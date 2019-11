85-vuotiaan seuran, Petäjäveden Petäjäisten päätehtävänä on liikuttaa

Jalkapallo vetää kaikenikäisiä

Jalkapallojaosto on Petäjäisten isoin jaosto. Pelaajia on reilu sata ja joukkueita yhdeksän. Jalkapallon suosio roihahti, kun Petäjävedellä saatiin tekonurmikenttä vuonna 2009. Jaostoa veti lähes 30 vuoden ajan ansiokkaasti Harri Silander, joka on toiminut myös aktiivisena valmentajana vuosikymmenten ajan. Silanderin ja Sami Jylhän käsialaa on esimerkiksi Kyläseppä Cup, joka kerää Petäjävedelle joka kevät kymmeniä joukkueita ja satoja pelaajia. Toukokuussa 2019 jaostoa alkoi luotsaamaan Jouni Heiskanen.

– Meillä jalkapallojaostossa on aktiivista porukkaa, Heiskanen kiittää. Vapaaehtoisia tekijöitä löytyy paremmin kuin joskus aiemmin, mutta uusia toimijoita kaivataan koko ajan lisää.

– Ei ole tarkoitus, että hommat kuormittavat vain muutamia avainhenkilöitä, kun jalkapallon pelaajamäärätkin ovat taas kasvussa. Toki uusia joukkueenjohtajia ja valmentajia on saatu. Ehkä miesten joukkueesta ja lasten aktiivisista vanhemmista voisi löytyä uusia vetäjiä. Petäjäiset tarjoaa hyvin valmennuskoulutuksia vetäjilleen.

Petäjäiset on kasvattajaseura. – Meillä on pelaajia ja joukkueet nyt lähes kaikissa ikäryhmissä. Pelaajia on ihan nuorista 4-vuotiasta alkaen ihan aikuisiin asti. Erityisesti 6-7-vuotiaiden joukkue vetää nyt tosi hyvin porukkaa, Heiskanen kuvailee.

– Haastavin kohta on siinä murrosiän aikaan, koska siihen tulee monella helposti katkos. Meillä siirretään nuoret jo miesten treeneihin ja sieltä on mahdollisuus päästä edustusjoukkueeseen. Tällä hetkellä edeustusjoukkue pelaa kuutosdivaria.

Myös aikuisten jalkapallokoulu on ollut suosittu. – Sinne voi mennä mukaan pelailemaan tosi matalalla kynnyksellä ilman, että tarvitsee osata etukäteen mitään. Porukka on hyvin hitsautunut yhteen. Naisetkin ovat löytäneet Petäjävedellä jalkapallon uudestaan. Myös tytöille suunnitellaan omaa ryhmää, ehkä jo ensi kesäksi.

Toiminta on tarkoitus pitää paitsi laadukkaana, myös mahdollisimman edullisena ja kunta tarjoaa tilat seuralle ilmaiseksi. – Kenttä on tosi hyvä. Ihan pienimmille, päiväkoti-ikäisille, usein riittää kunhan sinne pääsevät mukaan juoksentelemaan.

Petäjäisissä saa jokainen olla omanlaisensa ja joukkueissa pääsee pelaamaan jokainen taitojensa mukaan – kilpailu ei ole tärkeintä.

Jaostojen ja lajien kesken on tehty hyvää yhteistyötä. – Kesällä kokeiltiin yhdessä yleisurheilijoiden kanssa järjestää juoksukouluja. Tällaista yhdessä tekemistä voisi olla enemmänkin, Heiskanen iloitsee.

Juhlavuoden tapahtumassa 5.10. Petäjäisten 2012-2013 -syntyneiden joukkue kohtasi KeuPa:n. Tekonurmikentän myötä jalkapallon harrastus on lisääntynyt merkittävästi Petäjävedellä.

(Kuva: Henry Moilanen)

Jalkapallojaoston puheenjohtaja Jouni Heiskanen.

Tule mukaan pelaamaan! Joukkueita ja harrastusporukoita vuosina 2006-2015 syntyneille lapsille sekä kaikenikäisille naisille ja miehille! Harjoitukset talvikaudella Kulttuurikeskuksen salissa.

