Nyt tulisi viimeistään olla jokaisella pankkikortti käytössä (Juttu vain tilaajille)

Maria Vuorenmaa, Jaakko Ylitalo, Aini Malmberg ja koko henkilökunta palvelevat asiakkaita mahdollisuuksien mukaan etänä, mutta ainakin toistaiseksi pankista voi nostaa käteistä ja tuoda laskuja maksuun.

Nyt tulisi viimeistään olla jokaisella pankkikortti käytössä

– Jos joku työntekijöistämme saa koronavirustartunnan, joutuu koko henkilökunta karanteeniin ja joudumme sulkemaan koko konttorin kahdeksi viikoksi, toteaa Petäjäveden Osuuspankki Jaakko Ylitalo.

Mahdollisen konttorin sulkemisen aikana pankki pystyy tarjoamaan kaikki ydintoimintonsa tavalliseen tapaan, paitsi tiskillä käteisennoston ja laskujenmaksun, jotka vaativat fyysisen tapaamisen.

Sen vuoksi on nyt erityisen tärkeää, että kaikki asiakkaat hankkivat pankkikortin tai opettelevat sen käytön, jotta saavat nostettua käteistä tai maksettua ostoksensa, eivätkä joudu missään tilanteessa pulaan. Pankin henkilökunta lupaa opettaa kortin käytössä niin monta kerta kuin on tarvetta.

– Tärkein tehtävämme on nyt huolehtia henkilökuntamme terveydestä ja asiakkaidemme eduista, Ylitalo sanoo.

Tavallisesti Petäjäveden Osuuspankissa käy 30-50 asiakasta päivässä, mutta nyt poikkeusaikana asiakastapaamisia vältetään. Pankki toivoo, että kaikki asiat, jotka voi hoitaa muutoin kuin käymällä konttorissa paikan päällä, hoidetaan etänä. Ainoastaan käteisennosto ja laskujenmaksu tarvitsee vielä konttorilla asioinnin. Asiakkaiden laskuja onkin laitettu nyt paljon suoramaksuun ja uusia pankkikortteja on tilattu ja niiden käytössä opastettu.

Nostoautomaatin lisäksi Petäjävedellä voi nostaa käteistä ostoksien yhteydessä enintään 200 euroa päivässä.

Konttorin asiointitiskille asennettiin läpinäkyvä pleksi pisaratartuntojen välttämiseksi ja asiakkaiden toivotaan käyttävän käsidesiä tullessaan pankkiin sisään – heti kun sitä pankille saadaan. Myös siivousta on tehostettu.

– Olemme myös linjanneet, ettei pankkisaliin oteta kerralla kuin kymmenen asiakasta kerrallaan, Ylitalo kertoo. Asiakkaiden on hyvä pitää myös etäisyyttä toisiinsa. Pankissa ei saa asioida kipeänä, eikä silloin, jos on ollut ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana.

– Yrityksethän ovat tässä olosuhteiden uhreja. Kyllä kaikkia, jotka normaalina aikana ovat tehneet positiivista tulosta, autetaan tämän koronan yli. Pankki voi tarjota esimerkiksi 6-9 kuukauden lyhennysvapaita ja tukea on saatavilla Finnveran kautta, Ylitalo sanoo. Moni Petäjäveden Osuuspankin yritysasiakas on ollutkin jo hyvissä ajoin yhteydessä pankkiin ja selvittänyt, miten tulee toimia, jos ahdinko syvenee. – Vaikkei vielä olisi hätää, on suunnitelmia jo tehty.

Asiakkuusasiantuntija Maria Vuorenmaan mukaan huolestuneita yhteydenottoja on tullut runsaasti viime päivien aikana. Asiakkaat ovat kuitenkin ottaneet tilanteen ja osakkeidenlaskun yllättävän hyvin. Paniikkiratkaisuja on tehty vain vähän. – Asiakkaamme ovat hyvin perillä asioista ja seuraavat tilannetta tiiviisti, Vuorenmaa kertoo.

– Samassa veneessä tässä ollaan kaikki ja yhdessä me tästä selvitään, Jaakko Ylitalo sanoo. – SK