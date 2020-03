Ohjeistukset koronaviruksen varalle

Ensimmäiset koronavirustapaukset ovat tulleet Keski-Suomeen. Maanantaina kerrottiin, että kolmella henkilöllä on todettu koronavirustartunta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Virus aiheuttaa influenssaa muistuttavia hengitystieoireita. Osa tartunnan saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa sairastuneista saa kuitenkin vain lieviä oireita.

Keski-Suomen Seututerveyskeskus tiedottaa, että terveydenhuollon ammattilaiset on ohjeistettu toimimaan tartuntaepäilyjen varalta myös Seututerveyskeskuksen terveysasemilla. Toimintaohjeita päivitetään tarpeen mukaan tautiin liittyvän tiedon karttuessa.

Jos olet matkustanut epidemia-alueella ja sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen, tai jos olet ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua, pysy kotona taudin leviämisen välttämiseksi ja ota aina ensin puhelimitse yhteyttä omaan terveysasemalle, mistä saat tarvittavat toimintaohjeet.

Seututerveyskeskus muistuttaa, että kaikkien tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Käsiä tulee pestä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Jos niitä ei ole saatavilla, tulee käyttää alkoholipitoista käsihuuhdetta. Silmien, nenän tai suun koskettelua tulee välttää, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Myös kun yskit tai aivastat, tulee suojata suu ja nenä kertakäyttönenäliinalla ja käytetty nenäliina pitää laittaa heti roskiin. Jos ei ole nenäliinaa, pitää yskiä puseron hihan yläosaan, ei käsiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huomautti tiedotteessaan, että koronavirus- ja flunssa-aikana vierailun sijaan iäkkäälle isovanhemmalle on nyt parempi soittaa. THL on päivittänyt ohjeitaan koronavirukselta suojautumisen varalta ja kehottaa pysymään poissa sairaaloista, hoitolaitoksista, palvelukodeista tai iäkkäiden kotoa, vaikka flunssaoireet olisivat lieviäkin. Nyt ei ole myöskään hyvä aika viedä sairasta lasta isovanhemmille hoitoon. Covid-19 -koronaviruksen on todettu aiheuttavan useammin vakavia oireita juuri ikääntyneille ja niille, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes, sydänsairaus tai keuhkosairaus, kuin muille ihmisryhmille. THL:n mukaan vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on maailmalla ollut erityisesti yli 70-vuotiailla. Riski kasvaa entisestään yli 80-vuotiailla. Iäkkäät kuuluvat myös kausi-influenssan riskiryhmään. – SK