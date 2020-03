Petäjäveden, Keuruun ja Multian seurakunnat yhteen? (Juttu vain tilaajille)

Kirkkoherrat Ossi Poikonen ja Laura Laitinen asettuivat kuvaan Keuruun seurakuntakeskuksen Valoa kohti -nimisen taideteoksen eteen. Seurakuntalaisten keskusteluillat järjestetään Multialla 11.3., Keuruulla 12.3. ja Petäjävedellä 18.3.

Petäjäveden, Keuruun ja Multian seurakunnat yhteen?

Petäjäveden Keuruun ja Multian seurakunnat aiotaan yhdistää. Lopullisen päätöksen tekevät seurakuntien kirkkovaltuustot ensi kesään mennessä. – Jos yhdistymispäätöstä ei tehdä, Petäjäveden seurakunta ei selviydy itsenäisenä kovin pitkään, Petäjäveden ja Multian seurakunnan kirkkoherra Laura Laitinen sanoo.

Olemassaolon kysymys

Selvitysmies Timo Korhonen on saanut työnsä valmiiksi ja esitteli tulokset torstai-iltana kaikille kolmen seurakunnan valtuutetuille. Selvitysmies esittää, että seurakunnat yhdistyisivät yhdeksi seurakunnaksi. ”Tämä vaihtoehto takaa parhaiten tavoitteeksi asetetun seurakunnan ja kirkon perustehtävän toteutumisen Keuruulla, Multialla ja Petäjävedellä myös tulevaisuudessa”, selvitysmies kirjoittaa loppuraportissaan. ”Yhden seurakunnan malli tukee parhaiten myös kaikkien kolmen seurakunnan identiteetin säilymistä ja takaa ainakin tässä vaiheessa parhaiten taloudellisten resurssien riittävyyden yhdistyneessä seurakunnassa. Yhden seurakunnan malli mahdollistaa myös tarvittaessa paikallisuuden huomion ottamisen halutulla tavalla.”, Korhonen kirjoittaa.

Korhonen selvitti syvenevän yhteistyön ja seurakuntien yhdistämisen vaihtoehtoja. Seurakuntayhtymä nähtiin tämänkokoisissa seurakunnissa hyödyttömänä. – Se, ettei tehdä mitään, ei ollut vaihtoehto. Viime kesän piispantarkastuksen yhteydessäkin todettiin, että jotain on pakko tehdä. Tuomiokapitulilla on myös oikeus tehdä hallinnollinen päätös, jossa seurakunta pakotetaan yhdistymään toiseen, Laitinen kertoo.

– Korhosen näkemyksen mukaan kolmen erillisen seurakunnan hyödyt on jo nähty ja kustannukset vain kasvavat. Talous- ja seurakuntahallinnon kannalta yhdistyminen on yksikertaisinta ja edullisinta, Keuruun kirkkoherra Ossi Poikonen toteaa. – Petäjäveden on pakko tehdä jotain, kyseessä on olemassaolo. Myös Keuruulla on omat ongelmansa, ja Keuruukin on tässä myös hyötymässä.

Epäilyä ja hämmennystä

Kirkkoherrojen mukaan kirkkovaltuustojen tunnelma oli torstaina keskusteleva – epäilevä ja hämmentynytkin. Asiasta oli hyvin laajasti erilaisia näkökulmia, mutta keskustelu oli korrektia. Myöskään eri seurakunnilla ei ollut tiettyä näkemystä asiasta, vaan päättäjien kannat vaihtelivat. Hämmennystä aiheutti ehkä osaltaan myös asioiden nopea aikataulu.

– Ei ollut sellaista yhteistä mieltä asiasta ja tämä tulee puhututtamaan nyt paljon työntekijöitä, päättäjiä ja seurakuntalaisia, Laitinen pohtii. – Keskeinen asia kokouksessa oli ne konkreettiset hyödyt, joita yhdistymisellä saavutetaan. Kirkkoherrat näkevät, että torstain kokouksen hengen mukaan seurakuntien yhdistymiselle voi löytyä kannatusta.

