Vedenkulutusta pitää edelleen hillitä

Verkoston vesivuoto ei ole sataa kuutiota vuorokaudessa

Kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäen mukaan Petäjäveden vesijohtoverkostossa ei ole sadan kuution kokoista vesivuotoa, kuten Petäjävesi-lehti aiemmin uutisoi. Vuotoja toki vanhassa verkostossa on, mutta tarkkaa vuodon määrää ei voida vielä määritellä ennen vuodenvaihdetta, kun asiakkaiden mittarilaskutus eli tasauslaskutus on tehty. – Ei se silti ihan noin iso ole, Riihimäki toteaa.

Vesilaitoksen asiakkaiden vedenkulutus on nyt viime viikkoina säästötalkoiden aikaan ollut 300 kuution luokkaa vuorokaudessa, kun se tavallisesti on 400 kuutiota. – Ylävesipinta on pysynyt vakaana, mutta vettä pitäisi edelleen säästää.

Uuden porakaivon vesi on ollut tutkimusten mukaan hyvälaatuista ja se tuo lähiaikoina apua vesitilanteeseen.

Uuden vedenottamon Syrjäharju II lupahakemuksen luontoselvitys on vielä kesken, mutta Riihimäki arvelee, että ensi viikolla täydennetty hakemus saadaan eteenpäin Aluehallintovirastolle.

Uimalan ilmaisilla saunavuoroilla on käynyt mukavasti väkeä – jopa niin paljon, että kiuas on pitänyt uusia keskiviikkona. Tänään perjantaina sauna lämpiää taas kello 17 lähtien.

Tänään iltapäivällä kunta tiedottaa vedenkeittokehotuksen jatkosta sekä muutenkin ajankohtaisesta vesitilanteesta. – SK

(Yllä lukijan kuva vedensäästötalkoista.)