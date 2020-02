Oikea koetuskivi

Jättimäisen ”murskan” kehittely on ollut Rahikaisten veljeksille pitkäjänteinen projekti

Jämsässä sijaitseva valtava kallioalue korkeine murske- ja sepelikasoineen näyttää enemmän tietokonepeliltä kuin työmaalta. Pieniksi vuoriksi kohoavissa sepelikasoissa voi olla kymmeniä tuhansia tonneja mursketta, joka on juuri valmistettu ympärillä kohoavista kallioista.

RKJ Rahikaiselle se on kuitenkin tuttu ja tavanomainen ympäristö, yksi monista työmaista, joita petäjävetisellä yrityksellä on ympäri Keski-Suomea. Sorakasojen keskellä pyörii Reijo, Kimmo ja Jukka Rahikaisen lisäksi neljä työntekijää kahdessa vuorossa. Koneita on useita: kaivuri, pyöräkuormaaja, kuorma-autoja, vasarakone ja seula. Sekä lisäksi kolme murskaksi kutsuttua järisyttävän kokoista konetta, jota voisi kutsua myös kivenmurskauslinjastoiksi.

Murskat tuottavat kalliosta halutun kokoista jaetta lähinnä tienrakennukseen. Tuotantomäärät ovat suuria. Tältä työmaalta on esimerkiksi tilattu 14.000 tonnia mursketta, minkä tekemisessä menee noin viikko.

Vähän erilainen murska

Jämsän kalliokuopassa on jutuntekohetkellä kaksi murskaa. Toinen niistä on Kimmo ja Jukka Rahikaisen pitkällisen kehitystyön tulos. Vanhaan runkoon istutettu uusi murskain on kartion muotoinen ja se pienii kivet eri tekniikalla kuin tavallinen murskain. MX4-murskain on Metson mallistoa, ja se on tarkoitettu ihan muuhun käyttöön kuin teloilla olevan murskan kyytiin. Linjaston runkoa veljekset ovat muutelleet monin tavoin.

– Seulaosa, kuljetin ja peräosa on kaikki koottu erilaiseksi kuin ennen. Ideana oli tehdä koneesta sellainen, että sen pystyy hyvin ajamaan lavetille, selittää Kimmo Rahikainen.

Lavetilla murska siirretään työmaalta toiselle. Uudesta kartiomurskaimesta ja runkomallista on muutakin hyötyä.

– Murskaimen terissä on tietty hyötysuhde, terät kuluvat koko ajan. Uudessa murskaimessa terät käytetään tarkemmin, eikä niistä jää niin paljon hukkarautaa.

– Lisäksi kivet kiertävät nyt koneessa eri tavalla. Ylisuuret kivet eivät kulje väärässä paikassa, mikä vähentää osien kulumista, Kimmo Rahikainen kertoo.

Uutta ei synny tuskitta

Uuden murskan myötä RKJ Rahikaisen tuotantokapasiteetti on lisääntynyt. Koneen matka ideasta toimivaksi prototyypiksi on kuitenkin ollut pitkä ja kuoppainen. Projekti alkoi yli kaksi vuotta sitten.

– Jukka selasi netistä Metson tuotteita ja kiinnostui MX4:stä, että sellainen pitäisi saada. Kun alettiin kysellä sitä, niin ranskalaiset eivät meinanneet myydä ollenkaan, koska malli on tarkoitettu kiinteisiin laitteisiin. Aikamme kun väännettiin asiasta, he lopulta möivät ja suostuivat siihenkin, että Metso nosti kartion meidän telojen päälle, Kimmo Rahikainen kertoo.

– Vuosi sitten kartio saatiin paikoilleen ja toukokuussa tuotiin kone työmaalle. Loppujen osien rakentelu tapahtui työmaalla. Ensimmäiset kivet saatiin kyytiin juhannuksen tienoilla.

Koeajo paljasti, että moottorin tehot olivat pielessä.

– Kyllä tässä on synnytystuskia ollut. Kesällä kun oli ensimmäiset koeajot, ei oikein näyttänyt lupaavalta. Siinä oli usko koetuksella, Rahikainen summaa.

Erilaista säätämistä riitti heinäkuun lopulle, jolloin murska saatiin viimein toimintakuntoon. Metsokin kiinnostui uudenlaisen murskan toiminnasta ja teki koneesta videon ja juttua omiin julkaisukanaviinsa.

Koneen toimintakuntoon saamisessa oli tietysti paljon kiinni, koska valtavat koneet maksavat valtavasti rahaa. Tunteeko yrittäjä nyt omistajan ylpeyttä erityisestä murskastaan?

– Kyllä omistajanylpeys on hiipunut tässä vuosien varrella. Tietää liian hyvin, mitä nämä koneet ovat miehiään, hymähtää Kimmo Rahikainen. – MY

Kaiken pölyn keskellä murskassa on hienoa tietotekniikkaa. Kimmo Rahikaisen kädessä on hyvän ja huonon muotoinen sepelirae. Jos rubikinkuutioita saataisiin tehtyä, niin oltaisiin rikkaita, yrittäjä hymyilee. Kuvissa näkyy murska, joka on siivottavana ennen siirtoa uudelle työmaalle.