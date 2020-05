Koskisen pakina: Puhelinmyyjä

– Hei, tässä Pipsa Pepsodentti. Olisiko hetki aikaa?

– No hei, mitäpä asianne koskee?

– Meillä olisi teille tarjolla uusi ultratehokas hammasharja. Onko tuttu tuote?

– Hammasharja kyllä, mutta ei ultraäänet.

– No, sittenpähän minä vois…

– Eipä kannata tuhlata nyt kummankaan aikaa, sillä minä pesen tekarini tiskikoneessa.

Puhelimen toisessa päässä on hetken hiljaista ja sitten puhelinmyyjä laittaa luurin kiinni. Harvemmin näin päin käy, mutta joskus asiakas saa hiljaiseksi alan ammattilaisenkin. Ei siinä paljoa puhelinmyyjän hampaita naurattanut, mutta tiskipuhtaat tekarit lonksuivat suussa sitäkin makeammin.

– Päivää, täällä puhuu Valde Markkanen Helsingistä ja Autoliiton asioilla ollaan.

– Päivää, päivää.

– Asiani koskee biotuotantoa. Olisiko teillä halua, lähteä tukemaan luonnonmukaista autoilua?

– Tiedä tuota.

– Luonnon arvoa ei mitata rahassa, kuten tiedätte.

– No siinä tapauksessa. Montako kuormaa sontaa pistän tulemaan?

Helsingin päässä on hetken hiljaista ja sitten alkaa tyhjän tuuttaaminen. Isännällä olisi ollut aikaa jauhaa paskaa enemmänkin, mutta toisessa päässä tuli ilmeisen kiire lounastauolle.

– Markku Koskinen