Laitinen kertoo, että jos yhdistymispäätöstä ei tehdä, kapitulin ratkaisu voi olla Jyväskylän seurakunnan suunta, jolloin Keuruu jää yksin. Nyt yhdistymiseen voidaan itse vaikuttaa. – Ehkä me koemme enemmän hengenheimolaisena Keuruun ja Multian suunnan. Meillä on samanlainen henkinen ja hengellinen ilmapiiri. Tutut laineet tässä meidän omalla alueellamme, Laitinen miettii. – Keuruu tuo isona vahvuutta, Multia taas on vakaa ja sitkeä seurakunta, Poikonen sanoo. Hän näkee Petäjäveden vireänä ja lapsiperheitä houkuttelevana paikkakuntana, ja olisi sen vuoksi erittäin mieleinen kumppani Keuruun seurakunnalle.

Multia on esittänyt yhdistymistään Keuruun seurakuntaan jo vuosia aiemmin, mutta Keuruun ei ole sille lämmennyt. Viimeisen kolmen vuoden aikana yhteistyö on ollut syvenevää ja nyt taloushallinto, papit, kanttorit ja rippikoulut toimivat jo yhdessä. Poikosen mukaan voimakkaan väestönmuutoksen myötä seurakunnan voimavarat ja mahdollisuudet ohenevat ja kapenevat, ja pitää miettiä miten saadaan toimiva seurakunta tälle alueelle.

Tulevaisuudessa olisi Petäjäveden kappeliseurakunta?

Seurakuntien yhdistäminen voidaan toteuttaa joko kappeliseurakuntamallilla tai sitten vanhat seurakunnat puretaan ja perustetaan kokonaan uusi. Molemmat vaihtoehdot ovat hallinnollisesti yhtä kevyitä, mutta kirkkoherrojen mukaan kappeliseurakunnat voisi olla henkisesti helpommin lähestyttäviä, koska jokaisen seurakunnan oma nimi säilyisi. Keuruun seurakuntaan kuuluu jo nyt Pihlajaveden kappeliseurakunta ja Haapaveden seurakuntapiiri.

Kappeliseurakunnassa Petäjäveden ja Multian seurakunnat liitettäisiin omina kappeliseurakuntineen Keuruun seurakuntaan. Mahdollisten tulevien kuntaliitosten myötä, kappeliseurakunnasta olisi myös helpompi erota ja liittyä tarvittaessa toiseen seurakuntaan.

Jos taas perustetaan kokonaan uusi seurakunta, joka voisi olla nimeltään vaikkapa Läntisen Keski-Suomen seurakunta, vanhat seurakunnat pitäisi ensin purkaa. – Iso kysymys ei tässä kuitenkaan ole uuden seurakunnan malli, vaan onko meistä hakemaan yhteistä seurakuntaa, Poikonen sanoo.

Metsätulot tärkeä tulonlähde

Seurakuntien yhdistymisen myötä kirkollisveroprosentti laskisi Petäjäveden ja Multialla. Resurssit jaettaisiin yhteen ja käytetään käyttäjien mukaan. – Mitään palvelua, mikä toimii nyt ja on hyvin, ei ajeta alas, Laitinen sanoo. – Jos taas yhdistymistä ei tehdä, niitä saatetaan joutuakin ajamaan alas.

Kaikilla kolmella seurakunnalla on isot metsäomaisuudet, Keuruulla isoimmat. – Olemme onnekas seurakunta, koska metsätuloja on paljon, vaikka kyllä seurakunnan tulisi voida elää verotuloillaan. Metsätuloilla pystymme toimimaan tulevaisuuden vaikeissa olosuhteissa, Poikonen sanoo.

Juuri päivitettyjen metsänhoitosuunnitelmien mukaan metsäntaloudesta saataisiin tulevina vuosina yhdistetyssä seurakunnassa yhteensä 870.000 euroa vuosittain. Siitä Petäjäveden ja Multian osuudet ovat molemmissa 80.00 euroa, Keuruun 710.000 euroa.

Seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä oli viime vuonna 11.635 ja arvion mukaan vuonna 2023 mennään jo alle 10.000 henkilön. Jokainen seurakunta on tehnyt alijäämäisiä tuloksia, koska väkimäärä vähenee ja toimintakulut kasvavat. Yhdistymisestä huolimatta alijäämäisiä vuosia on myös luvassa.

