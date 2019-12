Joulunäytelmä Ihmeellinen ilo on monessa mielessä suuri tapaus

Petäjäveden seurakunnan – tai pikemminkin seurakuntalaisten – suurponnistus, Ihmeellinen ilo -joulunäytelmä on nyt esitetty kuusi kertaa. Ja vielä on neljä esitystä jäljellä.

Ensiesityksen saivat nähdä kirkonkylän koululaiset viime perjantaina aamulla ja muulle yleisölle ensi-ilta koitti viime lauantaina. Keskiviikkona 18.12. vuorossa olivat Kintauden koululaiset sekä isommat koululaiset. Viikonlopun näytöksissä kävi yhteensä 280 katsojaa, joista iso osa tuli Petäjäveden ulkopuolelta, esimerkiksi Muuramesta ja Saarijärveltä. Koululaiset mukaan lukien katsojamäärä nousee tuhanteen.

Ihmeellinen ilo on Anna-Mari Kaskisen käsikirjoittama ja Tommi Kaleniuksen säveltämä musiikkinäytelmä, joka perustuu kokonaan jouluevankeliumiin. Näytelmää on esitetty Lohjalla Vivamon Raamattukylässä viidentoista vuoden ajan, ja Petäjävedelle se tuli Kalevi Rautjoen ja Anna-Maria Huuskosen tuomisina, jotka ovat vaikuttaneet Vivamossa niin työntekijänä kuin vapaaehtoisinakin.

Vaikka musiikkinäytelmän juuret ovat siis kauempaa, petäjävetisten produktioksi se muuttuu viimeistään siinä vaiheessa, kun lukee näytelmän käsiohjelmaa. Ohjauksesta vastaavat Pia Jussila ja Kaarlo Nevala, laulujen sovitukset on tehnyt Vesa Jussila, puvut ja muu tarpeisto on Anna-Maria Huuskosen käsialaa, apunaan Nina Salminen, Anneli Rantapuska ja Leila Lillberg. Koreografian ovat suunnitelleet Sari Perttu ja Sini Rautjoki.

Rooleissa nähdään oman kylän tuttuja kasvoja. Yhteensä 61 ihmistä on antanut ison osan joulunalusajastaan näytelmän toteuttamiseen.

Tuttu tarina herää henkiin

Perjantainen ensi-ilta koululaisille sujui jo varmalla otteella, olihan harjoituksia ja läpivientejä takana jo tukuittain. Tarina alkaa Joosefin ja Marian iloisista häidenodotustunnelmista, jotka keskeytyvät enkelin ilmoitukseen Marialle syntyvästä pojasta. Maria hätääntyy ja hakee tukea sukulaisestaan Elisabetista, joka on myös vastoin odotuksia raskaana. Kaiken kukkuraksi Keisari Augustus antaa käskyn, että kaikkien kansalaisten on ilmoittauduttava veroluetteloon. Sitä varten pariskunnan on lähdettävä suvun kotikaupunkiin Beetlehemiin, vaikka Maria on viimeisillään raskaana.

Beetlehem on pullollaan väkeä, eivätkä Maria ja Joosef löydä yöpaikkaa. Viimein helläsydäminen Elisa-tyttö ottaa pariskunnan huostaansa ja johdattaa heidät setänsä talliin lepäämään. Tähtikirkkaana yönä syntyy poika, jota sekä kaukaisen maan tietäjät että paimenet saapuvat ihastelemaan. Lopulta seimen äärellä ovat kaikki, yleisökin.

Anna-Mari Kaskisen käsikirjoitus on juuri sopiva yhdistelmä suoraa lainausta Raamatusta ja dramatisoituja kohtauksia, joihin Kaskinen on ripotellut mukaan huumorintajua kutkuttavia tilanteita.

Jouluevankeliumin tuttuus luo näytelmään oman hienon kerroksensa: kaikkea ei tarvitse sanoa tai näyttää. Näin käy esimerkiksi julman kuningas Herodeksen ja nokkelien tietäjien kohdatessa. Herodeksen osuutta joulun jälkeisissä tapahtumissa ei näytelmässä käsitellä, mutta niihin viittaavat tietäjän hiljaa lausumat vuorosanat ”Jälleennäkemisestä en ole niinkään varma”. Tässä kohtaa yleisö hymähtää – kaikki muistavat minkä takia Herodes haluaa saada Jeesuksen käsiinsä.

