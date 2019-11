Perjantaina juotiin pankilla kahvit 110-juhlavuoden lahjoituksen kunniaksi. Paikalla olivat Susanna Asunta, Laura Laitinen, Heikki Tyrväinen ja Jaakko Ylitalo.

110-vuotias panostaa lapsiin ja pienyrittäjyyteen

110 vuotta täyttävä Petäjäveden Osuuspankki perusti viisihenkisen juhlatoimikunnan, joka on koko vuoden pohtinut, mihin yleishyödylliseen pankki lahjoittaisi 10.000 euroa. Toimikunta päätti, että pankki antaa 4.000 euroa Petäjäveden seurakunnan kautta vähävaraisten lapsiperheiden harrastustoiminnan tukemiseen, 4.000 euroa samaan tarkoitukseen Muuramen seurakunnalle ja 2.000 euroa Heinähatulle paikallista pienyrittäjyyttä tukemaan.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja toimikunnan puheenjohtaja Heikki Tyrväinen kertoo, että kohteisiin päädyttiin monen mutkan kautta ja tärkeäksi koettiin, ettei lahjoitussummaa pilkota liian pieneksi silpuksi. Toimitusjohtaja Jaakko Ylitalon mukaan rahan lahjoittaminen tuntui aluksi helpolta, mutta mitä enemmän oli vaihtoehtoja tarjolla, sitä vaikeammaksi valinta tuli. – Ydinasia on lasten ja nuorten hyvinvointi ja perheiden auttaminen. Emme halunneet myöskään liian tarkkaan rajata, mihin rahan voi käyttää. Tärkeää oli myös se, että lahjoitus ehtii hyvissä ajoin ennen joulua.

Lapsen harrastus voi olla kulttuuria, musiikkia tai liikuntaa. – Lahjoituksella voidaan kustantaa esimerkiksi uimahallilippuja, urheilu- tai harrastusvälineitä tai harrastusmaksuja. Monelle perheelle juuri välineet voivat olla kynnyskysymys, Tyrväinen miettii.

Seurakunta tekee yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa, kun lahjotusta jaetaan perheille. Lahjoituksen saajan ei tarvitse olla seurakunnan jäsen. – Diakoni Riikka Jussila tekee lahjoituspäätökset sataan euroon asti, siitä isommista summista sovimme yhdessä, kirkkoherra Laura Laitinen kertoo. – Kun perheellä on taloudellisesti tiukkaa, niin harrastuskuluistahan vanhemmat joutuvat ensimmäiseksi karsimaan. Petäjävedellä on aika monta perhettä, jotka tarvitsevat apua ja seurakunnassakin on syksyn aikana tehty useita omia avustuspäätöksiä.

Lapsen harrastustoimintaan lahjoitusta kaipaavat voivat olla yhteydessä suoraan diakoniin 040 7656176, riikka.jussila@evl.fi.

– Haluamme kannustaa myös pienyrittäjyyttä täällä maaseudulla, jossa ihmisten tulot usein muodostuvatkin monesta eri tulonlähteestä, Ylitalo kertoo. Petäjäveden Heinähattu ry:n puheenjohtaja Susanna Asunta toteaa, että lahjoitus on Heinähatulle kuin lottovoitto ja summa on heille tuntuva. – Alkuvuosi oli taloudellisesti todella huono, mutta järkeistämällä toimintaa ja hienolla talkootyöllä olemme päässeet taas pinnalle. Jossain vaiheessa harkitsimme jopa lopettamista. Nyt voimme lahjoituksen turvin aloittaa uuden vuoden puhtaalta pöydältä, Asunta iloitsee. – Haluamme, että Heinähattu on jatkossakin matalan kynnyksen paikka ja Petäjäveden sydän, joka tukee paikallisia tuottajia.

Pankin juuret ovat osuuskassatoiminnassa. – Kyllä pankki kantaa edelleen yhteiskuntavastuuta ja haluaa edistää hyvinvointia omalla alueellaan. Jos käyttää paikallista pankkipalvelua, tukee samalla kuntalaisten hyvinvointia, Ylitalo toteaa. – Pankki on tukenut urheiluseuroja ja yhdistyksiä ennenkin, ja seurakunnan virsikirjatkin ovat Petäjäveden Osuuspankin lahjoittamat, Tyrväinen muistaa. – SK