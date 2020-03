Satamakapteenin entinen yrittäjä haluaisi tuoda jäätelöbuffeen vanhan kirkon levikkeelle (Juttu vain tilaajille)

Korpilahden Satamakapteenin entinen yrittäjä Erja Rosala haluaisi avata jäätelöbuffeen vanhan kirkon levikkeelle. – Petäjävesi on meille tuttu paikka, Aarno on sieltä kotoisin ja minäkin asuin siellä parikymmentä vuotta, Rosala perustelee paikan valintaa.

Jäätelöä seisovasta pöydästä

Satamakapteenin entinen yrittäjä haluaisi tuoda jäätelöbuffeen vanhan kirkon levikkeelle

– Idea lähti siitä, kun minulle tuli mahdollisuus hankkia siirrettävä liiketila, joka oli jo palvellut jäätelöbuffet-toiminnassa muualla, jäätelöbuffeeta vanhan kirkon levikkeelle valtatie 23:n varteen suunnitteleva Erja Rosala kertoo.

– Kerran yrittäjä on aina yrittäjä. Siitä on nyt kolme vuotta, kun myimme Satamakapteenin; nyt olisin taas valmis tekemään jotain leipäni eteen, Rosala toteaa. Erja ja Aarno Rosala pyörittivät Satamakapteenia Korpilahden satamassa 17 vuotta.

Vanhan kirkon levikkeelle Rosala suunnittelee nimenomaan jäätelönmyyntiä. Siirrettävä liiketila on kontti, jonka sivuseinä avautuu kokonaan. Sisällä kontissa on tarjolla ”jäätelöannos-seisova pöytä”, eli asiakas voi itse annostella itselleen haluamansa määrän pehmytjäätelöä ja siihen haluamiaan lisukkeita. Annoksesta veloitetaan sen painon mukaan.

– Lisukkeina voi olla vaikkapa tuoreita marjoja paikallisilta marjatiloilta ja tietysti monenlaista muuta, muun muassa makeisia. Ideana on nimenomaan se, että asiakas saa itse ottaa jäätelöä ja lisukkeita sen verran kuin haluaa, eikä myyjä määrää annoskokoa, Rosala kertoo.

– Jäätelön lisäksi myyntiin on tarkoitus tulla jotain virvokkeita, pakattuja jäätelöitä ja kahvia, mutta varsinaisesta kahvilatoiminnasta ei ole kyse. Asiakaspaikkoja tulee maksimissaan kuusi, koska wc-tiloja liiketilassa ei ole. Enemmänkin kyse on take away -tyyppisestä toiminnasta; levikkeelle voi pysähtyä oikomaan jalkojaan ja ostaa samalla jäätelöannoksen mukaansa. Uskon, että jokainen Petäjävedelle pysäytetty auto poikii jotain kaikille paikkakunnan yrittäjille.

Rosala kertoo aloittaneensa selvittelyt myyntipaikasta jo tammikuussa ja alun perin tarkoitus oli avata vapuksi.

– Vappuhan on perinteisesti ollut jäätelönmyynnin aloituspäivä. Nyt se ei kuitenkaan onnistu; Ely-keskukselta ei ole vielä kuulunut mitään ja koronavirusepidemia vaikeuttaa tilannetta. Tarkoitus olisi kuitenkin tälle kesälle saada toiminta pyörimään, Rosala sanoo.

– Tällaiselle liiketoiminnallehan on etsittävä myynnin kannalta paras mahdollinen paikka ja Petäjävedelle halusimme, kun se on meille tuttu paikka. Aarnohan on kotoisin Petäjävedeltä ja minäkin ehdin asua siellä lähes kaksikymmentä vuotta. Se olisi vähän niin kuin kotiin paluu, Rosala sanoo. – TL