Isoja investointeja on tehty jokaisessa seurakunnassa, kuten Haapamäen ja Petäjäveden kirkkoremontit. Ja lisää investointeja on luvassa lähivuosien aikana. Keuruun seurakuntakeskus kaipaa remonttia ja Multian kirkkoon on tulossa massiivinen korjausurakka. – Ja Petäjäveden vanhaan kirkkoon menee paljon euroja aina kun siellä tehdään jotain, Laitinen sanoo. Kolmen seurakunnan yhdistyessä seurakunnalla olisi kaikkiaan kahdeksan kirkkoa, joista kolme on vanhaa kirkkoa. Petäjäveden vanha kirkko on ainoa, jolla on Unesco-status, mikä tuo omat vaatimuksensa. – Se on melkoinen kirkkopompsi, toteaa Poikonen.

Petäjäveden seurakuntakodille ei aiota tehdä mitään, mutta vielä se on kuitenkin käytössä. – Päätöksiä ei ole vielä tehty, että milloin ja miten talon käyttö lopetetaan, Laitinen sanoo. Kirkkoherranvirastot lakkaavat uuden keskusrekisterin myötä ja seurakuntakeskus jäisi palvelemaan Keuruulle.

– Ongelma ei ole liioissa työntekijöissä, vaan liioissa seinissä, Poikonen sanoo. Yhdistymisen myötä kaikki seurakunnan työntekijät jatkaisivat ja henkilöstövähennyksiä voidaan toteuttaa luonnollisten tilanteiden kautta. Työnjakoja tarkasteltaisiin, mutta jokaiselle paikkakunnalle jäisi omat vastuuhenkilöt. Kun henkilöstöä on enemmän käytettävissä, palvelut paranevat ja niiden turvaaminen on helpompaa ja yksinpuurtavat työntekijät saavat kollegoita.

– Haluamme säilyttää tuttu kotiseurakunnan tuntu edelleen joka paikkakunnalla, Poikonen painottaa.

Seurakunnalla ei voi olla kuin yksi kirkkoherra. Multian kirkkoherra jäi eläkkeelle, ja Laitinen sijaistaa häntä toukokuun loppuun asti. Poikonen on 63-vuotias ja jää todennäköisesti ensi vuonna eläkkeelle. Tarkempia päätöksiä ei nimityksistä ole vielä tehty, ja toinen kirkkoherra voi tarvittaessa jäädä myös seurakunnan kappalaiseksi kirkkoherran palkalla.

Poikonen ja Laitinen lupaavat, että Suur-Keuruu ja Petäjävesi-lehti olisivat jatkossakin seurakunnan tärkeimmät tiedotuskanavat.

Seurakuntalaisten kuulemisillat

Ennen päätöksentekoa järjestetään jokaisessa seurakunnassa seurakuntalaisilta, jossa yhdistymisestä keskustellaan. Myös muiden seurakuntien tilaisuuksiin voi mennä mukaan. Multian ilta on keskiviikkona 11.3., Keuruulla torstaina 12.3. ja Petäjävedellä keskiviikkona 18.3. Tilaisuudet alkavat seurakuntakodeilla ja seurakuntakeskuksessa kello 18.

Iltojen jälkeen valtuustot kokoontuvat ja päättävät, todennäköisesti äänestävät, asiasta. – Jos yksikin seurakunta vetäytyy yhdistymisestä, kolmen seurakunnan hanke kaatuu, Poikonen toteaa. Kirkkovaltuustojen jälkeen kirkkohallitus käsittelee asian ja tuomiokapituli asettaa järjestelytoimikunnan, joka valmistelee yhdistymistä. Asiantuntijoiden lisäksi toimikuntaan valitaan myös luottamushenkilöitä jokaisesta seurakunnasta.

Aikaisintaan seurakuntien yhdistyminen toteutuisi 1.1.2021. Seurakuntien yhdistämisen yhteydessä pitää järjestää uudet kirkollisvaalit, ja ehdolle saa asettua jokaisesta seurakunnasta ja kolmen seurakunnan äänestäjät valitsevat päättäjät. Automaattisesti ei siis valita tiettyä määrä edustajia jokaisesta seurakunnasta. – Vaalit voisikin vireyttää tässä kaikki seurakuntia, Poikonen miettii. Muutoin seuraavat kirkollisvaalit olisivat vuonna 2022. – SK