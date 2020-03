Wc-paperi on käynyt hyvin kaupaksi.

Petäjävedelläkin varaudutaan koronaan

Koronan suhteen on nyt alettu tekemään varsinkin eilisen torstain jälkeen mittavia varautumistoimia, joilla pyritään estämään viruksen leviäminen. Asia koskettaa jo kaikkia.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu tänään perjantaina kuusi uutta koronavirustartuntaa, kun vielä eilen torstaina tartuntoja oli kuusi. Koko maassa on tartuntoja 155.

Koronaviruksen saamisen riski on kohonnut koko maailmassa ja ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea ulkomaan matkustamista. Odotettavissa on maailmalla myös lisää maahantulokieltoja. Hallitus myös suosittelee, että kaikki ulkomailta palaavat jäävät kahdeksi viikoksi kotiin matkansa jälkeen, ja suositus koskee kaikkia maita. Lasten, nuorten ja opiskelijoiden paluuajankohdasta sovitaan hoitopaikan tai oppilaitoksen kanssa.

Petäjäveden kunta turvaa heikossa asemassa olevien asukkaiden tilannetta kieltämällä nyt vierailut Petäjäkodilla toistaiseksi kokonaan. Välttämättömien vierailujen osalta tulee olla yhteydessä hoitajiin. Myös kaikki päivätoiminta Petäjäkodilla perutaan toistaiseksi.

Sivistystoimenjohtaja Timo Holm tiedotti torstaina, että myös Petäjävedellä varaudutaan mahdollisiin opetustoimea koskeviin rajoituksiin koronaepidemiaan liittyen. Oppilaita ja opiskelijoita kehotetaan ottamaan tänään perjantaina mukaan kotiin kaikki oppikirjat ja tarvittavat opiskelumateriaalit viikonlopun ajaksi. Petäjävedelläkin varaudutaan mahdolliseen etäopetuksen järjestämiseen, mikäli sellainen tulisi ajankohtaiseksi.

Petäjäkodilla vierailut on nyt kielletty.

Petäjäveden S-Marketin myynti tuplaantui tavanomaisesta eilen torstaina, kertoo myymäläpäällikkö Arto Pänkäläinen.

Hamstraus on alkanut

Petäjävedellä ihmiset ilmeisesti ovat harkinneet jo tartuntariskinkin vuoksi isompiin marketteihin ostoksille lähtemistä, koska kauppa on käynyt hyvin myös Petäjäveden ruokakaupoissa. Petäjäveden S-Marketissa hamstraaminen näkyy jo selkeästi. Myymäläpäällikkö Arto Pänkäläisen mukaan torstain myynti oli puolet parempi kuin tavanomaisena torstaipäivänä.

Petäjäveden S-Marketissa ihmisten varautuminen näkyi aluksi käsidesin, käsisaippuan ja wc-papereiden lisääntyneellä ostamisella. Nyt ihmiset osatavat tavallista enemmän pitkään säilyviä elintarvikkeita, kuten säilykkeitä, näkkileipää, pitkäkestoisia maitotuotteita, kahvia ja jauhotuotteita. Käsidesiä ei ole saatu myyntiin, mutta muuten ei periaatteessa tavara lopu kesken, vaikka toki tavaroiden saatavuuteen voivat toimitusajat vaikuttaa. – Jos tänään perjantaina tilaamme tuotteita, ne ovat meillä tiistaina, Pänkäläinen kertoo.

– Henkilökuntaa olemme ohjeistaneet hyvän hygienian suhteen ja ulkomaan matkoilta palaavia kehotetaan jäämään kotiin. Haasteita se kyllä toisi, jos henkilökunta oireilisi.

Petäjävedellä K-Market Porkkanassa ei ihmisten varautuminen näkynyt vielä keskiviikkona, mutta kauppias Matti Lahtisen mukaan nyt perjantaina hamstraaminen näkyy jo myynnissä. Valikoimaa riittää hyvin, mutta käsidesiä ei ole nyt saatavilla.

