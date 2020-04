Markkinoinnista maansiirtoon (Juttu vain tilaajille)

– Lokakuussa ajoin tällä nolla-autona Kyläseppärallissa, Jarmo Kytölehto kertoo ralliautostaan, jolla hän on tarjonnut myös asiakkaille rallielämyksiä.

Markkinoinnista maansiirtoon

Jarmo Kytölehdon omistama Kytömaa Oy täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Yhtiön perustava kokous pidettiin joulukuussa 1989 ja se rekisteröitiin kesäkuussa 1990, tosin silloin nimellä Agri Rally Team Oy. – Ajoin siihen aikaan rallia ja yritys perustettiin kilvanajotoiminnan rahaliikenteen hallinnoimiseen, Jarmo Kytölehto kertoo.

Kytölehto aloitti rallin ajamisen vuonna 1988 junioriluokissa ja vuonna 1990 hän nousi yleiseen sarjaan.

– Ajatuksena oli hoitaa talouspuoli ammattimaisesti. Jorma Helminen oli hoitamassa markkinointia ja hän vaikutti myös vahvasti yrityksen perustamiseen. Agri Rally Teamin valitsimme nimeksi, koska tarkoituksena oli houkutella maanviljelyksen kanssa tekemisissä olevia yrityksiä yhteistyökumppaneiksi ja jossain määrin siinä onnistuimmekin, itsekin maanviljelyä harjoittava Kytölehto kertoo. Tällä hetkellä kotitila tuottaa heinää ja rehuviljaa.

Kytölehdon ralliura jatkui nousujohteisena, hän ajoi SM-rallisarjaa ja Englannin rallisarjaa useamman vuoden sekä joitakin MM-osakilpailuitakin yhdessä Arto Kapasen kanssa. 1990-luvun alkupuolella markkinoinnista vastasi Tapio Salander ja vuoden 1994 lopussa vetovastuun otti Mika Sohlberg.

– Siinä vaiheessa markkinointivastuu siirtyi pois Agri Rally Teamilta. Rahaa oli kyllä tullutkin kassaan, mutta vuoden 1994 lopussa kassa oli 200.000 markkaa miinuksella, Kytölehto kertoo.

– Rupesin myymään elämystuotetta eli tarjosin ihmisille ralliautokyytiä. Asiakkaat olivat suurimmaksi osaksi yrityksiä, jotka haluisivat tarjota rallielämyksiä erilaisille ryhmille. Kassavaje saatiin paikattua.

Nimi ja toimiala vaihtui

Toimialanmuutos ja nimenmuutos yritykselle tehtiin 2000-luvun alkupuolella. Kytömaa Oy:n päätoimiala on nykyään maanrakennus ja maansiirto. – Lähinnä työ on teiden ja pohjien rakentamista, jonkin verran olemme tehneet omakotitalojen perustuksia, mutta niitä vähemmän. Näin pieni yritys tekee kaikkea, mitä vastaan tulee, Kytölehto sanoo.

Kytölehdolla on kaksi kaivinkonetta ja kaksi dumpperia. – Alun perin kaivinkone tuli hommattua maatilan koneeksi, mutta siitä se on luiskahtanut yritystoiminnan puolelle.

Asiakkaita Kytölehdolle on riittänyt Keski-Suomessa. – Vapo on suurin asiakas, olemme kymmenen vuoden ajan tehneet Vapolle, välillä vähemmän, välillä enemmän. Myös paikallisille maatiloille ja muillekin yrityksille olemme tehneet paljon töitä, Kytölehto kertoo.

– En ole juuri itsestäni meteliä pitänyt, enkä mainostanut. Töitä on riittänyt välillä enemmän, välillä vähemmän. Lähinnä teen itsekseni, mutta tarvittaessa saan kuskeja töihin.

Viimeisen rallikilpailunsa Kytölehto ajoi Englannissa vuonna 2000.

– Minulla on vielä yksi auto, jolla olen tehnyt asiakaskyydityksiä ja tilan omilla mailla on metsäautotie, jota pystyy käyttämään siihen tarkoitukseen. Jokin aika sitten asiakaskyydityksiä oli paljonkin, tein yhteistyötä muun muassa Koskenpään Rantapirtin kanssa, Rantapirtillä on oma rata. Nyt kyydityksiä on ollut vähemmän, enkä niitä enää oikeastaan markkinoikaan, Kytölehto kertoo. – TL

– Tämä on viimeinen ajopukuni, Jarmo Kytölehto näyttää esitellessään kokoelmaansa ja kertoo ajaneensa viimeisen kilpailunsa vuonna 2000. Kytömaa Oy:n kalustoon kuuluu kaivinkoneiden lisäksi dumppereita.