Tutuille näytteleminen vaatii rohkeutta

Näytelmän jälkeen pääosien esittäjät Veikko Ahonen (Joosef) ja Anni Paananen (Maria) ovat helpottuneita.

– Tämä meni paremmin kuin koskaan harjoituksissa. Kun on paljon porukkaa yleisössä, näytelmä herää henkiin, sanoo Veikko Ahonen.

– Hyvin meni, ja vauvakin oli mainio! Anni Paananen iloitsee.

Jeesus-vauvan roolin tässä näytöksessä hoiti vauva Vikki Kintaudelta. Lähes kaikissa rooleissa on kaksois- tai jopa kolmoismiehitys, mikä jakaa isoa urakkaa useammille harteille.

Takahuoneessa, jossa lapsinäyttelijät ovat vaihtamassa vaatteita, on kiihtyneempi tunnelma.

– Mä en voinut myydä basaarissa niitä tavaroita, mun pokka ei pitänyt!

– Meidän luokkalaiset tuijotti koko ajan mua!

– Musta tuntui että meidän opettaja katsoi koko ajan minuun…

Myös yleisössä olleet lapset olivat vaikuttuneita. Ekaluokkalaiset jakoivat pisteitä lasten tapaan: 100/100, 4/5, 5/5. Pari lasta ilmoitti, ettei tykännyt ihan yhtään. Sotilaiden esiintyminen koettiin jännittävänä ja oikea vauva ihastutti. Opettajat kiittelivät sitä, että näytelmässä on käytetty monipuolisesti musiikkia, videota ja tanssia – koko kirkkotila on käytössä.

Näytelmäprojekti edustaa uutta seurakuntalaisuutta

Joulunäytelmä on Petäjäveden seurakunnan projekti, mutta ei ihan perinteisessä mielessä. Petäjäveden seurakunta on antanut näytelmäprojektille taloudelliset puitteet ja työntekijät ovat satsanneet siihen omaa työaikaansa, mutta tärkein panostus tulee seurakuntalaisilta, jotka ovat aikaa ja vaivaa säästelemättä tehneet töitä projektin eteen.

Joulunäytelmä onkin alusta asti ollut hanke, jossa rajat seurakunnan työntekijöiden, seurakunta-aktiivien ja vähän vähemmän aktiivisten seurakuntalaisten välillä ovat olleet poissa:

– Tämä on ollut hieno esimerkki siitä, että ei ole olemassa seurakuntaa ja vapaaehtoisia, vaan on vain seurakunta, joka olemme me yhdessä. Seurakunta ei tarkoita työntekijöitä tai hallintoelintä: seurakunta on siellä missä seurakuntalaiset ovat, toteaa kirkkoherra Laura Laitinen.

– Tämä koskee myös kaikkea muuta seurakunnan toimintaa, hän lisää.

Kalevi Rautjoki näkee asian samoin:

– Jokainen projekti tarvitsee vetäjänsä, mutta kun teemme jotain, teemme sen yhdessä. Toivon että tästä näytelmäprojektista tulee hyvin kollektiivinen kokemus, joka jättää meihin pysyvän jäljen.

Yhteinen omistajuus toteutuu käytännön asioissakin. Kirkon ja seurakuntatalon avaimet ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla, ja esimerkiksi joulunäytelmään tehdyt puvut ja lavasteet ovat tulevaisuudessa käytettävissä muissa projekteissa.

Ihmeellinen ilo -joulunäytelmä esitetään lauantaina 21.12. klo 15 ja 18 ja sunnuntaina 22.12. klo 15 ja 18. – MY

Kauniit, herkät tanssit ovat olennainen osa esitystä. Tässä enkelit tuovat ilosanomaa paimenille.

Ihmeellinen ilo -joulunäytelmässä käytetään taitavasti hyväksi koko kirkkotilaa. Huolellisesti ja taidokkaasti toteutettu puvustus viimeistelee esityksen.

Perjantaisessa koululaisesityksessä Marian ja Joosefin rooleissa olivat Anni Paananen ja Veikko Ahonen. Lähes kaikissa rooleissa on myös toinen tai kolmaskin näyttelijä.

Petäjäveden koululaiset pääsivät tänä vuonna henkilökohtaisesti joulun tapahtumien keskelle. Tässä kuningas Herodes kuulustelee itämaan tietäjiä.