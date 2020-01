Vedenkulutuksen määrä on hieman lisääntynyt, mutta vesi on riittänyt

Petäjäveden kunnan pitkään jatkunut hankala vesitilanne helpottui ennen joulua, kun Syrjäharjun vedenottamon uusi porakaivo otettiin käyttöön. Sitä kautta verkostoon on nyt saatu lisävettä 4,5 kuutiota tunnissa.

Kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäen mukaan vesilaitoksen asiakkaiden vedenkulutus on ollut nyt 330-340 kuutiota vuorokaudessa, eli kulutuksen määrä on hieman lisääntynyt, mutta vesi on kuitenkin riittänyt, joten tilanne on nyt ihan hyvä.

– Jos vesijohtovedessä on maku-, haju- tai värihaittaa, niin kuntalaiset voivat olla suoraan yhteydessä vesilaitoksen hoitajaan, päivystäjään tai minulle, Riihimäki muistuttaa. Kloorausta ollaan lopettelemassa lähipäivinä, mutta vedenlaadun seurantaa jatketaan edelleen.

Myös syksyn aikana löytyneet ja korjatut verkostovuodot ovat osaltaan auttaneet tilannetta, vaikka niiden tarkkaa hukkamäärää on vaikea arvioida.

Yhdysputken rakentaminen Jyväskylään ja Kintauden vesiosuukunnan linjastoon on edelleen kesken, koska tienalituksessa ennen joulua tuli isojen kivenlohkareiden kanssa ongelmia. Tienalitusta jatketaan ensi viikolla ja yhdysputki valmistunee tässä vuoden alussa. Sen jälkeen Alvasta saadaan lisävettä ainakin kaikkiin Halkokankaan koteihin. – SK