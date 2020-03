Perhekeskuksella on ollut hyvin käyttöä

Monikulttuuriset kohtaamiset on uusi tapahtumasarja, joka tavoittelee Petäjäveden monikulttuurisia perheitä ja kaikkia kulttuureista kiinnostuneita.

Näyttää siltä, että viime syksynä ovensa avannut Perhekeskus on tavoittanut kohderyhmänsä hyvin. Viikoittaiset kävijämäärät ovat vaihdelleet 50-70 välillä, ja parhaimpina päivinä Perhekeskuksessa pörrää päivän aikana kolmisenkymmentä pienempää ja isompaa ihmistä. Erilaista toimintaa on paljon.

Monet perheille tarkoitetut palvelut, kuten Seututerveyskeskuksen toimintaterapeutti, puheterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja vastaanottavat asiakkaita Perhekeskuksessa tiettyinä päivinä. Omat vastaanottoaikansa on myös Keuruun ja Jyväskylän perheneuvolalla.

Maanantaisin toimii lapsiperhepalveluiden ilmainen lapsiparkki ja torstaisin sekä perjantaisin avoin päiväkoti. Avoimeen päiväkotiin kuuluu ohjattua toimintaa, kuten muskaria, satuhetkiä ja askartelua sekä ilmainen ruokailu Masuunissa.

Myös järjestöt ovat löytäneet Perhekeskuksen. MLL:n keskiviikkoinen perhekahvila on siirtynyt Feenixiltä Perhekeskukseen. Siellä kokoontuvat myös muistiyhdistys Muistikas sekä Keski-Suomen omaishoitajat.

Uutta vertaisryhmätoimintaa ovat ensisynnyttäjien perhevalmennus ja Vilkkaat vekarat -vertaisryhmä sekä Monikulttuuriset kohtaamiset -tapaamiset, joista ensimmäinen pidettiin Perhekeskuksella viime keskiviikkona.

Miten monikulttuurinen yhteisö kootaan yhteen?

Monikulttuurisuustapahtumaan löysi tiensä viisi perhekuntaa. Kävijät olivat kotoisin kuka mistäkin – Thaimaasta, Filippiineiltä, Guatemalasta ja Suomesta – mutta tämän hetkinen kotipaikkakunta on kaikilla Petäjävesi.

Tapahtuman ennakkomarkkinointi on ollut yllättävän vaikeaa. Perhekeskuksen koordinaattori Johanna Korpivaara kertoo laittaneensa ilmoitukset tapahtumasta päiväkodin, kirjaston ja neuvolan seinälle sekä Facebookiin, mutta silti tuntuu, että tieto ei ole tavoittanut kaikkia.

Vaikka monikulttuurisen yhteisön kokoaminen on vaikeaa, se on silti tärkeää. – Täällä saa tavata vertaisiaan, tutustua uusiin ihmisiin ja oppia eri kulttuureita. Tätä kautta voimme myös ohjata perheitä eteenpäin esimerkiksi monikulttuurisuuskeskus Gloriaan, toteaa Johanna Korpivaara.

Maailma on suuri

Ilta kului lasten leikkiessä ja aikuisten keskustellessa. Juteltiin omien maiden parhaista puolista, tapakulttuurista, säästä ja ruuasta. – Lapsille on tärkeää näyttää ja kertoa maailman suuruudesta ja erilaisista ihmisistä. Myös Petäjävedellä voi tehdä sitä, sanoo Johanna Jylhä iloisena.

Monikulttuuriset kohtaamiset jatkuvat vielä 18.3., 15.4. ja 20.5.2020 kello 17-19.

Palautetta perhekeskuksesta

Perhekeskuksen ideaan kuuluu, että se on kohtaamispaikka sekä perheille että heidän kanssaan työskenteleville asiantuntijoille. Avoimen päiväkodin kävijöiden joukosta keräämäni pikagallup kertoo, että Perhekeskus on onnistunut vanhempien kohtauttamisessa.

– Parasta täällä on seura, yhdessä oleminen.

– Tänne tuleminen on hyvä rutiini päivään. Lapset saavat sosiaalisia suhteita ja kavereita, mutta ei pelkästään lapset vaan myös me aikuiset.

– Eikä täällä tarvitse jutella vain lasten asioita, vaan syntyy ihan oikeaa keskustelua aikuisten kesken.

Avoimeen päiväkotiin kuuluva yhteinen ruokailu Masuunissa on tärkeä osa konseptia.

– Ruokailu pidentää aikaa, jonka täällä voi viettää, kun ei tarvitse nälän takia lähteä kotiin.

– Ja onhan valmis ruoka luksusta, on niin mukava päästä valmiiseen pöytään.

– Olen huomannut, että täällä tulee annettua aikaa lapsille eri tavalla kuin kotona, kun ei tarvitse tehdä ruokaa ja kotitöitä eikä myöskään tule istuttua puhelimella.

Se, että Perhekeskus on auki tarpeeksi pitkään ja toimintaa on pitkin viikkoa, osoittautuu myös tärkeäksi.

– Tänne on helppo tulla. Ovet ovat auki pitkin päivää ja voi mennä ja tulla omien aikataulujen mukaan. Se on tärkeää, koska perheet ja päivärytmit ovat erilaisia.

– Tämä on lämminhenkinen ympäristö. Saa tulla silloin kun itselle sopii, eikä kenellekään sanota, että nyt ei ole tilaa.

– Pienellä kylällä tällainen avoin tapaamistila toimii hyvin. Toiminta on vapaata, eikä tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ei tämä ehkä Jyväskylässä toimisi näin.

Avoimen päiväkodin matalan kynnyksen ylittäminen saattaa johtaa muihin mukaviin asioihin.

– Olen huomannut, että esimerkiksi perhekerhoissa pyörii usein samat ihmiset. Perhekeskuksen myötä mukaan on tullut uusia ihmisiä. Tänne kun tulee, niin täältä löytää helposti tiensä myös muuhun toimintaan.

– Kyllä täällä Perhekeskuksessakin on silti pitkälti samoja perheitä päivästä toiseen. Varmasti on vielä niitä, jotka eivät ole uskaltautuneet tulemaan. Hyvä, jos sana kiirii, että täällä on mukavaa! – MY

Perhekeskuksen pyöreän pöydän ääressä kokoontui viime keskiviikkona Petäjäveden monikulttuuriset perheet. Vertaisryhmätapaamiset jatkuvat koko kevään.

Shanele Ruuska (4) piirsi muotokuvan María Andreé Xitumulista.

Jutuntekopäivänä Perhekeskuksessa kävi yli 30 ihmistä.

Aava Viinikka (vas.) seurailee Helmiina Antilan ja Mila Suonsaaren leikkiä.