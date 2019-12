Petäjäveden vanhalle kirkolle 35.000 euroa Museovirastolta

Petäjäveden vanhan kirkon toimintaa kehitetään vuonna 2020 valtion tuella: Museovirasto on myöntänyt vanhan kirkon vierailukokemukseen panostavalle matkailu- ja kulttuuripalveluhankkeelle 35.000 euroa. Ensi vuoden suurimpana kehittämistavoitteena on edistää ympärivuotisen vierailumahdollisuuden luomista maailmanperintökohteeseen.

Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhanke on keväällä 2018 käynnistynyt Museoviraston, Kirkkohallituksen, Petäjäveden kunnan, seurakunnan ja vanhan kirkon säätiön rahoittama hanke, joka kestää kevääseen 2021 asti. Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja edistää kestävää matkailua Petäjäveden vanhan kirkon ympäristössä ja yleisemminkin Petäjäveden alueella. Hankkeen vetäjänä toimii Katriina Holm. – Ennen hanketta Petäjäveden vanhan kirkon toiminnan kehittämiseen ei ole ollut resursseja ja UNESCO-kirkon toimintaa on pyöritetty pitkälti vapaaehtoisvoimin, vanhan kirkon säätiön puheenjohtaja Hanna Hautamäki sanoo.

Petäjäveden vanhan kirkon toimintaa on kehitetty kirkolla ja verkossa monella tavalla. Opastoimintaa ja matkamuistojen esillepanoa on päivitetty. Vanha kirkko on saanut myös uuden graafisen ilmeen, uudet verkkosivut ja verkkokaupan. Jyväskylän yliopiston kanssa tänä syksynä yhteistyössä järjestetyllä kurssilla yliopisto-opiskelijat kehittivät vanhan kirkon vierailukokemusta ja näitä tuloksia pyritään tuomaan jo ensi kesäksi UNESCO-vieraiden koettaviksi. – UNESCO:n maailmanperintökohteet ovat suuren kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Tällä hetkellä Petäjäveden vanha kirkko on avoinna vain kesäisin, vaikka vierailuhalukkuutta olisi ympäri vuoden. Kaikki maailmanperintökohteet eivät tällä hetkellä kuuluu säännöllisen vuosittaisen valtion avustuksen piiriin kuten esimerkiksi museot, joten vuosittain haettavat avustukset ovat toiminnan kehittämisen edellytys, Holm toteaa.

Museovirasto myönsi tänä vuonna yhteensä 75.500 euroa maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joihin Petäjäveden hankekin kuuluu. Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishankkeelle myönnettiin summasta 34.000 euroa. Petäjäveden vanhan kirkon opastuksista, markkinoinnista ja maailmanperintöyhteistyöstä vastaava Petäjäveden vanhan kirkon säätiö kuuluu yhdistyksen perustajajäseniin. Holm toimii maailmanperintökohteiden yhdistyksen varapuheenjohtajana.

(Kuva: Petäjäveden kunta)