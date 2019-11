Entiseen Siwan kiinteistöön avataan kukkakauppa

Uuden kukkakaupan avajaisia vietetään tiistaina 3.12. kello 10-17.30. Tuoreen yrittäjän Eva-Lean Roppolan oma joulu on erittäin runsas ja koristeellinen, mutta kaupalla tyyli saa olla simppeli ja selkeä. Kaupan laitto on vielä kesken, mutta joitain tonttujakin on jo hypännyt hyllyille.

Petäjävedelle avataan kukkakauppa

Eva-Lea Roppola avaa Petäjävedelle kukkakaupan Even Kukan entisen Siwan kiinteistönä tunnetun rakennuksen päätyyn. Samassa yhteydessä on Salmisen hautaustoimisto, ja myös sen palveluja Roppola esittelee jatkossa ja hoitaa asiakkaiden hautajaisjärjestelyjä seppeleineen.

Roppola on tehnyt pitkän uran hoiva-alalla, viimeisimpänä vanhustenhuollossa. – Väsyin siihen ja lähdin toteuttamaan unelmaani ja opiskelemaan Gradialle puutarhuriksi. Mieheni Jari Mäkinen tuki minua täysin, Roppola kiittää. Jo opintoihin kuului yrittäjyyskoulutusta. – Kysyin Salmisen hautaustoimiston Sepolta ja Sarilta harjoittelupaikkaa, he tarjosivat minulle näitä tiloja vuokralle kukkakauppaa varten. Mietin pitkään kannattaako kukkakaupan pito Petäjävedellä, mutta jos tästä nyt elannon saisi. Yrittäjäksi ryhtyminen toki pelottaa, mutta jos tämä ei onnistu, niin en minä korkealta putoa.

Kukkakauppaa varten tehtiin oma sisäänkäynti ja remontoitiin perheen voimin. Kukkakaupalla on noin 50 neliön tila, josta myymälää on 30 neliötä. Entinen kaupan kylmiö tulee nyt kukkien käyttöön.

Roppola on nähnyt yrittämisen mallia jo isältään Håkan Skytteniltä, jolla oli Petäjävedellä valokuvaamo. – Valokuvaamon yhteydessä oli kukkakauppakin, silloin jo ensimmäinen kipinä syttyi. Isä ei juuri lomia pitänyt, mutta sunnuntait oli vapaalla. Myös Roppolan siskolla Berit Skytténillä on ollut pitkänlinjan siivousalan yritys, jota luotsataan jo seuraavassa polvessa. – Olen saanut paljon arvokkaita neuvoja ja apua siskolta, Salmisilta sekä ystäviltäni, kuten Petäjäveden Tekstiilin Päivi Savolaiselta.

Postin lakko tukilakkoineen vaikuttavat ulkomaisten kukkien tuontiin satamasta, joten nyt jännittää, tulevatko kaikki tilatut kukat perille ajoissa avajaisiin ja joulumyyntiin. Hyasintit ovat onneksi kotimaisia ja viherkasveista osa on jo tullut perille, vaikka toimituksissa oli vaikeuksia jo aikaisemmin. – Ei tähän kuitenkaan olisi tällaista jännitystä enää tarvittu, Roppola puuskahtaa.

Kukkakaupan valikoima pidetään kuitenkin maltillisena ja sen mukaisena, mitä asiakkaat toivovat. – En halua tästä liian täyttä, vaan simppeliä ja selkeää, Roppola tuumii. – Myös kortteja, lahja- ja juhlatarvikkeita sekä Kalevantulen kynttilöitä tulee myyntiin. Joulun aikaan myös jouluisia asetelmia on tarjolla, ja tilaamalla saa toiveidensa mukaista. – SK