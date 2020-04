Kuntosalin suljettua ovensa, Sanna Lampinen treenaa kotona ja koko perheen kanssa on tehty pihatreenejä.

PetPet kannustaa liikkumaan myös poikkeustilanteessa

Vaikka sisäliikuntapaikat on suljettu koronaviruksen leviämisen estämiseksi, Petäjäveden Petäjäisten väki kannustaa liikkumaan muulla tavoin. Kunnan ulkoliikuntapaikat, kuten kaikki urheilukentät, frisbeegolf- ja pumptruck -radat ovat käytettävissä, kunhan muistetaan ihmismäärän rajoitukset ja pidetään hyvät turvavälit.

Joukkuelajit ovat tauolla ja kaikkien lajien kevään kilpailut ja ottelut on peruttu kautta maan. Tärkeintä nyt kuitenkin on, että kunhan jotenkin liikkuu.

Etätreenejä suunnitteilla

Jalkapallotreenit ovat toistaiseksi peruttu, mutta tekonurmikenttä on auki. – Siellä ei nyt kuitenkaan saa mitään yhteistapahtumia järjestää, mutta yksin ja kaverin kanssa voi mennä pelailemaan ja treenaamaan, valmentaja Olli-Pekka Mäkelä sanoo. Mäkelä on laittanut miesten edustusjoukkueelle omaharjoitteita tehtäväksi.

Jaoston vetäjä Jouni Heiskanen muistuttaa, että Suomen Palloliitto on julkaissut vinkkejä omatoimiseen treenaamiseen. – Niitä olen pyytänyt joka joukkueessa jaettavaksi ja muutenkin kannustamaan omatoimitreeneihin.

Myös futiksen Kevättturnaus siirtyy eteenpäin ja Kyläseppä Cup siirtyy 5.-6.9. viikonloppuun.

– Lentopallossa lajiharjoitukset ovat toki tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on pitää kunnostaan huolta. Tähän käyvät ihan kävely- ja juoksulenkit, ulkoilu ja metsäretket. Lapset innostuvat vaikka käpyjen, kivien ja oksien heittelystä ja puissa kiipeilystä, lentopallojaoston vetäjä Sanna Piispanen vinkkaa.

– Lentopallon lajiominaisuuksia tukevat kaikenlaiset hyppy- ja loikkaharjoitukset, ja niitä voi hyvin tehdä kotonakin. Lihaskunnosta huolehtimiseen suosisin lapsilla esimerkiksi telinevoimistelua ja kiipeilyä. Näissä tulee huomaamatta harjoitettua ryhtiä ja keskivartaloa tukevia lihaksia, mitä lentopallossa erityisesti tarvitaan.

Lajiharjoittelua voi tehdä joko sisällä tai ulkona. – Sisällä voi vaikka ihan sängyssä selälläänkin harjoitella sormilyöntiä tai seinää vasten hihalyöntiä. Ulkona voi myös samaan malliin pallotella ja käyttää kotona rakennusten ulkoseiniä hyväksi yksin pallotellessa, Piispanen kertoo.

– Perheen tai vaikka sisarusten kanssa saa jo hyvät pelit aikaan. Pallot kestävät hieman kastumistakin, kunhan ne pyyhkii ja tuo touhujen jälkeen sisälle.

Piispanen on suunnitellut harjoituksien videoimista junnuille. – Ehkäpä saadaan vielä järjestettyä “etätreenit” oman joukkueen kanssa viikoittain ja tavoitteeksi vaikkapa junnujen biitsiturnaus kesälle, jos koronatilanne sen sallii, Piispanen miettii.

Myös yleisurheilujaostossa noudatetaan suosituksia, mutta ulkoliikuntapaikoilla voidaan jonkin verran harjoitella. Ajankohtaisimman tiedon harjoittelusta saa jaoston WhatsApp -ryhmästä.

Suunnistuskausi alkaa pian

Petäjäisten kuntorasteilla on ollut viime kesänä viikoittain 10-15 kävijää. Pekka Kotamäki kertoo, että Suunnistusliitto on ohjeistanut, että kuntorastit ovat pannassa ainakin huhtikuun loppuun asti, koska yli kymmenen hengen kokoontumisia ei sallita. – Omatoimisia harjoituksia voi järjestää, jos suunnittelee karttojenjaon niin, ettei kokoontumista synny. Ajattelin kokeilla, että veisin pääsiäisviikoksi rasteja metsään ja niitä voisi omia aikojaan käydä kiertämässä. Tuota kartan jakotapaa pitää kuitenkin vielä miettiä. Ehkä ensi viikolla asiasta lisää. Katsotaan miten tilanne kehittyy, Kotamäki kertoo.

