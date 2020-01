Haluatko Petäjävesi-lehden pakinoitsijaksi?

Petäjävesi-lehdessä vapautuu yhden uuden pakinoitsijan paikka, kun lukijoiden rakastama Sinikka Aaltola jättää lehden pakinoitsijan homman maaliskuun kirjoitusvuoronsa jälkeen. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan Petäjävesi-lehteen pakinoita joka neljäs viikko, ota yhteyttä toimitukseen 050 366 7691 tai suvi.kallioinen@petajavesilehti.fi.

Petäjävesi-lehden pakinoitsijoita ovat tällä hetkellä Aaltolan lisäksi nimimerkit Free ja Käpytikka sekä sananikkari Markku Koskinen.

Pakinoita voi kirjoittaa omalla nimellä tai nimimerkillä. Jos kirjoitat nimimerkillä, oma nimesi jää vain toimituksen tietoon. Emme maksa kirjoituksista palkkiota.

Pakina on lyhyt, kevyehkö ja huvittava kirjoitus, joka on usein ajankohtainen mielipideteksti. Sanaa pakina on johdettu verbistä pakista, jutella ja puhella huolettoman kevyesti.