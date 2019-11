Petäjäveden kirkon mahdollisuudet valjastetaan todella käyttöön Ihmeellinen ilo -joulunäytelmän myötä. Näyttämönä toimii koko kirkko aina lehtereitä myöten. Esimerkiksi nämä kattomaalauksen enkelit herätetään henkiin valoilla, ja samanlaisissa asuissa nähdään myös näyttelijöitä ja tanssijoita.

Joulunäytelmä herättää koko kirkon eloon

Petäjäveden vastaremontoituun kirkkoon ollaan talkoohengessä valmistelemassa massiivista Ihmeellinen ilo -joulunäytelmää, jossa pelkästään näyttelijöitä on noin 40, sillä joka rooliin pitää olla varuilta tuplamiehitys. Vapaaehtoiset ja kaikenikäiset näyttelijät ovat Petäjävedeltä, Multialta ja Jyväskylästä. Musiikkidraaman lauluosuudet tuovat haastetta moneen rooliin. Harjoituksia on pidetty syyskuusta asti.

– Pienelle seurakunnalle tämä on iso ponnistus, toteaa projektikoordinaattori Kalevi Rautjoki. Hän on ollut perustamassa ja mukana Vivamon Raamattukylän toiminnassa – siellä Ihmeellinen ilo -joulunäytelmää on esitetty ulkona joka vuosi 15 vuoden ajan.

Rautjoki sai luvan tuoda pidetyn näytelmän nyt Petäjäveden vastaremontoituun kirkkoon, joka mahdollisti ja inspiroi hankkeeseen.

– Nyt saadaan uutta sisältöä uusittuun kirkkoon. Kirkon uudet tilat ja tekniikka saa tämä näytelmän liikkeelle. Esimerkiksi kattomaalauksen enkelit ovat tuoneet inspiraatiota tanssikoreografioihin. Myös muu kirkkotaide laitetaan elämään tekniikan ja taiteen avulla, Rautjoki paljastaa.

Musiikkidraama kertoo ensimmäisen joulun tapahtumista ja jouluevankeliumi vie joulun tunnelmaan. Kertomus tuo lohtua ja toivoa; pieni lapsi seimessä on kaiken keskipiste, ihmeellinen ilo.

Näytelmän on ohjannut Pia Jussila ja Kaarlo Nevala, käsikirjoittanut Anna-Mari Kaskinen, laulut on säveltänyt Tommi Kalenius, sovitukset on Vesa Jussilan käsialaa ja musiikista vastaa hänen lisäksi Leena Giers-Koljonen, tanssikoreografiat on tehnyt Sini Rautjoki. Puvustus tehdään itse ja osa saadaan lainaksi.

Näytöksiä on yhteensä kymmenen. Ensi-ilta yleisölle on lauantaina 14.12., jolloin on kaksi näytöstä. Esityspäiviä ovat myös 15.12., ja kaksi näytöstä nähdään 21.12. ja 22.12. Näytelmää esitetään maksutta myös Petäjäveden koululaisille.

Esitystä on markkinoitu myös lähialueen seurakunnille ja yhteisöille. Kirkkoon mahtuu kerralla 200-henkinen yleisö. Näytelmän kesto on 45 minuuttia.

Lipun hinta 7 euroa ja varaukset kannattaa tehdä etukäteen. Lipunmyynti ovelta. Joulunäytelmä sopii koko perheelle. – SK

Ihmeellinen ilo -joulunäytelmässä käytetään paljon erilaista tekniikkaa. Petäjävetisillä maatiloilla on kuvattu näytelmän kohtauksia ja niitä tullaan heijastamaan kirkon seinille näytelmän yhteydessä.