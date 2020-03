Tupamäellä riittää valmennettavia (Juttu vain tilaajille)

Tupamäellä riittää valmennettavia

– Tarkoituksena on ollut vähän vähentää hevosten määrää, nyt kun minulla ei ole tässä ulkopuolista työntekijääkään, mutta oikeastaan siinä on käynyt päinvastoin, Antti Tupamäki toteaa.

Tällä hetkellä Tupamäen tallissa on parisen kymmentä hevosta, joita Tupamäki valmentaa. Osa on nuoria, jotka eivät vielä kilpaile, suurin osa kilpailee. Kokonaan vieraiden omistuksessa on yksitoista, lopuissa Tupamäki on osaomistajana.

– Se ei ole paras yhtälö, että omia hevosia on paljon. Jos omat eivät pärjää, niistä ei ole mitään tuloa, vieraiden hevosten valmentamisesta saa aina jotain, Tupamäki sanoo ja kertoo, että osa hänellä osaomistuksessa olevista hevosista on sellaisia, jotka olivat hänen isänsä Risto Tupamäen osaomistuksessa ja siirtyivät isän kuoleman jälkeen hänelle.

– Ja sitten niitä tulee vielä ostettua lisää. Tässä juuri ostimme kolmen hengen porukalla yhden hevosen; eivät ne sillä tavalla vähene, Tupamäki toteaa.

– Hommaa piisaa. Vaimoni on myös mukana töissä, ja nyt kun hän on äitiysvapaalla, saamme lomitusta. Se auttaa paljon, Tupamäki sanoo. Valmentamisen lisäksi Tupamäki myös ajaa valmennettaviaan kilpailuissa. Hän käy kaksissa tai kolmissa raveissa joka viikko, ympäri Suomea.

– Lähinnä 250 kilometrin säteellä olevilla radoilla. Tämä on niin keskeisellä paikalla, että lyhyehkön matkan päässä on jo monta ravirataa.

Kilpailuja tasaiseen tahtiin

Tupamäen ja Janne Tiaisen yhdessä omistama Polara nousi helmikuun viimeisen lauantain Kavioliigan lähdön kolmossijallaan kaikkien aikojen parhaiten tienanneeksi suomenhevosruunaksi, voittosumma on jo yli 460.000 euroa.

– Polara on aloittanut vuoden hyvin. Tarkoituksena on kilpailla tasaisesti, mitään yhtä tiettyä kilpailua ei ole asetettu tavoitteeksi. Varmemman tuloksen saa, kun ajaa silloin kilpaa, kun hevonen on kunnossa, Tupamäki sanoo.

– Mielelläänhän sitä lähtisi ulkomaillekin, ne ovat olleet hienoja reissuja. Elitkampen juostaan toukokuun lopussa, mutta sinne voi olla muitakin pyrkijöitä. Isompia lähtöjä, isopalkintoisia kisoja on tarkoitus ajaa pitkin kesää.

Tupamäen valmennuksessa oleva Christer Sandholmin omistama tamma Hetviina on myös juossut viime aikoina hyvin, tänä vuonna sen päätavoite on kuninkuusravien kuningatarkisa.

– Hetviina ja Polara ovat molemmat kymmenvuotiaita. Kun ne aloittelivat raviuraansa, ne juoksivat kilpaa yhdessä lähdössä, Polara voitti ja Hetviina oli toinen, Tupamäki kertoo.

– Hetviina oli Riston valmennuksessa. Kun Risto kuoli, omistaja kysyi, viekö hän Hetviinan muualle, mutta minä halusin jatkaa. Hyvää hevosta on mukava valmentaa.

– Sinänsä Riston kuolema ei tuonut muutoksia toimintaan, minähän olin ollut tässä isäntänä jo jonkin aikaa.

Uusia juoksijoita kasvamassa

Polarallakin on vielä hyvin juoksijavuosija jäljellä, suomenhevoset voivat kilpailla 15-vuotiaaksi. Tulevia vuosia silmällä pitäen tallissa on kasvamassa myös ”ihan asiallisia alkuja”.

– Olemme koettaneet satsata varsoihin, joita olemme ostaneet, että jatkossakin olisi hyviä juoksijoita. Toisesta Polaran kaltaisesta hevosesta tosin on turha haaveilla, sellaista ei yhdelle miehelle toista tule, Tupamäki sanoo.

”Asiallisiksi aluiksi” Tupamäki määrittelee yhdessä Tarmo Tiaisen kanssa omistamansa viisivuotiaat Landen Reinon ja Siprasin, Landen Reino on Tiaisen tallissa, samoin kuin Polara, Sipras taas Tupamäellä.

– Molemmat ovat juosseet ihan hyvin ja molemmat on ilmoitettu Killerin viisivuotiaitten derbyyn. Tosin molempien pitää kyllä parantaa vielä paljon, jos siellä meinaa kärjessä olla.

Kesällä Tupamäki aikoo taas uittaa ja kahluuttaa hevosia paljon.

– Se on koettu hyväksi keinoksi, Tupamäki toteaa ja kertoo, että nykyään hevosten lihashuolto on lisääntynyt todella paljon.

– Hevosilla on hierojia ja jalkahoitajia, kyllä niistä pidetään parempaa huolta kuin itsestä.

Tupamäen hevosten menestys on tuonut näkyvyyttä myös Petäjävedelle.

– Kunta lähti sponsoroimaan, ajopuvun selässä on Petäjäveden vaakuna. Ja sponsoreina on myös petäjävetisiä yrityksiä, nekin ovat saaneet menestyksen myötä ihan hyvin näkyvyyttä, Tupamäki toteaa. – TL

Antti Tupamäki ajaa neljää – kuutta hevosta päivässä, yhteensä hänellä on parisen kymmentä hevosta valmennettavanaan. Lähes kaikki Tupamäen valmennettavat ovat suomenhevosia, kuten kärryjen edessä oleva Taistelija.

Hetviina on Tupamäen valmennettavista toiseksi paras.

Viisivuotias Sipras saattaa olla tulevaisuuden tähti.

Tupamäelle rakennettiin viime vuonna uudet tarhat, joissa jokaisessa on koppi, johon hevoset pääsevät sateelta suojaan.