Lisätietoja: Jouni Heiskanen, 044 323 6089, jokaheis@gmail.com ja täältä.

Yleisurheilu teki uuden paluun

Petäjäisten yleisurheilujaosto sai tasan kolme vuotta sitten uutta tuulta purjeisiin vuosien hiljaiselon jälkeen.

– Mikko Stenström ja Kalle ja Toni Simonaho nostivat yleisurheilun takaisin Petäjävedelle, minä tulin jälkeenpäin jeesaamaan juoksevissa asioissa, jaoston vetäjä Esa Viitala kertoo. Tällä hetkellä Simonahot keskittyvät heittäjiin ja Stenström valmentaa hyppääjiä ja juoksijoita.

Lisenssillä urheilevia eli kilpailijoita on 14, mutta heidän lisäksi on vielä paljon ”muuten vain” treenailevia sekä välillä muiden jaostojen kautta treeneissä käyviä. Lisäksi viime kesän viikkokisoissa kävi paljon uusia liikkujia.

– Kokonaisuudessaan arvioisin, että tällä kaudella meidän valmentajien silmien alla on käynyt noin 50 urheilijaa, Viitala arvioi.

Yleisurheilun kasvu ja kiinnostus on ollut kovaa, sillä kolme vuotta sitten mukana oli 4-5 henkeä ja joskus treeneissä oli vain yksi urheilija ja kaksi valmentajaa. – Nyt tilanne on hieman erilainen, Viitala iloitsee.

Ikähaitari on laaja. Vanhimmat junnut ovat 13-vuotiaita, nuorin on 6-vuotias. – Muutamia treenailevia ja kisoja kiertäviä aikuisiakin on, esimerkiksi tämän kauden heitto 5-ottelun SM-kultamitalisti on nelikymppinen Stenström, Viitala kehuu.

Myös junnut ovat todellakin loistaneet palkintopalleilla. – Silloin kolme vuotta sitten aloittaneista löytyi piirin tasolla hyvin kilpailuissa pärjääviä ja kisoja kiertämään innostuneita muksuja, joiden kilpailumenestyksen kautta saimme näkyvyyttä myös Petäjävesi-lehdessä ja somessa, Viitala sanoo.

Yksi viime kesän huippuhetkistä oli, kun Jyväskylän piirinmestaruuskisoista kotiin tuotiin (kahdeksan 10-13-vuotiaan ja 29 lajin) 18 mitalia: viisi kultaa, kahdeksan hopeaa ja viisi pronssia.

– Ei taida juuri olla kisoja, joista ei olisi tullut palkintopallisijoitusta. Eli jo tässä toiminnan uudelleen aloittelun jälkeen, peruskisojen mitalien lukumäärä on sadoissa.

Esimerkiksi vuoden verran moukaria nyt heitellyt Eetu Saramäki paransi syksyllä piirin kaikkien aikojen 12-vuotiaiden ennätystä uudestaan, kun vetäisi Kaustisilla yli 50 metrisen heiton.

Viitala kannustaa, että mukaan treeneihin voi tulla, jos vain on kiinnostusta, intoa ja kokeilunhalua, eikä etukäteen tarvitse osata mitään. Pienimmät voivat tulla yhdessä vanhemman kanssa. Pari ensimmäistä kertaa voi tulla kokeilemaan ilmaiseksi, eikä senkään jälkeen Petäjäisten maksut päätä huimaa.

– SUL-kisasarjat on 9-vuotiaasta ylöspäin, mutta jo 7-8-vuotiaana on mahdollista osallistua kisailuihin, jos on kovasti intoa ja kykyä.

Petäjäisillä on nyt useita menestyneitä ja mitaleita kahmineita yleisurheilijoita. Yksi heistä on Roope Viitala, joka taitaa muun muassa moukarinheiton.

Yleisurheilujaoston puheenjohtaja Esa Viitala.

Tule mukaan yleisurheilemaan! Talven treenit pidetään kaikenikäisille lapsille ja aikuisille Kirkonkylän ja Kintauden koululla.

Lisätietoja: Esa Viitala, 050 325 3113, esa.viitala@gmail.com ja täältä.

