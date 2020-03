Visionääri pitää tänään muutosseminaarin

Kunnan yritysympäristövisionääri Jorma Pietiläinen pitää tänäiltana 10.3. auditorio Miilussa iltakuudelta seminaarin ajankohtaisesta aiheesta Muutos – elämän edellytys. Seminaari on kaikille kuntalaisille avoin ja luvassa on myös keskustelua ja kahvitarjoilu.

Pietiläisen mukaan, kun maailma myllertää ja aallot iskevät, ne iskevät myös Petäjävedelle. – Kerron illassa yleismaailmallisista megatrendeistä, muutostrendeistä, ja miten todennäköisesti ne vaikuttavat myös Suomeen ja Petäjäveteen, Pietiläinen sanoo. – Muutos on välttämätöntä ja se on myös kiihtyvää. On ihmiselle haastavaa käsitellä sitä.

Muutosvastarinnasta Pietiläinen on sitä mieltä, että suomalaiset ovat oikeastaan hyvin muutosmyönteisiä.

– Meille muutos on usein etu.

Kunnat taas ovat uudenlaisessa kilpailutilanteessa, jossa joko kasvaa tai taantuu. Pietiläinen näkee silti toiveikkuutta. – Kaikki mahdollisuudet ovat omissa käsissämme. – SK