Petäjäveden apteekkari Minna Nykänen kertoo, ettei Petäjävedellä ole hamstrattu lääkkeitä, mutta kasvosuojista on tullut muutama kysely.

– Käsidesiä on mennyt enemmän kuin normaalisti ja se on myyty nyt loppuun, Nykänen kertoo. – Ensi viikolle odotellaan lisäerää käsidesiä.

Kari Huumo Standard Linestä kertoo, että käsidesiä ja kasvosuojia menee kaupaksi hyvin.

– Onneksi on vielä tavaraa, mitä myydä ja ensi viikolla tulee lisää, Huumo kertoo.

Tilaisuuksia on peruttu ja ovet sulkeutuvat

Hallitus on kieltänyt yli 500 henkilön yleisötapahtumat toukokuun loppuun saakka ja myös pienempien tapahtumien järjestämistä kannattaa harkita.

Petäjäveden seurakunta on perunut ainakin maaliskuun loppuun saakka kaikki muut tapahtumat, paitsi jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja seurakuntalaisillan 18.3., joka siirretään kirkkoon, jossa voi väki istua väljemmin. Seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla. Toimituksia ei peruta, mutta pappi ja kanttori eivät osallistu toimitusten jälkeisiin juhliin. Myös tämän illan Kids’ Friday on peruttu.

Petäjäveden koulujen luokkaretkiä, leirikouluja tai vierailuja ulkomaille ei toistaiseksi järjestetä. Esimerkiksi Petäjävedellä yhden yläkoululuokan Kreikan matka, toisen yläkoululuokan risteily sekä lukiolaisryhmän Saksan matka on peruttu.

Koronavirus aiheuttaa myös lukion opiskelijoille lisäpaineita, sillä ylioppilastutkintolautakunta on linjannut, että koronavirukseen sairastunut tai karanteenissa oleva opiskelija ei voi osallistua ylioppilaskokeeseen. Vaikutuksia voi tulla myös pääsykokeisiin.

Kunnan tiloissa tapahtumat, tilaisuudet ja harrastustoiminta on toistaiseksi peruttu. Isot yleisötilaisuudet perutaan ja muut yleisötapahtumat pyritään perumaan, siirtämään tai välttämään. Esimerkiksi ensi viikon Kino Metson elokuvanäytökset on peruttu. Myös nuorisotalo Feenix ja Perhekeskus ovat ilmoittaneet sulkevansa ovensa toistaiseksi.

Harrasteryhmien kokoontumiset kunnan tiloissa kielletään toistaiseksi. Kuntosali ja kirjasto ovat toistaiseksi avoinna, ja riskiryhmiä ohjeistetaan välttämään kuntosalin ja kirjaston käyttöä.

Myös Petäjäveden Petäjäiset peruu harjoituksensa.

Me Petäjävetiset -facebookryhmän ylläpitäjä Jere Malila kannustaa, että jos joku tarvitsee apua, niin kannattaa pyytää sitä. Esimerkiksi jos ruokakaappi on tyhjä ja on niin huonossa kunnossa, ettei pääse itse kauppaan, eikä saa muualta apua. – Pidetään huolta ystävistä, tuttavista ja naapureista, Malila kirjoittaa.

Hyvä hygienia on paras tapa ehkäistä koronaviruksen ja kaikkien muidenkin virusten leviämistä.

Miten toimit, jos epäilet tartuntaa?

Jos olet matkustanut epidemia-alueella ja sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen, tai jos olet ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua, toimi näin:

Pysy kotona taudin leviämisen välttämiseksi ja ota aina ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemalle, mistä saat tarvittavat toimintaohjeet. Petäjäveden terveysaseman vastaanoton numero on 014 336 6242.

Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta (THL) puh. 0295 535 535. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. – SK