Lentopallo on toiseksi suurin jaosto

Lentopallojaoston E-junioreiden joukkueessa pelaa yhdeksän tyttöä ja F-joukkueessa pelaa 6-8-vuotiaita tyttöjä ja poikia, ja myös eskari-ikäiset voivat tulla mukaan. Viime vuosina pelimenestystä on Petäjäisille tullut muun muassa Power Cup-turnauksissa. Lisäksi jaostolla on aikuisten ”höntsävuoro” Kintaudella ja heinäkuussa järjestetään perinteinen Beach Volley -turnaus Kirveslahden satamassa.

Lentopallojaoston puheenjohtaja ja E-junnujen valmentaja Sanna Piispasen mukaan lentopallossa on tällä hetkellä melko tiivis porukka ja tekijöitä kaivattaisiin lisää.

Tule mukaan pelaamaan lentopalloa! Treenit pidetään Kulttuurikeskuksen salissa.

Lisätietoja: Sanna Piispanen, 040 825 1807, sajopiispanen@gmail.com ja täältä.

Lentopallojaoston puheenjohtaja Sanna Piispanen.

Suunnistus kiinnostaa taas

Petäjäisten hiihto- ja suunnistusjaosto on elänyt vilkkainta kultakauttaan 1950-60-luvuilla. Suunnistus kiinnosti myös 70- ja 80-luvuilla ja 90-luvulla taas eniten hiihtosuunnistettiin. Vuosituhannen vaihteen hiipumisen jälkeen viime vuosina suunnistus on kuitenkin herättänyt uudenlaista kiinnostusta.

– Tarjonnassa on ollut kuntorasteja keväästä syksyyn, niin paljon kuin tulee tehtyä, kuntorastien hiljainen puurtaja ja jaoston vetäjä Pekka Kotamäki tuumaa.

– Viime kesänä tuli pidettyä ennätysmäärä, 13 kertaa, vaikka ensin suunnittelin pitäväni vain kahdeksan rastia. Kävijöitä on ollut noin 15 suunnistajaa per kerta.

Hiihto- ja suunnustusjaoston puheenjohtaja Pekka Kotamäki.

Hei suunnistetaan!

Lisätietoja: Pekka Kotamäki, 050 361 8737, pekota@hotmail.com ja täältä.

Voimailijoiden asuissa komeilee Hanna Mäkisen suunnittelema logo.

Voimailijoille oma jaosto

Petäjäveden voimailijat aloittivat toimintansa kuntoilujaoston alaisuudessa, ja Petäjäisten voimailijoiden ensimmäiset kilpailijat olivat Jukka Hokkanen ja hänen Tapio-poikansa. He osallistuivat Raumalla elokuussa 2016 pidettyihin klassisen penkkipunnerruksen kilpailuihin. Hokkaset kilpailevat lisäksi voimapunnerruksessa ja Tapio myös leuanvedossa.

Pian kilpailemisen voimanostossa aloittivat myös Matti Heinänen 2017 ja Jouni Tarvainen 2018. Heikki Syrjälä aloitti penkkipunnerruskilpailut vuonna 2018. Tänä vuonna mukaan Petäjäisiin tuli jyväskyläläinen voimanostaja Jari Nurminen.

Vuoden 2020 alusta voimailujaosto aloittaa omana jaostonaan. Jaoston puheenjohtajana toimii Jukka Hokkanen ja jäseninä Heikki Syrjälä ja Matti Heinänen.

Voimailijoiden harrastamat lajit ovat saaneet viime vuosina suosiota, ja laji kiinnostaa enenemässä määrin myös naisia. Näyttää siltä, että seuraan on tulossa lähivuosina lisää nostajia ja ensi vuonna voimanostokilpailuissa ehkä nähdään ensimmäinen naisnostaja.

Nostajat ovat saavuttaneet lyhyellä kilpailu-urallaan useita SM-mitaleja ja Suomen ennätyksiäkin on tullut. Tapio Hokkanen voitti kuluvana vuonna leuanvedon MM-kultamitalin ja teki samalla myös maailman ennätyksen.

Petäjäisten Voimailijat kilpailevat Suomen Voimanostoliitto ry:n alaisissa kilpailuissa Kansainvälisen Voimanostoliiton (IPF) säännöillä. Jokainen kilpailija on tehnyt Voimanostoliiton kanssa antidopingsopimuksen ja sitoutunut sitä noudattamaan.

