Vesitilanteeseen helpotusta

Syrjäharjun vedenottamon uusi porakaivo porattiin lokakuun lopussa ja tänään siitä vihdoin saadaan lisävettä vesijohtoverkostoon.

Syrjäharjun vedenottamon uusi porakaivo saadaan tänään käyttöön

Petäjäveden kunnan pitkään jatkunut hankala vesitilanne helpottuu, koska tänään puolen päivän aikaan saadaan uusi porakaivo käyttöön, ja sitä kautta saadaan verkostoon lisävettä noin sata kuutiota vettä vuorokaudessa.

Kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäen mukaan vielä ei yletä normaalituotantoon, mutta tilanne helpottuu. Myös syksyn aikana löytyneet ja korjatut verkostovuodot ovat auttaneet tilannetta, vaikka niiden hukkamäärää on vaikea arvioida. Kuntalaisten vedensäästö on ollut tehokasta ja vedenkulutus on ollut 300 kuutiota vuorokaudessa.

Riihimäki painottaa, että vesilaitoksen asiakkaat jatkaisivat nyt kuitenkin maltillista ja tasaista vedenkäyttöä lähivuorokausien ja -viikkojen aikana. Esimerkiksi pesukoneita on hyvä käyttää yöaikaan, jotta vedenkulutus pysyisi tasaisena.

– Parin viikon aikavälillä näemme, millaiseen tuotto- ja kulutusmäärään toiminta tasaantuu.

– Veden virtauksien muuttuminen linjastossa voi aiheuttaa linjastoon irtosakan liikehdintää, joka voi näkyä tummina hiutaleina vedessä, mutta ei ole ongelma vedenkäytölle. Väri-, haju- tai makumuutoksissa pyydämme olemaan yhteydessä vesilaitoksenhoitajaan, päivystävään kiinteistönhoitajaan tai kuntatekniikan insinöörille, Riihimäki kertoo.

– Varatoimenpiteenä toimitettavaan veteen lisätään klooria laadun varmistamiseksi. Tämä voi aiheuttaa maku- ja hajuhaittoja.

Kuntalaisten varavedenjakelu päättyy varikolla myös tänään. Riihimäen mukaan vedenhaku on ollut viime aikoina melko pientä.

Yhdysputken rakentaminen Jyväskylään ja Kintauden vesiosuukunnan linjastoon on edelleen kesken, koska tienalituksessa tuli isojen kivenlohkareiden kanssa ongelmia. Yhdysputki valmistuu kuitenkin vuoden 2020 alussa ja sitten Alvasta saadaan lisävettä kaikkiin Halkokankaan koteihin.

Yhteystiedot ongelmatapauksissa: päivystäjä 040 072 6281, vesilaitoksenhoitaja 040 742 0362, kuntatekniikan insinööri 040 649 2676. – SK