Loma-Ässä siirtyi uudelle sukupolvelle (Juttu vain tilaajille)

Hannu Ässämäki luopui omistuksestaan Loma-Ässässä sukupolvenvaihdoksessa vuodenvaihteessa. Uusi omistaja on poika Joonas Ässämäki. Kuvaan saatiin myös kolmatta sukupolvea, Joonaksen tyttäret Amanda ja Minja Ässämäki.

Loma-Ässä siirtyi uudelle sukupolvelle

– Vuonna 1986 tänne rakennettiin ensimmäiset mökit, silloin meillä oli vielä kanoja. Vuonna 1999 luovuimme kanoista ja rupesimme muuttamaan vanhaa navettaa matkailukäyttöön. Loma-Ässä toiminimi perustettiin 20 vuotta sitten, kun vanhaan navettaan tehdyt hotellihuoneet ja ravintola saatiin käyttöön, Hannu Ässämäki kertoo.

Vuodenvaihteessa tehtiin sukupolvenvaihdos ja Loma-Ässän omistaa nyt Hannu Ässämäen poika Joonas Ässämäki. Hotellin ja ravintolan lisäksi Joonas Ässämäen omistukseen siirtyi osa lomamökeistä. Petäjäveden Kuivasmäen lisäksi mökkejä on Himoksessa, Saariselällä ja Ylläksellä.

– Hiihtokeskuksissa käyttöasteet ovat paremmat ja raha liikkuu toisella tavalla, Hannu Ässämäki toteaa. – Saariselällä mökeissä on vuokralaisia jopa 30 viikkoa vuodessa, Himoksessa taas viikonloput ovat kysyttyjä ympäri vuoden.

Kysyntä siirtynyt hiihtokeskuksiin

Hannu Ässämäen mukaan muualla kuin hiihtokeskuksissa olevien rantamökkien käyttöasteet ovat pudonneet viidentoista vuoden takaiseen verrattuna.

– Kesällä vuokraajia vielä riittää, mutta hiihtolomien aika on hiljaisempaa. Ja kun venäläisturistien tulo Suomeen hiljeni, kaksi viikkoa vuodenvaihteen tienoilla jäi tyhjäksi, Hannu Ässämäki kertoo.

– Nykyisin hiihtolomalla ei hiihdetä, vaan lasketellaan, joten hiihtokeskukset vetävät. Ja tällainen vähäluminen talvi heikentää vielä entisestää muiden kuin hiihtokeskusmökkien kysyntää.

Ulkomaalaisia turisteja Ässämäen lomamökeissä on eniten elokuussa.

– Elokuu on lomakuukausi Euroopassa, silloin puolet vuokraajista on ulkolaisia, heinäkuussa ulkolaisia on ehkä 20 prosenttia.

– Tänne Kuivasmäelle ihmisiä houkuttelee luonto ja hiljaisuus. Tosin sitten on sellaisiakin, jotka etukäteen varmistavat, että täällä on todella rauhallista, eikä naapureita ole, mutta sitten heitä rupeaa jo muutaman päivän päästä kyllästyttämään ja heidän on päästävä johonkin liikepaikoille.

Hotellihuoneet ja ravintola ovat avoinna vain kesäisin.

– Huoneita voi varata nettivarauspalvelun kautta ja kun hinnat ovat halvemmat, aina joku tänne sivuun eksyykin. Neste-rallien aikaa voi hintaa pyytää vähän enemmän, kun erikoiskokeitakin on ihan vieressä, Hannu Ässämäki sanoo.

– Ravintola on avoinna tilauksesta, mutta emme me sitä enää muutamaan vuoteen ole juuri markkinoineet. Joulun täyshoidosta luovuimme muutama vuosi sitten, se teetti niin pitkiä työpäiviä. Muutamat tanssit kesässään olemme pitäneet.

Toiminta jatkuu entisellään

Joonas Ässämäki aikoo jatkaa toimintaa ennallaan, päätyönä hänellä on rakentaminen. – Teen taloja myyntiin sellaisille alueille, joissa ne menevät kaupaksi, Joonas Ässämäki kertoo.

Lomamökeilläkin riittää rakennushommia.

– Aloitin remontin vanhimmassa mökissä, saadaan päivitettyä se nykyajan kuntoon. Laadusta on pidettävä kiinni, Joonas Ässämäki toteaa.

– Vessat ja suihkut mökeissä on ollut jo vuodesta 1995 lähtien. Nykyään mökeissä pitää olla sama varustetaso kuin kotona, Hannu Ässämäki lisää.

– Kun aloitimme mökkien vuokrauksen, ei mökeissä ollut ensin sähköjäkään, mutta kyllä niitä vuokrattiin. Silloin vaatimustaso oli ihan erilainen.

Joonas Ässämäki ei aio rakentaa lisää vuokrattavia mökkejä, ainakaan Kuivasmäkeen. Eikä ravintolatoimintaakaan ole tarkoitus laajentaa.

– Muutamat tanssit olisi tarkoitus pitää ensi kesänäkin. Mutta tämä on minulle sivutyö, tai harrastus, tienestit tulevat vasaran heiluttamisesta rakennuksilla. – TL