Pelätty toteutuu (Juttu vain tilaajille)

Laajakaistayhtiö saneeraukseen, lainojen takaukset maksuun

Kuntien omistama Keski-Suomen Verkkoholding Oy haetaan yrityssaneeraukseen ja kuntien takausvastuut tulevat tämän vuoden aikana maksuun. Päätös saneerauksesta tehtiin omistajakuntien kesken yksimielisesti perjantain yhtiökokouksessa.

Petäjäveden kunta on taannut laajakaistayhtiön lainoja yli 1,9 miljoonan euron edestä. Lisäksi kunta on ostanut yhtiön osakkeita yli 594.000 eurolla. Lisäksi Kuuskaistan aikaiseen rakentamisen rahoittamiseen laitettiin noin 680.000 euroa.

Koska yhtiön heikko taloustilanne tiedettiin, noin kahden miljoonan euron lainatakaus merkittiin jo pakollisena varauksena kunnan viime vuoden tilinpäätökseen. – Saneerauksen etenemisen myötä Kuntarahoitus laittaa koko takaussumman kunnalle maksuun. Kunnan pitää ottaa joko sen verran lisää lainaa tai myydä omaisuutta tai sijoituksia. Alhaisen korkotason vuoksi olisi kannattavampaa ottaa lainaa, kunnanjohtaja Eero Vainio arvioi.

Puskurit pelastavat – vielä

Laajakaistayhtiön takausvastuiden realisoituminen tarkoittaa Petäjäveden kunnan lainakannan merkittävää nousua.

– Meillä on onneksi kertynyt aiemmilta vuosilta ylijäämää, niin me selviämme tästä, vaikka onhan tämä merkittävä isku Petäjäveden kunnan taloudelle, Vainio sanoo.

Talouden puskureina Petäjäveden kunnalla oli ylijäämää vuonna 2018 7,9 miljoonaa euroa, lisäksi reilu neljä miljoonaa rahastosijoituksia. Vuoden 2019 tilinpäätös, sisältäen laajakaistayhtiön lainatakauksiin tehtävän pakollisen varauksen, on yhteensä -3,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi vuoden 2020 talousarvio on laadittu miljoona euroa alijäämäisenä. Näiden lukujen perusteella vuoden 2020 lopussa kertynyttä ylijäämää olisi reilu kolme miljoonaa euroa.

Tuleeko Petäjäveden kunnasta kohta kriisikunta, jota uhkaa kuntaliitos?

– Niin kauan kuin meillä on talouden puskureita jäljellä, niin kauan meillä on liikkumavaraa enemmän. Ylijäämä tulee syötyä, jos käyttötaloutta ei saada poliittisilla päätöksillä sopeutettua pienentyneisiin tuloihin, Vainio sanoo.

– Valokuituyhtiö on yksittäinen ja merkittävin kunnan taloutta rapauttava tekijä. Toinen merkittävä tekijä on edellisen hallituksen leikkaamat valtionosuudet. Kolmas vaikuttava asia on väestömäärän lasku, ja Keski-Suomessa on vain kaksi kuntaa, joissa väkimäärä kasvoi viime vuonna.

Petäjävedellä asukasmäärän lasku on ollut prosentin luokkaa vuodessa, eli noin 40 asukasta vähemmän vuosittain. – Hyvin maltillista se on vielä ollut, Vainio sanoo.

Kunnanjohtaja haluaa painottaa sitä, että Petäjävedellä on hyvät ja laadukkaat palvelut, ja kuntalainen saa verovaroilleen hyvää vastinetta. Laajakaistayhteydet ovat osana palvelukokonaisuutta.

Vatvominen loppuu

Saneerauksen edetessä ja käräjäoikeuden tehtyä siitä päätöksensä, omistajakunnista tulee yhtiön velkojia ja sen toimintaa jatketaan valvotusti ja yhtiölle tehdään muun muassa tervehdyttämissuunnitelma.

– Saneeraus on nyt välttämättömyys ja huomattavasti parempi vaihtoehto kuin konkurssi. Vuosia kestänyt vatvominen loppuu ja se, mitä on pelätty, toteutuu. Sen jälkeen yhtiö voi keskittyä kehittämiseen maltilliselta pohjalta, Vainio sanoo.

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omistaa Petäjäveden kunnan lisäksi Multia, Toivakka, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Luhanka ja Pihtipudas.

Kunnat ovat taanneet yhtiön lainoja yhteensä noin 30 miljoonalla eurolla. – Ainakin viidellä omistajakunnalla tulee tässä lainojen takaisinmaksussa syötyä kaikki talouden puskurit, Vainio arvioi.

Multialla, Konnevedellä ja Kivijärvellä on arvioitu, että laajakaistayhtiön velat saattavat viedä ne kriisirajoille.

Näköpiirissä ei myöskään ole, että kunnat saisivat valtiolta mitään kompensaatiota odotetuista laajakaistatuista. Vainion mukaan suunnitelmissa on kuitenkin hakea Petäjävedelle tänä vuonna harkinnanvaraista valtionosuutta.

371 liittymää Petäjävedellä

Verkkoholding Oy:n tytäryhtiö Keski-Suomen Valokuituverkot Oy pyörittää noin 1,1 miljoonan liikevaihtoa. Emoyhtiölle se tulouttaa noin 215.000 euroa vuodessa.

Toimitusjohtaja Janne Paunosen mukaan Petäjävedellä oli helmikuun alussa käytössä 371 laajakaistayhteyttä, mukaan lukien huoneistot, pientalot, yritykset ja operaattoriyhteydet. Yhteensä yhtiöllä on liittymiä 2.676 ja uusia tilauksia 1.900 kappaletta.

Saneerauksen jälkeen yhtiö aikoo jatkaa liittymien rakentamista. Paunosen mukaan ensi kesänä tehdään ainakin sata uuttaa liittymää. – Tiedotamme liittymän tilanneita asiakkaita tulevan kesän rakentamisesta kuukauden sisällä, Paunonen kertoo. – SK