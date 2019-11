Daga Ulvin eläinhahmot ihastuttavat

– Etenkin monet pienet tytöt huomaavat myyntipöydältä ensimmäisenä kangaskassit, joissa on yksisarvisen kuva, kuvittaja Daga Ulv kertoo.

Yksisarviset ja Pegasos-hevonen tulivat Daga Ulvin tuotteisiin juuri ilmestyneen Marjut Hjeltin kirjoittaman ja Daga Ulvin kuvittaman kirjan Tarujen hevoset aavehevosesta yksisarvisisiin ansiosta. Hevosten ja yksisarvisten lisäksi kasseissa ja tyynyliinoissa on muun muassa ilveksiä, hirviä, susia, närhiä ja hiiriä.

– Viime syksynä otimme valikoimiin ensimmäistä kertaa kangaskasseja ja tyynyliinoja. Messuilla kiertäessä huomasin, että monilla muillakin korttitaiteilijoilla oli myynnissä tyynyliinoja. Ne osoittautuivatkin hyvin kaupaksi meneviksi, ihmiset kyselevät tyynyliinoista uusiakin malleja, Daga Ulv kertoo.

– Minusta on kiva, että kuvitukseni pääsevät osaksi arkista elämää käyttöesineissä. Tänä syksynä kokeilimme tekstiilien lisäksi puutarjottimia. Kassien ja tyynyliinojen lisäksi myynnissä on narureppuja. Ensi vuonna suunnitelmissa on ottaa valikoimiin lisää tekstiilejä, esimerkiksi koristetyynyjä tai keittiöpyyhkeitä. Koristetyynyjä on kysytty paljon. Viime aikoina myös susiaiheisia tuotteita on kyselty paljon ja niitä onkin suunnitteilla.

Daga Ulvin tuotteita myy hänen äitinsä Sari Kanalan yritys Amusantti. – Kierrän messuilla ja joulun alla isommissa joulumyyjäisissä, verkkokauppaan emme ole hirveästi panostaneet. Ensi vuodelle olisi tarkoitus tehdä myös kattavampi nettikauppa ja panostaa siihen entistä enemmän, kun tuotteitakin on enemmän. Edelleen on kuitenkin tarkoitus kiertää myös messuilla, Daga Ulv kertoo.

Kultakauden tauluista uusia versioita

Daga Ulv kertoo piirtäneensä pienestä asti. – Suurimman osan koulutunneistakin käytin varmaan piirtämiseen, Daga Ulv naurahtaa.

– Olen aina tykännyt hirveästi eläimistä, varsinkin koirista ja hevosista. Niitä olen piirtänyt paljon ja etenkin hevosia tykkään piirtää nykyisinkin. Kaikki eläinaiheet, varsinkin jos ne liittyvät mytologiaan tai uskomuksiin, ovat todella kiehtovia.

– Pohjoismaista mytologiaa olen tutkinut nyt muutaman vuoden ajan, lukenut paljon siihen liittyvää kirjallisuutta ja kerännyt ideoita, joita tulen varmasti hyödyntämään johonkin.

Toinen aihe, joka kiehtoo Daga Ulvia, on tunnettujen taideteosten uudenlaiset versiot. Hän on jo maalannut omat versionsa Akseli Gallen-Kallelan Lemminkäisen äidistä ja Kullervon kirouksesta, Hugo Simbergin Haavoittuneesta enkelistä ja Helene Schjerfbeckin Tanssiaiskengistä. Kaikissa päähenkilöinä on hiiriä.

– Monet lapset ja nuoret tunnistavat maalaukset, mutta kun päähenkilöinä onkin eläimiä, ne kiinnostavat aivan eri tavalla kuin alkuperäiset teokset. Eläinversiot ovat helposti lähestyttäviä ja ne saavat katsojat ehkä kiinnostumaan alkuperäisestäkin maalauksesta, Daga Ulv toteaa.

– Suomalaisissa kultakauden maalauksissa olisi vielä muutama, joista olen suunnitellut omia versioitani. Myös renessanssin maalauksissa on sellaisia, joihin saisi eläinhahmoilla uuden ilmeen.

Kuvia joissa on tarina

Daga Ulv on tehnyt kuvituksia kirjoihin ja kortteihin. Sari Kanalan kanssa hän teki yhdessä satukirjan kymmenkunta vuotta sitten, sen jälkeen hän on kuvittanut lähinnä tietokirjoja ja muutaman lastenkirjan.

– Kaikki ovat luonto- ja eläinaiheisia. Tietokirjoja olen kuvittanut oravasta, saimaannorpasta ja myyttisistä linnuista. Olen tehnyt piirroksia myös värityskirjaan, joka on samalla tietokirja, Daga Ulv kertoo.

– Olen aina piirtänyt ja maalannut realistisesti. Tietokirjoja kuvittaessani käytän valokuvia mallina; tietokirjoissa yksityiskohtien pitää olla oikein.

Daga Ulv maalaa guassiväreillä. Yhden maalauksen tekoon kuluu luonnosvaiheineen vähintään viikko, joskus kaksi viikkoa ja joskus enemmänkin.

– Guassit ovat vesiliukoisia värejä, mutta paljon peittävämpiä kuin vesivärit. Yritän pyrkiä töissäni jopa öljyvärimaalausten kaltaiseen jälkeen. Vanhat öljyvärimaalaukset ovat kiinnostaneet minua aina ja ihannoin niiden jälkeä ja tunnelmaa; mitkään muu maalaukset eivät minun mielestäni ole niin maalauksellisia kuin öljyvärimaalaukset, Daga Ulv toteaa.

– Vuosien varrella omat työni ovat toki muuttuneet, kun olen kokeillut eri tekniikoita ja perehtynyt maalaamisen ja piirtämisen teorioihin. Teoksista on tullut enemmän minun itseni näköisiä, toki vanhemmistakin töistä tunnistaa, että ne ovat minun tekemiäni. Vuosien mittaan olen kehittynyt ja oppinut lisää; tekeminen opettaa. Omista töistään poimii aina virheitä ja yrittää tehdä seuraavan paremmin.

– Kuvittajana eniten haluaisin tehdä sellaisia kuvituksia, jotka ovat tarinaltaan ja aiheeltaan minulle tärkeitä. Haluaisin, että kuvilla olisi tarina taustalla ja että myös kuva kertoisi tarinaa, Daga Ulv toteaa. – TL

