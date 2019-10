Verkostoveden käyttöä kehotetaan edelleen vähentämään

Petäjävetiset voivat hakea vettä ruoka- ja juomaveden jakelupisteistä

Petäjäveden suurin vedenottamo on pois käytöstä, joten Petäjäveden asukkaita kehotetaan edelleen vähentämään veden käyttöä jäljellä olevien vedenottamoiden toiminnan varmistamiseksi. Kunta järjestää tänään torstai-iltapäivästä alkaen varavedenjakelua kolmessa pisteessä ja kehottaa kuntalaisia hakemaan niistä käyttämänsä ruoka- ja juomaveden ja rajoittamaan muuta verkostovedenkäyttöä, kuten suihkussa käyntiä ja vessanvetoa. Jakelupisteet toimivat tänään kello 16 alkaen Palolaitoksella (os. Rantatie 10), Kunnanvarikolla (os. Rantatie 2) ja Kyläsepän piha-alueella (os. Karikontie 1). Jakelupisteistä voi hakea vettä omiin puhtaisiin astioihin.

– Jokainen kuntalainen tarvitaan nyt mukaan vedensäästötalkoisiin. Veden jakelulla ja säännöstelyllä tavoitellaan sitä, että verkostovesi riittää, kunnes kaikki vedenottamot ovat taas käytössä. Tilanteen kestoa on tällä hetkellä vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttaa pohjaveden kertymisnopeus. Seuraamme kaivojen tilannetta jatkuvasti ja pyrimme pitämään kuntalaiset ajan tasalla tekstiviestitse, somen ja verkkosivujemme välityksellä, Petäjäveden kunnanjohtaja Eero Vainio sanoo.

Yksi Petäjäveden kolmesta vedenottamosta on pois käytöstä

Pitkään jatkunut kuivuusjakso on madaltanut pohjavesien pintaa myös Petäjävedellä. Tiistain rankkasateiden seurauksena yhteen Petäjäveden kolmesta vedenottamosta pääsi todennäköisesti maaperästä epäpuhtauksia. Myös alueella oleva majava pesineen häiritsee Syrjäharjun päävedenottamolla. Kyseisen jo ennestään kuivuudesta kärsineen ottamon käyttö keskeytettiin tiistaina ja kunnan käyttämästä vedestä lähti puolet pois käytöstä. Nyt käytössä on kaksi vedenottamoa, toinen on varavedenottamo.

Vesijohtovesi on todettu puhtaaksi eli huolta veden laadusta ei tällä hetkellä ole. Varotoimenpiteenä vesijohtoveteen lisätään tänään pieni määrä klooria laadun varmistamiseksi. Tämä voi aiheuttaa maku- ja hajuhaittoja, mutta ei estä veden käyttöä talousvetenä.

Vedenkäytön rajoittamisella turvataan veden riittävyys. Petäjävedellä ollaan kahden vedenottamon ja varavedenjakelun varassa siihen saakka, kunnes kaikki vedenottamot saadaan turvallisesti käyttöön. – Kuntalaisten vedenkäytön tulee puolittua, jotta jäljellä olevat vedenottamot eivät kuivu. Tällöin vesi loppuisi kokonaan. Toivomme, että petäjävetiset rajoittavat toistaiseksi pesuvedenkäyttöä ja hakevat juoma- ja ruokaveden jakelupisteistä. Kahden jäljellä olevan vedenottamon vesi ei riitä, mikäli vettä käytetään yhtä paljon kuin ennenkin, tekninen johtaja Matti Varis sanoo.

Petäjävesi on jo ryhtynyt toimenpiteisiin vesipulan välttämiseksi jatkossa. Petäjäveden kunta on suunnitellut heinäkuusta alkaen uuden Syrjäharju2 -vedenottamon rakentamista. Ottamon yleissuunnitelmat ja alustava kustannusarvio ovat valmistuneet syyskuussa. Nyt kunta odottaa ottamon lupapäätöstä Keski-Suomen Aluehallintovirastolta. Vedenottamon valmistuminen on mahdollista aikaisintaan helmikuussa. Vesitilanne on kunnanhallituksen käsittelyssä ensi maanantaina. Uuden vedenottamon myötä Petäjäveden vesitilanne vahvistuisi. Käyttöön saataisiin lisää noin kolmasosa nykyisin käytetystä vesimäärästä.

Veden käytön säännöstely ei koske Kintauden vesiosuuskunnan jakelualuetta. – SK