Vesitilanne helpottuu joulukuun alussa

Petäjävedellä vedenkäytön säännöstelyä jatkettava edelleen

Verkostoveden keittokehotus poistui viime viikolla onneksemme, mutta kunnan vesilaitoksen asiakkaille on voimassa kehotus puolittaa oma vedenkulutus. Puolituskehotus on voimassa, koska päävedenottamo on edelleen poissa käytöstä eikä uusi porakaivo tai varavesiyhteys tuo vielä lähiviikkoina helpotusta.

Ruoka- ja juomaveden jakelu toimii edelleen kunnan varikolla (Rantatie 4).

Uusien vedenottamoiden ja varavesiyhteyden tilanne

Päävedenottamon yhteyteen on valmistumassa porakaivo, joka saadaan käyttöön arvion mukaan joulukuun alkupuolella. Porakaivon tuotto vastaa neljäsosaa normaaliaikojen kulutuksesta.

Varavesiyhteydestä on rakennettu tällä hetkellä puolet ja se valmistuu lopullisesti joulukuun alkupuolella. Varavesiyhteyden tuotto vastaa neljäsosaa normaaliaikojen kulutuksesta.

Syrjäharju 2:n eli uuden päävedenottamon rakentaminen odottaa Avin lupaa. Valmistuminen menee arviolta kesään 2020.

Yhdysputki Jyväskylään on vasta karkeiden suunnitelmien tasolla ja vailla varsinaista rakentamispäätöstä. Suunnitteluun menee 6 kk ja rakentamiseen 18 kk. Yhdysputkella voitaisi turvata vesilaitoksen koko vedentarve lähes joka skenaariossa.

Vehkasuon lähteen käyttökielto jatkuu

Petäjäveden Kintaudella valtatie 23:n varrella sijaitsevan Vehkasuon lähteen vettä ei saa edelleenkään käyttää talousvetenä.

Uimalan saunan aukioloajat

Kuntalaisille on tarjolla Uimalan puusauna päivittäin (naiset klo 16-18, miehet klo 18-20, uikkarisekasauna klo 20-22) ensi tiistaihin asti. Puusaunassa on nyt myös uusi kiuas kun edellinen paloi puhki.

Puusaunan aukioloajat:

Keskiviikkoisin ja perjantaisin: Naiset klo 17-19, miehet klo 19-21

Lauantaisin: Uikkari-/perhesauna klo 15-17, naiset klo 17-19, miehet klo 19-21

Sunnuntaisin: Uikkari-/perhesauna klo 15-18

Jos vesitilanteessa tapahtuu akuutteja muutoksia niistä tiedotetaan mahdollisimman pian. Muutoin seuraava vesitiedote lähetetään ensi viikolla.

Veden käytön säännöstely ei koske Kintauden vesiosuuskunnan jakelualuetta.