Korona iskee yrityksiin (Juttu vain tilaajille)

Lemettilän tilan Hanna Hautamäki ja Kyläseppä tekevät yhteistyötä ruuan kotiinkuljetuksessa. Kyläseppää pyörittää toimitusjohtaja Vesa Strömbergin polvileikkauksesta johtuvan sairasloman ajan poika Aleksanteri Strömberg. Ainakin toistaiseksi Kyläsepän lounasta ja muita ruokalistan ruokia myydään pakattuna mukaan. Viikonloppuisin ravintola on kokonaan suljettu.

Ravintolat myyvät vain mukaan

Koronatilanne on saanut Petäjävedelläkin yrityksiä jo ahdinkoon. Lomautuksia ja lopetuspäätöksiäkin on tehty. Yritystuet ovat kiven alla, eivätkä yritykset ole saaneet vielä mitään konkreettista tukea.Ravintoloiden ja kahviloiden suljettua ovensa, on pitänyt etsiä uudenlaisia tuloja ja palveluita.

Heti ravintoloiden sulkemissuosituksen jälkeen myös Kyläseppä muuttui take away -ravintolaksi.

– Kaikki palvelumme pysyvät ainakin toistaiseksi ennallaan, mutta kaikki ruoka ja juoma pitää nauttia muualla. Lounasta ja muuta ruokaa voi ostaa mukaan arkipäivisin. Viikonloppuisin ravintola on suljettu, Aleksanteri Strömberg kertoo.

Noutopöydän sijaan lounasruoka on keittiössä valmiiksi annosteltu ja paketoitu.

– Vaihtoehtoja löytyy, keitto- tai salaattilounas tai monipuolisempi kattaus. Pitsa- ja pikaruoka-annokset kannattaa tilata etukäteen soittamalla.

Kyläsepän kymmenkunta työntekijää on nyt lomautettu ja osa pitää ensin lomiaan. Kaikki kesätyöntekijäasiat ovat jäissä.

Lemettilän tilan yrittäjä Hanna Hautamäki toteaa, että oli keksittävä uusia tapoja tehdä työtä ja tarjota palveluja, koska kaikki kokoontumiset ja juhlat ovat tauolla, eikä mökkimajoittujiakaan ole paljon. Hautamäki ryhtyikin yhteistyöhön Kyläsepän kanssa ja kuljettaa lounasta ja muita ruoka-annoksia koteihin tai työpaikoille. Noin viiden kilometrin säteellä keskustasta Hautamäki kuljettaa ruoka-annoksia 12 euron hintaan. Tarvittaessa myös muu asiointipalvelu onnistuu.

Petäjäveden Pizzeriakin on etsinyt kuljetustyöntekijää. SoppaGrilliltä voi ruoka-annoksia ostaa mukaan.

Ravintola Kanttari sulki ovensa vesivahingon vuoksi ja kahvila Freesi lopetti toimintansa toistaiseksi jo aiemmin.

Myynti loppui kuin seinään

Petäjävetiseen Kohonen Farmiin koronatilanne ja ravintoloiden sulkeminen vaikuttaa radikaalisti, sillä tilalla kasvatettua villapossun eli mangalizan lihaa myydään pääasiassa ravintoloille ja suurimmaksi osaksi pääkaupunkiseudulle. Korona lopetti tilaukset kokonaan.

– Kyllä tämä koronatilanne vaikutti totaalisesti farmin lihan myyntiin. Kun tieto koronasta tuli, niin myynti loppui kuin seinään. Ravintolat eivät uskaltaneet, eivätkä pystyneet tekemään tilauksia, kun ovat olleet muutenkin epätietoisia tilanteesta, yrittäjä Kari Kohonen kertoo.

Farmin tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä todella huonot. – Myyntiä pitäisi saada, jotta kassavirtaa tulisi, koska tämä farmi on ainoa tulonlähde, eikä rahaa tule mistään muualta, Kohonen kertoo. – Lisärahoitusta olen hakenut, mutta päätöksiä ei ole vielä tullut.

Kari Kohosen mielestä valtakunnan tasolla pitäisi tehdä todella nopeita päätöksiä yritysten avustusten suhteen, ennen kuin todellinen konkurssiaalto alkaa.

– Myös kuluttajien kannattaa nyt ruveta ostamaan kotimaisia pientilallisien ja pienten yrityksien tuotteita, jotta jotenkin päästäisiin tästä hullunmyllystä ylitse.

Kohosen mukaan pienten yritysten pitäisi päästä työmarkkinatuen piiriin nopeasti, koska jos totaalisesti rahantulo loppuu, niin jollakin pitäisi ihmisten kuitenkin pystyä tulemaan toimeen, kun laskupinot kasvavat.

Kohonen Farmilta voi käydä suoraan ostamassa lihaa ja myös kotiinkuljetus onnistuu. – Pakkasessa on tälläkin hetkellä eri ruhonosia saatavilla.

Ruokakauppa sujuu

K-Market Porkkanan kauppias Matti Lahtinen kertoo, että myynti on jonkin verran kasvanut ja kerralla ostetaan nyt selkeästi enemmän. Kotiinkuljetuspalvelu on kasvanut, ja niitä tehdään nyt noin 30-40 viikossa. Keräys- ja kotiinkuljetus maksaa kuusi euroa, pelkkä keräyspalvelu kolme euroa ja maksaminen onnistuu myös ulkona. Kassoille on tulossa suojapleksit ja lattioihin turvavälitarrat. K-Marketin riskiryhmien aukioloaikoina on ollut maltillisesti väkeä.

Petäjäveden S-Marketissa on sen sijaan ollut runsaastikin asiakkaita riskiryhmien asiointiaikoina. S-Market tarjoaa nyt riskiryhmään kuuluville laskutustiliasiakkuuksia vuoden loppuun asti ja hakemuksia saa kaupasta. Ruuan keräilystä ja kuljettamisesta asiakas sopii itse muun palveluntarjoajan kanssa.

Petäjäveden ruokakaupoissa on asiakkaille tarjolla suojahanskat ja käsidesiä. Asiakkaiden toivotaan käyttävät mielummin korttia kuin käteistä.

Myös Petäjäveden apteekissa on riskiryhmien aukioloaikana ollut ajoittain paljon asiakkaita. – SK

Suoramyynti Heinähattu sulki ovensa perjantaina ainakin toukokuun loppuun asti. Heinähatulla on noin sata tuottajaa ja lukuisia kirpputorimyyjiä, joista osa kävi hakemassa tuotteensa pois. Koskenpäällä asuva Marjanne Kelander haki omat ”neulonnaisensa” perjantaina ja kertoo laittavansa niitä kiertoon sukulaisille. Heinähatun suljettua Maatilamatkailu Kumpunen avasi tuotteilleen Kumpusen kotikaupan.