Voimailijakin voi treenata kotona

Petäjäveden kuntosalin suljettua ovensa, myös voimailijoiden on pitänyt miettiä uusia tapoja treenata. Kevään kisojen peruuntuminen harmittaa erityisesti Sanna Lampista, joka oli valmistautunut koko talven ensimmäisiin kisoihinsa. Lampinen olisi kisannut toukokuussa kaksissa kisoissa: ensin Kokkolassa ja myöhemmin Kuopiossa pidettävissä kansallisissa klassisen voimannoston kilpailuissa. – Toki se harmittaa, että kisat on peruttu, mutta täytyy panostaa sitten syksyyn.

Voimailijoissa kaikki treenaavat nyt omilla tahoillaan. – Osa käy Keuruulla, osa Jyväskylässä salilla. Me teimme puolisoni Jannen kanssa päätöksen, ettei lähdetä kylille tautia ottamaan ja tartuttamaan.

Lampisten perheessä onkin kuntoiltu nyt koko perheen voimin ja treeniä on tehty tavallinen neljä kertaa viikossa niillä välineillä, joita kotoa tai metsästä löytyy. – Eilen tilasin painot ja tangonkin, eli sitten pystyy kuntoa pitämään yllä paremminkin.

Kirkkovenesoutu saa vielä odottaa

Kuntoilujaoston väki aloittaa kevätkauden kirkkoveneen kunnostuksella, mutta soutamaan ei päästä vielä pitkään aikaan koronatilanteen vuoksi, koska kokoontumisia pitää välttää. Kirkkoveneeseen mahtuu 15 soutajaa. – Luultavasti myös heinäkuussa pidettävät Sulkavan Soudut perutaan, Marja-Liisa Saukko sanoo.

Saukko muistuttaa, että nyt voi kuitenkin liikkua ulkona muuten, mutta järvenjäälle ei enää uskalla mennä. – Itse olen Kintauden metsät kolunnut. Karhuja tai muita metsäneläimiä ei ole vielä näkynyt. Myös puuhommia olen tehnyt ja se on hyvää hyötyliikuntaa.

Kuntoilijoiden yhteisiä pyörälenkkejä ei ole vielä tänä keväänä tehty, ja jos niistä on kiinnostunut, kannattaa seurata Pyöräilijöiden omaa Facebook-ryhmää.

Jääkiekkojaoston harjoitusvuoro on Killerillä peruttu toistaiseksi. – Jokainen treenaa nyt oma-aloitteisesti sen minkä treenaa, jaoston vetäjä Ilpo Kukkonen tuumaa.

Purjeseura lainaa jäsenilleen harrastusvälineitä

Nyt kun koronatilanteen vuoksi harrastaminen on hankalampaa, Petäjäveden Purjeseura lainaa jäsenilleen liikuntavälineitään, kuten frisbeegolf-kiekkoja, golfmailoja, kanootteja sekä kaikenlaisia pihapelejä. – Kannattaa lainata ja kokeilla ennen kuin hankkii omia, vaikkapa frisbeegolfissa, Purjeseuran puheenjohtaja Ilpo Kukkonen tuumaa. Seuralla on yli 200 jäsentä ja lajeja on lukuisia. Pelkästään biljardisarjaa pelaa 50 henkilöä.

Purjeseuralla on entisen kässäkoulun tiloissa kunnalta vuokrattu soppi biljardin ja pubitikan pelaamista sekä kokouksia varten. Tyhjillään oleville käsiksen halleille olisi hienoa saada käyttöä. – Tähänkin saisi petäjävetisille kaksirataisen keilahallin, mutta vuokra on nyt siihen liian kova.

Ratoja olisi edullisesti saatavilla ja meiltä Purjeseurasta löytyisi osaamista ja tekijöitä niiden asentamiseen.

Kässäkoulun tiloissa toimii myös mopopaja ja Urheiluautoilijoilla on oma huoneensa. Karaokelaulajat eivät enää toimi käsiksen tiloissa. – SK