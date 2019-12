Vetoomukset päättäjille: Lapsella on oikeus tulla kohdatuksi arjessaan

Vetoomukset päättäjille

Kintauden ja Kirkonkylän koulujen vanhempainyhdistykset jättivät torstaina Petäjäveden kunnanvaltuutetuille vetoomukset siitä, ettei kunnan tarvittavia säästötoimenpiteitä kohdistettaisi suunnitellun voimakkaasti lapsiin – perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Petäjäveden kunnanvaltuusto päättää seuraavassa kokouksessaan maanantaina 9.12. klo 18 alkaen ensi vuoden talousarviosta investointeineen. Kunnan talousarvio vuodelle 2020 on nyt melkein miljoona euroa miinuksella. Ensi vuoden investoinnit, jotka joudutaan tekemään pääosin velkarahalla, ovat Palvalahden yrityspuiston rakentaminen, Rautakylän katutyöt, omatoimikirjasto, kirkonkylän hiihtoladun valaistus sekä Kintauden koulun jääkiekkokaukalo.

Tässä lasten vanhempien vetoomukset päättäjille:

Vetoomus Petäjäveden päättäjille

Olemme Kintauden vanhempainyhdistyksessä seuranneet Petäjäveden mittavia säästötalkoita. Haluammekin esittää huolemme Petäjäveden lasten tulevaisuuden puolesta. Ymmärrämme, että säästöjä on tehtävä, eikä helppoa säästökohdetta ole.

Olemme vanhempainyhdistyksessä ymmärtäneet, että jo ensi vuonna Petäjävedeltä on mahdollisesti poistumassa useampia opettajien vakansseja. Ymmärrämme sen, että lapsimäärät ovat laskussa, mutta olemme myös vahvasti sitä mieltä, että opettajien vähentäminen ja lasten tarpeista karsiminen on omiaan vähentämään lapsien määrää entisestään. Kintauden koulussa on ollut erilaisia luokkajakoja ja esimerkiksi tälle vuodelle yksi isompi ryhmä jaettiin ja tämä vaikutti positiivisesti opiskelurauhaan ja keskittymiseen.

Kintaus on tähän saakka ollut lapsiperheitä houkutteleva mm. pienten ryhmäkokojen ansiosta, mutta vähennyksen jälkeen tämä kilpailuetu suurella todennäköisyydellä menetettäisiin. Kintaus on lapsiperheiden näkökulmasta houkutteleva asuinpaikka, koska esimerkiksi Jyväskylä, jossa useat ovat töissä, on lähellä ja vain 20 minuutin päässä.

Vanhempien keskusteluita kuulleena sekä esimerkiksi Facebookissa seuranneena, olemme huomanneet, että Kintaudella asuvat lapsiperheet ovat olleet pahoillaan tästä suunnasta ja osa jopa katunut muuttoa kuntaan. Moni lapsiperhe tutkiikin ennen muuttoa tarkkaan juuri alueen lapsiperheiden palvelut.

Tiedämme, että lapsiin kohdistuu menoeriä ja lapset eivät tällä hetkellä tuota tuloja, mutta lapset huomioimalla kuntaan saadaan kuitenkin verotuloja vanhemmilta. Lapsista säästäminen kostautuu lapsille asettaen heidät heikompaan asemaan.

Kintauden vanhempainyhdistys Ry:n puolesta, puheenjohtaja Jaakko Antila

Pyyntö lapsillemme – Vetoomus Petäjäveden kunnan päättäjille

Me vanhempainyhdistyksen vanhemmat toivomme kaikkien oppilaiden ja kaikkien lasten vanhempien puolesta, että harkitsette tarkkaan sekä varhaiskasvatuksen että Kirkonkylän koulun ja Kintauden koulun henkilöstöleikkauksia säästötoimenpiteenä.

Ilmeisesti jo ensi syksystä 2020 ollaan päättämässä Petäjäveden alakouluista yhteensä kahden opettajan työsuhteet. Kirkonkylän koululta olisi lakkaamassa yhden opettajan, yhden erityisopettajan ja yhden ohjaajan määräaikaiset työsuhteet. Pelkäämme, että tämä tarkoittaa mm. luokkaryhmien yhdistämisiä ja isompia luokkakokoja, jolloin yhdellä opettajalla olisi nykyisestä kaksinkertainen määrä oppilaita vastuullaan. Miten opettajalla on tällöin aikaa jokaiselle oppilaalle? Ja entä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja YPRI-luokan tilanne? Toivomme, että ainakin osaa näistä määräaikaisista viroista vielä jatketaan.

On totta, että oppilasmäärät tulevat jatkossa pienentymään ja silloin myös henkilöstön määrää tulee suhteuttaa tarpeen mukaan. Ensi lukuvuonna oppilasmäärät eivät ole kuitenkaan vielä laskussa Kirkonkylän koululla, johon suunniteltu säästö eniten vaikuttaisi. Toiveenamme on, että vielä oppilasmäärän pysyessä melko tasaisena säilytettäisiin kaikki luokat kaksisarjaisina, eikä luokkia yhdisteltäisi. Vanhempien ehdotukset säästökohteisiin ovat pieniä mutta konkreettisia, kuten omatoimikirjaston viivästyttäminen, koulukirjojen kierrätys, uimareissujen tauottaminen vuodeksi ja vapaaehtoisten vanhempien/isovanhempien hyödyntäminen opetuksessa.

Toivomme, että selvitätte tarkkaan myös varhaiskasvatuksen säästötoimenpiteiden vaikutukset lapsiin. Kaikkein pienimpien lasten etuja ei tunnu olevan puolustamassa kuin lainsäädännön minimivaatimukset.

Petäjäveden kunnan ei kannata vaikeassa taloustilanteessa säästää lapsista. Sen lisäksi, että tämä ei houkuta tänne lisää lapsiperheitä, on kyse lapsen hyvinvoinnista ja lapsen oikeudesta tulla kohdatuksi arjessaan. Säästäminen lapsista tulee aina kalliiksi tulevaisuudessa.

Petäjävedellä 5.12.2019, Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Vanhis ry