PetPet mukana Seurayhtymässä

Petäjäveden Petäjäiset muodostavat yhdessä Petäjäveden kunnan ja Naisvoimistelijoiden kanssa Seurayhtymän, joka pyörittää kuntosalia ja Uimalan avantouintipaikkaa. Seurayhtymä mahdollistaa, kunnan ja talkootyön merkittävällä myötävaikutuksella, petäjävetisille edullisen ja laadukkaan kuntosalin sekä Uimalan avantouintipaikan.

Kuntosalin hinnat nousevat vuoden alusta hieman; tavallinen vuosimaksu on silti vain 75 euroa.

Avantouinnin kausimaksu on 44 euroa ja uintikausi marraskuun alusta maaliskuun loppuun.

Tule treenaamaan tai avantouimaan!

Lisätietoja: Matti Heinänen, 046 625 1926, mattivtheinanen@gmail.com.

(Kuva: Jari Mäkinen)

Kuntoilujaostossa soudetaan, pyöräillään ja lenkkeillään

Petäjäisillä on oma kirkkovene, jolla soudetaan yhdessä kesämaanantaisin ja myös Sulkavan souduissa on käyty viime vuosina kisailemassa. Soutuporukkaan voi matalalla kynnyksellä tulla kuka vain mukaan.

Kuntoilujaoston väki järjestää joka kevät perinteisen pyöräilytapahtuman, jossa on poljettu juhlavuosien kilometrejä, milloin minkäkin teemavuoden mukaan.

Viime kesänä perustettiin pyöräilylle oma Facebook-ryhmä ja polkijoita ajelikin yhdessä joka viikko ja useamminkin.

Lisätietoja:

Lenkkeily ja pyöräily, Tapio Kaura-aho 0400 852 848, kirkkovenesoutu, Marja-Liisa Saukko, 040 832 604 ja täältä.

Jääkiekkojaoston puheenjohtaja Ilpo Kukkonen.

Kiekkoa pelataan edelleen

Jääkiekkoa pelataan Petäjäisissä edelleen, vaikka lajin kultakausi olikin 90-luvun tienoilla, jolloin pelaajia oli satoja ja myös naiset pelasivat paljon sekä jääkiekkoa että jääpalloa legendaarisen Arja Fermin johdolla.

– PetPetillä on nyt miesten 12-henkinen edustusjoukkue, joka pelaa Jääkiekkoliiton harrastesarjaa. Hallitreenejä on Killerillä kerran viikossa ja pelejä kaudessa noin 25. Joukkueen johtajana toimii Aki Savolainen, Petäjäisten lajipäällikkö on Ilpo Kukkonen kertoo.

Petäjäisten jääkiekkojaosto, eli Kukkonen, teroittaa talvisin luistimia ja on muutenkin mukana järjestämässä luistelutapahtumia Petäjävedellä.

Mukaan mahtuu!

Lisätietoja: Ilpo Kukkonen, 0400 542 601, ilpo.kukkonen49@gmail.com ja täältä.

Liikkuvissa eläkeläisissä on parasta tiivis yhteishenki ja yhdessä oleminen

Petäjäisten Liikkuvat eläkeläiset -porukka on epävirallinen ryhmä, joka kokoontuu vähintään viikoittain. Mukaan ovat tervetulleita ihan kaikki, eivätkä yhteiset tekemiset ja puheenaiheet aina liity edes urheiluun. ”Liikkuvat” kokoontuvat perjantaiaamupäivisin kahvila Freesissä ja tiistaisin osallistutaan Apteekki-kävelylle kello 10, ja lenkin päälle juodaan kahvit Heinähatussa. Joskus tehdään kisamatkoja ja viimeksi käytiin Suomi-Ruotsi-maaottelussa kannustamassa.

Paljon muistellaan vanhoja, mutta päivitetään myös tämän päivän kuulumiset. Sosiaalinen aspekti on tärkein ja samaan porukkaan kuuluminen tuo terveyttä ja hyvää mieltä!

Tule mukaan Liikkuviin eläkeläisiin!

Lisätietoja: Helinä Rosala, 050 309 1047, helinarosala@suomi24.fi.