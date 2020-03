Koronaan varaudutaan valmiuslailla

Koulut kiinni ja yli 70-vuotiaat koteihin

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi alettiin torstain jälkeen mittaviin varautumistoimiin. Maanantaina Suomen hallitus kertoi ottavansa käyttöön valmiuslain.

Hallitus linjasi, että lähiopetus kaikissa kouluissa keskeytetään keskiviikosta alkaen ja oppilaat siirtyvät etäopetukseen. Kouluissa kuitenkin järjestetään esiopetuksen sekä perusopetuksen 1.-3. -luokkien lähiopetus niiden lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta niin sanotuilla kriittisillä aloilla. Myös erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään jatkossakin. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään tiivistetyssä aikataulussa. Päiväkodit pidetään edelleen toiminnassa, eli vain ne vanhemmat ottavat lapsensa päivähoidosta kotiin, joille se on mahdollista.

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla tulee välttää. Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa ”karanteenia vastaavissa olosuhteissa”. Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. Samoin kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa. Valtion ja kuntien museot, teatterit, kirjastot sekä urheilu-, nuoriso-, järjestö-, harrastus- ja kerhotilat suljetaan. Myös Suomen rajat aiotaan sulkea.

Hallituksen linjaukset ovat voimassa 13.4. asti.

Petäjäveden kouluilla oli jo maanantaina noin neljäsosa oppilaista pois koulusta, eli 150 oppilasta kaikista 520 oppilaasta. Tiistaina koulut olivat vielä auki, jotta vanhemmille jäi aikaa järjestellä asioita.

– Kartoitamme nyt Wilma-kyselyllä ne lapset, jotka tarvitsevat lähiopetusta. Eli niiden lasten vanhemmat, jotka työskentelevät kriittisillä aloilla tai lapsi ei selviä itsenäisesti opiskelusta. Sen jälkeen selvitämme mahdollisuutta keskittää lähiopetus yhdelle koululle, sivistystoimenjohtaja Timo Holm kertoo. Myös kriittisten ammattien määrittelystä odotetaan kouluilla valtioneuvoston tarkempia määritelmiä.

Opetushallitus julkaisee ohjeensa tämän viikon aikana etäopetuksen järjestämisestä. – Ohjeistamme koteja opetuksesta Wilma-viesteillä ja kunnan sekä koulujen verkkosivuilla. Alakouluissa opetus tullaan järjestämään Wilma-viesteillä tai sähköpostilla ja lapset tekevät kotitehtäviä oppikirjoista kotona vanhempiensa tukemana. Yläasteikäiset hyödyntävät enemmän teknologiaa. Nyt selvitetään, mitä laitteita oppilailla on käytössä ja koulujen kaikki mahdolliset laitteet jaetaan koteihin käyttöön.

Holmin mukaan opettajat pyrkivät varmistamaan, että oppilaat tekevät päivittäin tehtäviään ja että päivittäiset rutiinit säilyvät mahdollisimman normaaleina – eli uni, ruokailu, liikunta, ulkoilu ja opiskelu.

– Haasteena on se, miten varmistamme, että lapsi ja nuori todella käy koulua ja tekee kotona tehtäviä, joten huoltajilta toivotaan aktiivista otetta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen tukemiseen sekä huoltajien tukemiseen.

Petäjäveden lukio siirtyi kunnan omalla päätöksellä etäopetukseen jo maanantaina. Ja Petäjävedelläkin valmistauduttiin opetustoimea koskeviin rajoituksiin jo viime viikolla, kun oppilaita kehotettiin ottamaan kaikki kirjat ja oppimateriaalit kotiin.

Koulujen luokkaretkiä, leirikouluja tai vierailuja ulkomaille ei voida myöskään järjestää; Petäjävedellä ainakin yhden yläkoululuokan Kreikan matka, toisen luokan risteily sekä lukiolaisten Saksan matka on peruttu.

Päiväkodit pysyvät vielä auki

Päiväkodit pysyvät edelleen auki. Hallituksen maanantaisesta linjauksesta jäi vielä epäselväksi, ovatko päiväkodit avoinna vain kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien lapsille, vai kaikille, jotka eivät saa lapsensa hoitoa muuten järjestettyä. Kunnan varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuth vahvistaa, että vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää hoito kotona, menettelevät niin. Päiväkodeissa hygieniaan on kiinnitetty entistä suurempaa huomiota.

Kunnan varhaiskasvatuksessa on noin 220 lasta. Ruuthin mukaan jo maanantaina päiväkodeissa oli hoidossa noin puolet lapsista, tiistaina hoidossa oli noin 50 lasta.

– Tämän hetken tiedon mukaan poikkeusaikana palveluntarvetta on noin sadalla lapsella. Toistaiseksi auki pidetään Kintauden päiväkoti ja Petäjäkallion alatalo ja ylätalo, ryhmis menee kiinni.

Ovet sulkeutuvat

Hallitus on rajoittanut julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön, ja muutenkin suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Myös Petäjäveden kunnan tiloissa kaikki tapahtumat, tilaisuudet ja harrastustoiminta on peruttu.

Holm kuitenkin muistuttaa, että kaikki kunnan ulkoliikuntapaikat ovat vapaassa käytössä, kunhan muistetaan kymmenen henkilön rajoitus.

