Sanna Lampinen treenaa kuntosalilla neljä kertaa viikossa. – Kyllä naiset voivat harrastaa voimanostoa yhtä hyvin kuin miehetkin, Sanna Lampinen toteaa. Hän on harrastanut voimanostoa tavoitteellisesti nyt pari vuotta ja tähtää kisoihin ensi vuoden puolella.

Voimanosto vei mukanaan – Sanna Lampinen tähtää kilpailuihin

Sanna Lampinen on harrastanut voimanostoa tavoitteellisesti pari vuotta. – Ensi vuoden puolella olisi tarkoitus mennä kilpailuihin, Lampinen toteaa.

Lampisen laji on klassinen voimanosto, jossa ei käytetä kiristäviä trikoita eikä tiukkaa penkkipaitaa. Liikkeinä ovat jalkakyykky, penkkipunnerrus ja maastaveto, joissa on tarkoituksena nostaa yhteensä mahdollisimman paljon rautaa suhteessa omaan kehonpainoon.

– Mieheni Janne Lampinen on harrastanut voimanostoa yli 20 vuotta ja kilpaillutkin 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Hän on minun valmentajani, Lampinen kertoo.

– Nuorempana harrastin monenlaista liikuntaa. Kävin salillakin jonkin verran, mutta silloin en siitä innostunut. Nykyään, kun nuorin lapsistakin meni jo kouluun, tästä on tullut minulle intohimo. Lähdin ensin vain kokeilemaan, ja se veikin heti mukanaan. Salille on aina kiva lähteä, nyt olen löytänyt oman juttuni.

Ei oikotietä

Lampinen käy salilla neljä kertaa viikossa. – Lisäksi käyn koirien kanssa lenkillä ja joogassa. Palauttavat venyttelyt ja kehonhuolto on tärkeää. Käyn säännöllisesti hierojalla ja vyöhyketerapiassa huoltamassa lihaksiani. Loukkaantumiset välttää aika hyvin, kun muistaa lämmitellä ennen treeniä.

– Tämä on laji, jossa pystyy kehittymään koko ajan, ja sekin motivoi, kun omat tulokset paranevat. Mutta oikotietä onneen ei ole, jos haluaa tuloksia, on tehtävä töitä. Kehitys tulee hitaasti, alussa tosin hieman nopeammin. Kiinteytyä voi muutamassa kuukaudessa, mutta jos haluaa voimaa, tarvitaan enemmän aikaa. Yleensä kehitys on nousujohteista, mutta välillä tulee myös pettymyksiä ja niistä on päästävä yli.

Treenin lisäksi tärkeää ovat sekä lepo että terveellinen, puhdas ruoka. – Väsyneenä treenaamisesta ei ole hyötyä. Minä nukun kymmenen tunnin yöunia, se ei tuota minulle ongelmaa. Ja syödä pitää; kulutus on niin kovaa, etten varmaan pystyisi syömäänkään liikaa.

Tavoitteena itsensä voittaminen

Lampisen mukaan naiset voivat harrastaa voimanostoa yhtä hyvin kuin miehetkin. Nykyään kilpailuissakin on entistä enemmän osanottajia naisten sarjoissa.

– Voimanosto on hyvä liikuntamuoto kaikille, Lampinen toteaa.

Voimanosto kuuluu antidoping-testauksen piiriin, Lampinenkin kertoo allekirjoittaneensa antidoping-sopimuksen, joka vaaditaan kilpailuihin.

Kilpailuihin Lampinen menee voittamaan itsensä. – Minulle päätavoite on nostaa omia parhaita tuloksiani, ei niinkään muiden voittaminen, Lampinen toteaa.

Petäjäveden kuntosalia Lampinen kehuu. – Täällä on ihan älyttömän hyvä sali ja siellä on mahtava yhteishenki. Siellä saa kysyä ja uskaltaa kysyä neuvoa toisilta. Minä käyn yleensä aamuisin salilla, näin päivä alkaa mukavasti.

– Pitää tehdä sitä, mistä tykkää. Ja kyllähän tutkimustenkin mukaan voimailu auttaa pysymään hyvässä kunnossa vanhanakin, Lampinen toteaa. – TL