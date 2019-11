Joulun ajan musiikkikattaus Petäjäveden seurakunnassa

Kauneimmat joululaulut -tapahtumat järjestetään valtakunnallisesti tänä vuonna jo 47. kerran. Suomen Lähetysseura tukee keräysvaroilla heikoimmassa asemassa olevia lapsia yli 20 maassa. Kampanjan suojelijana toimii Katri Helena.

Petäjävedellä joululaulutapahtumia on yhteensä kahdeksan ja ne sijoittuvat somasti koko joulukuun ajalle ympäri pitäjää. Ahkerimmat voivat kiertää kylältä kylälle ja nautiskella laulamisesta ja kauniista maisemista oikein urakalla. ”Lauluissa” on mukana seurakunnan puolesta aina kanttori-pappi-parivaljakko. Kohtaat tapahtumissa siis joko Leenan tai Marjatan sekä Lauran tai Veikon. Tapahtumat aloitetaan tiistaina 3.12. Metsäkulman kylätalolla kello 18. Laulujen lisäksi luvassa on tarjoilua, myyjäiset ja arpajaiset. Heti torstaina 5.12. on mahdollisuus laulaa Tupamäen kylätalolla kello 18. Tarjoilu ja myyjäiset alkavat jo kello 17. Sunnuntaina 8.12. kiertue piipahtaa Ylä-Kintauden kylätalolla. Kello 12 on mukava nauttia joululauluista kahvin lomassa ennen myyjäisiä. Keskiviikkona 11.12. meitä kutsuu nostalginen Töysänperä kello 18. Ohitettuamme monet mäet, mutkat ja valtavan suuret lumiset kuuset pääsemme lopulta Helena Suonsaaren ”joulumaahan”. Kolmantena adventtisunnuntaina 15.12. laulamme uudistuneessa kirkossamme kello 18. Yhteislaulujen lisäksi luvassa on pientä ”ekstraa”. Keskiviikkona 18.12. Kintauden nuorisoseurantalolla tarjoilua, myyjäiset ja laulantaa kello 18. Torstaina 19.12. kirkossa vietetään pitkästä aikaa lasten kauneimpia joululauluja kello 18. Mukaan voivat tulla ihan kaikenikäiset! Tarkoituksena on laulaa erityisesti lasten ehdoilla. Ilta on samalla seurakunnan kerhokauden päätös. Finaali häämöttää neljäntenä adventtisunnuntaina 22.12. Pengerjoen Syrjäharjulla hirvimiesten kodalla kello 19. Ulkotulien viitoittamaa tietä on turvallista kurvailla kodalle somaan hämärään. Tunnelmaa, tarjoilua ja arpoja riittää kaikille.

Joulukonserttiin pääsemme torstaina 12.12. kello 18. Petäjäveden kirkkoon konsertoimaan saapuvat taiteilijat Joose Vähäsöyrinki (baritoni) ja Vesa Kajava (urut ja piano). Tunnelmallisen joulukonsertin ohjelmisto koostuu Joosen ja Vesan tekemien, suosittujen Betlehem-joululevyjen rakastetuimmista joululauluista. Mukana ovat muun muassa Carl Collanin säveltämät On ilta, ulkona tuuli käy ja Sylvian joululaulu. Tuikkikaa, oi jouluntähtöset -laulusta kuullaan harvinaisempi Armas Maasalon sävellys ja konsertti huipentuuOi jouluyö A. Adamin Oi jouluyö -teokseen. Tututkin laulut saavat tuoreen vivahteen Vesa Kajavan sovituksina. Ohjelmassa myös urkuimprovisaatio joululaulujen pohjalta. Konsertti luo tunnelmallaan sillan yli pimeimmän vuodenajan tuoden valoa ja toivoa. On ainutlaatuista hiljentyä kuuntelemaan ja aistimaan joulun pyhää ja ikiaikaista sanomaa, joka kauniin musiikin avulla avautuu yhä uudelleen ja uutena vuodesta toiseen. Ohjelma 10 euroa.

Ihmeellinen ilo -jouluinen musiikkidraama esitetään kirkossa lauantaina 14.12. kello 15 ja 18, sunnuntaina 15.12. kello 15, lauantaina 21.12. kello 15 ja 18 sekä sunnuntaina 22.12. kello 15 ja 18. Liput 7 euroa, yli kymmenen henkilön ryhmiltä 5 euroa per henkilö. Lippuvaraukset puhelimitse 0400 816 385 (maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 10-16) tai sähköpostitse (petajaveden.seurakunta@evl.fi).

Jumalanpalveluksissa on toki myös tarjolla hienoja musiikkielämyksiä: ensimmäisenä adventtisunnuntaina 1.12. esimerkiksi kaikki kuorot ovat paikalla ja lapset esittävät ensimmäistä kertaa Raitasukka-aasi -laulun! Itsenäisyyspäivää vietetään Lehterilaulajien ja Vesa Jussilan (trumpetti) avustuksella. Neljäs adventtisunnuntai 22.12. kutsuu erityiseen joululaulumessuun. Jouluaamuna 25.12. kello 8 alkavassa messussa ihastusta herättänee varta vasten koottu ”Joulukuoro”. Tule ja katso!

– Leena Giers-Koljonen