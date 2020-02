Sähköinen Petäjäveden Palveluhakemisto on avattu!

Kuntalaisten toiveesta olemme avanneet kotisivuillamme uuden Petäjäveden Palveluhakemiston. Paikalliset yritykset pääsevät sähköiseen hakemistoon mukaan edullisesti 20 eurolla (sis. alv 24%, vuosimaksu 2020, lasku tulee maaliskuussa) ja yhdistykset saavat tietonsa mukaan ilmaiseksi.

Tällä hetkellä netistä ei löydy ajantasaista listaa Petäjäveden yrityksistä, joten toivottavasti sähköiseen Palveluhakemistoon saadaan koottua mahdollisimman kattavasti oman kylän palvelut, jotta ne olisivat yhdessä paikassa helposti löydettävissä. Petäjävesi-lehden kotisivuilla on jo nyt vilkkaasti kävijöitä: esimerkiksi hiljaisen tammikuun aikana sivuillamme on ollut 2 541 käyttäjää ja istuntoja on ollut 4 291 kappaletta.

Jos haluat mukaan Petäjäveden Palveluhakemistoon, niin otathan yhteyttä lehden toimitukseen. Meille voi lähettää logon, kuvia, yrityksen tietoja ja toimialakategorian, joita haluaa hakemistoon mukaan. Toki meiltä löytyy jo valmiiksi tuttujen asiakkaidemme logot ja muut tiedot. Yritykselle avautuu Palveluhakemistossa kokonainen oma sivu, jonne saa kuvia ja tekstiä niin paljon kuin haluaa, ja linkit ohjaavat yrityksen ja yhdistyksen jo olemassa oleville kotisivuille tai Facebook-sivuille.

Hakemistoon on jo lisätty yhdistysten nimet ja yhteystiedot – käy kurkkaamassa onko yhdistyksesi tiedot oikein ja kerrothan mahdollisista toiveista.

Keskeneräisen Petäjäveden Palveluhakemiston löydät jo kotisivuiltamme www.petajavesilehti.fi. Hakemistoa kootaan nyt alkuvuoden 2020 aikana ja kehitämme sivustoa myös jatkossa!

Yhteistyöterveisin, päätoimittaja Suvi Kallioinen

Puh. 050 366 7691

suvi.kallioinen@petajavesilehti.fi

(Kuva: Henry Moilanen)