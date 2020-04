Lupa heltisi (Juttu vain tilaajille)

Lupa heltisi “levikekioskille”

Pirkanmaan Ely-keskus on myöntänyt luvan ensi kesäksi yrittäjä Erja Rosalalle (kuvassa alla) jäätelöbuffeeta varten Petäjäveden vanhan kirkon levikkeelle, valtatie 23:n varteen.

Siirrettävä liiketila on kontti, jonka sivuseinä avautuu kokonaan ja kyse on take away -tyyppisestä jääteköpuffeetoiminnasta, ei niinkään kahvilasta. Lupahakemusta puolsivat Petäjäveden kunta ja seurakunta, Museovirasto ei sitä kannattanut.

Erja ja Aarno Rosala ovat aikaisemmin asuneet pitkään Petäjävedellä. Rosalat pyörittivät 17 vuotta Satamakapteenia Korpilahden satamassa.