Heinähatussa tapahtuu: Neulekahvilasta uusia malleja

Neulekahvilassa Heinähatussa käyvät muun muassa Auni Kytölehto, Marja-Liisa Mäkinen, Aino Kelander, ryhmän vetäjä Johanna Muhonen, Jenny Kumpulainen, Pirjo Huuskola, Mandi Mielonen, Taimi Hautala, Kaisa Kiiski ja Elina Karikko-Mäkinen.

Neulekahvilasta uusia malleja

Puikot kilkattavat ja iloinen puheensorina täyttää Heinähatun aina torstai-iltapäivisin, kun Keuruun kansalaisopiston neulekahvilan naiset kokoontuvat käsitöidensä kanssa. Opintoryhmässä on mukana yhteensä 13 naista.

– Tämä on Petäjäveden suosituimpia kansalaisopiston ryhmiä, käsityöopettaja Johanna Muhonen toteaa. Hän on vetänyt neulekahvilaa lähes kymmenen vuotta. – Olemme kokoontuneet eri paikoissa, Heinähatun mukana muutimme tähän, naiset kertovat.

Ryhmässä on vuosien varrella tehty valtava määrä sukkia, lapasia, pipoja, patalappuja, pesukintaita, villapuseroita ja kaikkea muuta, mitä langasta voi neulomalla ja virkkaamalla tehdä.

– Olemme tehneet joulu- ja pääsiäiskoristeitakin ja esimerkiksi kosteudenimijöitä eli matoja, käärmeitä ja pöllöjä, jotka on täytetty kissanhiekalla ja ne imevät kosteutta vaikkapa kuistilta, naiset kertovat.

– Tutustumme täällä erilaisiin materiaaleihin, tänä vuonna esimerkiksi hamppulankaan. Se on maailman ekologisinta lankaa, koska sitä voi kasvattaa ilman myrkkyjä, eikä se vaadi paljon vettä. Me teimme siitä pesukintaita, niihin se sopii karkeana lankana hyvin, Muhonen kertoo.

– Opettelemme myös uusia tekniikoita ja uusia kirjoneulemalleja. Vohvelivirkkaus oli suosittua, ja kirjovirkkaus.

Malleja Muhonen löytää netistä. – Nykyisin lehdissä ei juuri ole uusia malleja, mutta netissä ne leviävät laajalle, mekin olemme tehneet muun muassa Turkista lähtöisin olevaa mallia, Muhonen kertoo. – Malleja saadaan myös ystäviltä, tai joku näkee jonkun tekevän jotain, ja täälläkin jaetaan malleja. Itse seuraan aktiivisesti uusia malleja nettisivuilta ja joskus yölläkin tulee uusia ideoita.

Sukkia vauvoille, joululahjoja ystäville

Neulekahvilan naisten valmiit työt menevät muun muassa joululahjoiksi ystäville ja sukulaisille. – Jonkin verran teemme myös hyväntekeväisyyteen. Olemme tehneet sukkia sotaveteraaneille ja Keski-Suomen keskussairaalaan vauvoille sekä hypistelymuhveja Petäjäkotiin, naiset kertovat.

Käsitöitä naiset tekevät myös kotona. – Mutta näin paljon ei tulisi tehtyä ilman neulekahvilaa. Sitä aina innostuu, kun saa täältä uuden mallin.

– Tämä on tavallaan nykyajan ompeluseura, täällä neuvotaan toinen toisiamme ja vaihdetaan kuulumisia käsitöiden teon lomassa. Ja mieli pysyy virkeänä, naiset pohtivat. Hauskaa neulekahvilassa kuulemma on aina. – Tässä ei ole kuin yksi huono puoli, se, kun tämä kestää vain kaksi tuntia. Olemme kyllä kauhean tyytyväisiä, että täällä Petäjävedellä tällainen on.

Johanna Muhonen vetää yhteensä kymmentä Keuruun kansalaisopiston opintoryhmää, Petäjävedellä niistä on neulekahvilan lisäksi Tupamäen kudonta-käsityöryhmä.

Yhteensä kansalaisopiston erilaisia käsityöryhmiä on Petäjävedellä kahdeksan, lisäksi pidetään lyhytkursseja myös käsitöistä, kevätpuolella Heinähatussa on luvassa viikonlopun mittainen kansalaisopiston järjestämä kehruukurssi. Viikonloppukurssina Petäjävedellä on luvassa myös intialaista päähierontaa ja suunnitteilla on myös lyhytkurssi mind fulnessista, jota on toivottu paljon.

Ensi perjantaina 29.11. Heinähatussa on perinteinen puuropäivä kahvitarjoiluineen ja puuron myynteineen. Joulukuun kävijöiden kesken Heinähatussa on tänä vuonna kinkkuarpajaiset.

Jatkossa perjantaisin ja lauantaisin on myös myynnissä herkullisia, kaurajauhoihin tehtyjä vohveleita. – TL

Neulekahvilassa on syntynyt monenlaista kudottua ja virkattua.