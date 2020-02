Vanhojentanssit kantavat mukanaan perinnettä ja iloa

Petäjäveden lukion vanhojentanssit pyörähdeltiin ystävänpäivänä 14.2. Kyse on perinteestä, jossa lukion ”vanhimpien” asema vaihtuu abeilta 2.-luokkalaisille. Vanhojentanssit on nuorille odotettu tapahtuma, johon on valmistauduttu huolella syksystä asti. – Itse asiassa näitä tansseja on harjoiteltu jo yläasteella, naurahtaa liikunnanopettaja Reijo Kulju.

Vaikka tanssit ovat suurilta osin vanhoja ja tyyli on vanhanaikaisen juhlallinen, ketään ei ole tarvinnut houkutella tai painostaa osallistumaan. – Kaikki ovat olleet alusta asti messissä, kertoo Eero Salmi. – Aloitimme tanssien harjoittelun tammikuussa, mutta pukuja on suunniteltu jo kuukausia, kertoo Eero Salmen pari Linnea Jylhä.

Pareja näissä tansseissa pyörähtelee 14 kappaletta. Kaikille on löytynyt pari, tosin osittain ykkös- ja kolmasluokkalaisten avustuksella. – Seurustelevat parit tanssivat tietysti toistensa kanssa, ja tytöt lähtivät hyvissä ajoin kyselemään poikia pareikseen, kertoo Linnea Jylhä. – No minä kyllä kysyin sinua, oikaisee Eero Salmi.

Vanhojentansseilla on monia merkityksiä: yhtäältä ne ovat lukioaikoihin liittyvä traditio, joka vain ”kuuluu asiaan”, toisaalta tärkeä rituaali, jonka myötä kakkosluokkalaiset aloittavat vuoden matkan kohti ylioppilaskirjoituksia. Lisäksi tanssiaiset ovat hauska tapahtuma ihan itsessään.

– Onhan tämä perinteinen juttu, itsekin olen lapsena niin monesti näitä katsonut. Nyt on mukava olla itse tässä tilanteessa, miettii Salmi. – On ollut hauskaa ja mielenkiintoista testata erilaisia tansseja, eivät nämä lopulta ole hankalia, sanoo Jylhä. – Odotan omaa tanssiamme kaikkein eniten. Olimme kaikki mukana ehdottelemassa biisejä ja sitten pieni porukka kokosi ehdotukset tanssiksi, jatkaa Jylhä.

Lukiolaisten oma tanssi osoittautuu sikermäksi eri poppi- ja räppikappaleita, jotka vaihtelivat nopeaan tahtiin, ja tanssin tunnelma sitä mukaa. Tanssissa oli löyhästi lukioelämään liittyvä juoni ja sen musiikit oli valmistanut Oskari Lahtinen.

Tunnin pituiset tanssit päättyivät yleisövalssiin, jossa parketille pääsivät kaikki halukkaat. Oli mukava nähdä, miten lukiolaiset hakivat äitejään, opettajiaan ja pikkusisaruksiaan tanssimaan. – MY

Vanhojentansseissa yleisö sai nähdä mm. poloneesia, cicapota, Virginia Reeliä, tangoa ja valssia. Petäjäveden lukion vanhojentanssien 14 paria yhteiskuvassa. Viivi Viitanen haki viimeiseen tanssiin pikkuveljensä Vilhon.