Petäjäveden kirjasto sulkee ovensa tänään keskiviikkona, ja myös kuntosali on suljettu. Harrasteryhmien kokoontumiset kunnan tiloissa kielletään toistaiseksi, joten myös Petäjäveden Petäjäiset on perunut suurimman osan harjoituksistaan. Samoin Keuruun kansalaisopisto, ja myös Keuruun uimahalli on sulkenut ovensa.

Kuntala sulkee ovensa ja palvelee puhelimitse kello 9-16 välillä. Osa kunnan työntekijöistä on määrätty etätyöhön.

Petäjäveden seurakunta on perunut kaikki tilaisuutensa, myös keskiviikkoillan seurakuntalaisten kuulemisillan seurakuntien yhdistymiseen liittyen.

– Pidämme seurakuntalaisillan, kun tilanne sen sallii, koska tilaisuuden striimauskaan ei olisi kaikkia tavoittanut. Elämä asettaa nyt rajoituksia, joille emme voi mitään, kirkkoherra Laura Laitinen sanoo.

Koska julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön, se vaikuttaa myös kirkollisiin toimituksiin; esimerkiksi hautajaisissa voi olla paikalla seitsemän omaista ja pappi, kanttori ja suntio. Muistotilaisuuksia suositellaankin siirrettäväksi, samoin kuin muitakin kirkollisia toimituksia. Jumalanpalvelukset toimitetaan vain nettiin striimattuina niin, että kirkossa ovat vain pappi ja kanttori. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko on avoinna kaksi tuntia kello 11-13, jolloin paikalla on seurakunnan työntekijöitä.

Petäjäveden seurakunta on avannut numeron, johon voi soittaa missä tahansa asioissa – jos on vaikkapa yksinäinen tai tarvitsee apua kaupassa käymisessä. Numeroon 046 5797 524 vastaa seurakunnan työntekijä.

Yli 70-vuotiaat kotiin suojaan

Hallituksen linjauksen mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Myös riskiryhmiin kuuluvien tulee välttää altistusta.

Petäjäveden kunta kielsi vierailut Petäjäkodilla ja Pihlajarinteen palveluasunnoilla kokonaan jo ennen hallituksen linjauksia.

– Ydintoimintojen jatkumisen turvaaminen ja riskiryhmien suojaaminen ovat nyt kunnan ykkösasia, kunnanjohtaja Eero Vainio sanoo.

Kunta tarjoaa karanteenissa oleville ohjausta etenkin ruoka- ja lääkehoitoon liittyvissä asioissa arkisin kello 8-16 numerossa 040 357 5789. Muina aikoina asiakkaat saavat apua sosiaalipäivystyksen kautta, 014 266 0149.

Yli 70-vuotiaat saavat lähiaikoina myös kirjeitse kunnasta tietoa.

Petäjäveden apteekki on avoinna vain riskiryhmille maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 8-9, ja muuten apteekki on kaikille avoinna tavalliseen tapaan. Petäjäveden S-Marketin aukioloajoista kello 7-8 on suositeltu riskiryhmiin kuuluville ja K-Market Porkkana on avoinna vain riskiryhmille maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 6-7. Muuten kaupat ovat auki tavalliseen tapaan.

Terveyspalveluissa ei ole vielä ruuhkaa

Maanantaisen tiedon mukaan Suomessa on todettu 272 koronavirustartuntaa, mutta sairastuneita on THL:n mukaan todennäköisesti 20-30 kertaa enemmän. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on tiistain tiedon mukaan 17 tartuntaa, joista kaikki ovat saaneet tartunnan ulkomaan matkaltaan epidemia-alueelta ja potilaat ovat kotona eristyksessä ja hyväkuntoisia.

Koronatartunnoista ilmoitetaan julkisuuteen vain sairaanhoitopiirin alueella todettujen sairaaksi todettujen määrä, joten kuntakohtaisia tietoja ei ole saatavissa.

– Terveyspalveluissa koronaruuhkaa ei vielä ole terveysasemilla. Flunssasta ja koronasta kysyviä on hoidettu ja ohjeistettu mahdollisimman pitkään puhelimen välityksellä. Kyselyjä on yleisesti paljon, mutta niihin kaikkiin on pystytty vastaamaan, kertoi maanantaina Keski-Suomen seututerveyskeskuksen ylilääkäri Jari Raudasoja.

– Varaudumme kuitenkin aktiivisesti epidemian laajenemiseen. Kiireettömät hoidot pyritään hoitamaan etänä puhelimitse mahdollisuuksien mukaan. Jos tavallisiin ajanvarauksiin tulee muutoksia, niistä ilmoitetaan potilaille.

Koronavirustestejä ei tehdä enää muuta kuin vain sairaalahoitoon joutuvilta ja ulkomailta palanneilta oireisilta sote-työntekijöiltä. Lieväoireiset potilaat hoidetaan oireenmukaisesti kotona ilman testejä. Erikseen tartuntalain mukaiseen karanteeniin määrätyt potilaat ja heidän lähipiiri on ohjeistettu tartuntatautilääkärin toimesta.

– Yleinen suositus matkalta palaavien etätöistä ja kotiin jäämisestä on eri asia kuin karanteeni, ja siitä ihmiset sopivat työnantajansa kanssa. Terveille kotiin suositelluille ei kirjoiteta sairauslomia terveydenhuollosta.

Raudasoja painottaa, että kaikkien tulisi välttää nyt turhaa liikkumista ihmisjoukoissa sekä noudattaa yskimis- ja käsihygieniaohjeita. – SK