KSSHP varautuu koronaviruspandemian etenemiseen: Sairaala-alueelle tulee vainajien kylmäsäilytyskontteja

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tilannut kaksi kylmäsäilytyskonttia vainajien säilytystä varten. Tällä KSSHP reagoi koronavirustilanteen aiheuttamaan hautaustoiminnan vaikeutumiseen sekä varautuu varmistamaan vainajien säilytyskapasiteetin riittävyyden koronaviruspandemian edetessä.

– Keski-Suomen keskussairaalan kylmäsäilytyspaikkojen käyttöaste on ollut paikoin korkea normaalioloissakin. Koronaviruspandemian myötä on ollut nähtävissä viivettä vainajien siirtämisessä eteenpäin keskussairaalalta. Jos pandemiatilanne etenee, vainajien määrä saattaa kasvaa huomattavasti. Maakunnan alueella on kyllä säilytystiloja, mutta tässä tilanteessa vainajien siirtelyä on minimoitava. Hankkimalla kylmäsäilytyskontteja paikkoja saadaan lisättyä turvallisesti kohtuullisessa ajassa, toteaa KSSHP:n arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski.

KSSHP:ssä käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja ja parhaaksi ratkaisuksi valikoituivat kylmäkontit. Niiden toimitus on kohtuullisen nopeaa ja sinne saa rakennettua ratkaisut, joissa vainajan säilytys on turvallista. Kyseisissä kylmäkonteissa pystytään varmistamaan myös tilojen puhtaanapito. Kontit sijoitetaan Keski-Suomen keskussairaalan alueelle lähelle kappelia ja alueella pystytään toteuttamaan synergiaa normaaliin toimintaan esimerkkinä vartiointi.

– Olemme pyrkineet miettimään koko prosessia ja huomioimaan niin vainajan käsittelyn, säilytyksen, näytön omaisille sekä siirron. Tavoitteena on ollut varautua pandemiaan ja ennakoida tilannetta lisäämällä säilytyspaikkoja huomioiden turvallisuus ja vainajien kunnioitus, Peltokoski kertoo.