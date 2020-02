Yritysympäristövisionääri Jorma Pietiläinen aloittaa työssään siitä, että tutustuu ensin Kuntalan väkeen, päättäjiin sekä Petäjäveden yrittäjiin ja muihin paikallisiin ihmisiin.

Visionääri saatiin kylään

– Kaikki raaka-aineet ovat jo täällä, minä voin tuoda reseptin, miten Petäjävettä ja sen elinkeinoelämää voitaisiin kehittää, toteaa Jorma Pietiläinen, 62, joka aloitti toissa viikolla Petäjäveden kunnan yritysympäristövisionäärinä.

– En tuo tänne mitään uutta, voin vain nähdä mitä täällä jo on. Kannettu vesi ei kaivossa pysy, eikä pelkkä yritysten houkutteleminen kuntaan riitä, vaan pitää olla tarjolla realistisia etuja, Pietiläinen sanoo. Hän korostaa sitä, että alueellinen elinkeinorakenteen tulisi olla mahdollisimman monipuolinen ja perustua paikallisiin ihmisiin, koska muuten yritykset ovat myös hyvin herkässä lähtemään muualle. – Tavoitteena on saada moniarvoista yritystoimintaa, johon liittyy muutakin kuin taloudellisia lähtökohtia.

Puoli vuotta kestävän hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Petäjäveden vahvuudet, joita usein onkin ulkopuolisen helpompi nähdä ja nostaa esiin. – Tehtävänä on hakea sisäistä näkemystä, mutta on hyvin yleistä, ettei omia vahvuuksia nähdä ja ihminen myös sokeutuu tuttuihin olosuhteisiin.

Hankkeen toisessa vaiheessa haetaan liitospintoja lähiympäristöön ja kauemmas, sekä laaditaan kehittämissuunnitelma pidemmällä aikavälillä.

– Onhan tätä täällä tehtykin, eihän kehittäminen ole mikään seisahtuva juna, Pietiläinen toteaa.

Pienellä saralla voi olla maailman paras

Pietiläisen mukaan amerikkalainen näkemys siitä, että aina pitää pyrkiä olemaan maailman paras, pitää tietyllä tavalla paikkansa myös kunnissa. – Kyse on ennemminkin pelikentän valinnasta. Voidaan miettiä, missä Petäjävesi voi olla maailman paras, Pietiläinen sanoo.

– Nyt on menossa tietynlainen pudotustaistelu kuntien kesken. Jos ei kasva, niin kuolee – ja se on kehitykselle ensimmäinen realiteetti, mikä pitää ihan kirjata ylös. Kehitys ja muutos eivät ole koskaan helppoja. Muutosta pitää kaikkien aidosti haluta.

Esimerkiksi Pudasjärven kehittämisjohtajan tehtävässä Pietiläinen keskusteli paljon johtavien virkamiesten ja päättäjien kanssa siitä, uskalletaanko ylipäänsä lähteä kehittämään ja muuttamaan asioita.

– Samaan aikaan pitää katsoa mitä globaalisti on nyt meneillään, esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja ravinnon suhteen. Suomen etu on se, että olemme pieni kansa ja meillä on täällä poikkeuksellinen luottamuksen ilmapiiri; meillä on luontaiset edellytykset pärjätä muutoksessa, Pietiläinen sanoo.

– Ja vasta kun etätyö ymmärretään aidosti, maailman hajautuminen on mahdollista.

Kunnan pitää Pietiläisen mukaan olla ensisijaisesti tukemassa infraa. – Palvalahden yrityspuistossa on otettu ensimmäinen askel rakentamalla infraa, ja nyt sille pitää etsiä profiili eli minkä toimialojen siellä voisi olla hyvä toimia. Palvalahdelle laaditaan myös oma toimintastrategia.

Petäjävedelle on haaveiltu kansainvälistä datakeskusta hyvien yhteyksien ja risteyskohdassa olevan sijaintinsa puolesta. – Toki sitäkin tullaan selvittämään, mutta datakeskus olisi onnistuessaan suuren lobbaustaistelun takana ja yleensä alan toimijat tulevat valmiisiin tiloihin. Pietiläisen mukaan datakeskuksen suhteen pitäisi olla aktiivinen alueellisesti, jopa kansallisesti. – Suomi olisi kyllä poliittisesti sellaiseen sopiva paikka.

Muutosta himoitseva mies

Pietiläinen on muuttanut Petäjävedelle Joensuusta. Monipuolisen ja omien sanojensa mukaan ”repaleisen” työuransa aikana hän on asunut ympäri Suomea ja myös ulkomailla. Työnantajat ovat olleet yksityisellä puolella, valtiolla, kunnissa ja kaupungeissa. Pietiläinen on toiminut myös yrittäjänä.

– Kaikkia aiempia töitäni yhdistää se, että olen tehnyt koko elämäni muutosta ja himoitsen sitä, Pietiläinen sanoo.

Koulutukseltaan Pietiläinen on konepuolen diplomi-insinööri, mutta eniten hän on työurallaan tehnyt markkinointi- ja tuotekehitystyötä.

Kuntayhteistyötä syvennetään

Kunta sai visionäärin palkkaamista varten hankerahaa. Elinvoimatehtävän uudelleenjärjestäminen Petäjävedellä -hanke pyrkii kehittämään tänne ”älykkään erikoistumisen malleja elinkeinopolitiikan terävöittämiseksi”.

Pilottihankkeen avulla etsitään ratkaisuja siihen, mihin tekijöihin pienen kunnan tulee kiinnittää huomiota houkutellakseen yrityksiä ja työpaikkoja. Hankkeen tavoitteena on parantaa Petäjäveden kilpailukykyä ja houkuttelevuutta sekä kehittää kilpailukykyä ja elinkeinopoliittista ympäristöä lähemmäs muita Jyvässeudun kuntia. Kunta on saanut hankkeelle 50.000 euron rahoituksen Keski-Suomen Liiton AIKO:n (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) määrärahoista. Kunta rahoittaa itse hanketta 22.000 eurolla.

Lisäksi tämän vuoden talousarvioon on kirjattu, että hankkeen jälkeen käynnistetään mahdollisesti elinkeinoyhteistyö Multian kunnan kanssa, ja sille on talousarviossa 15.000 euroa.

Pietiläinen järjestää lähiaikoina kirjastossa yleisötilaisuuden megatrendeistä sekä muutoksen merkityksestä kunnissa. – SK