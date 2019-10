Uimalan rantasauna avattiin viikonloppuna yleiseen käyttöön. Eila Leviäkangas nautti lauantaina puusaunan leppeistä löylyistä. Saunomaan pääsee tälläkin viikolla joka ilta (naiset kello 16-18, miehet 18-20, uikkarisekasauna 20-22). Keuruun kaupunki tarjoaa petäjävetisille perjantaihin asti uintimaksut puoleen hintaan.

Vedensäästötalkoisiin on lähdetty mahtavasti mukaan

Kunnan päävedenottamo Syrjäharju jouduttiin yllättäen sulkemaan viime viikon tiistaina, sillä rankkasateet toivat pintavesiä pohjaveden sekaan. Vesilaitoksen ja teknisen toimen väki toimi kiitettävän nopeasti, sillä vesijohtoveteen ei ehtinyt päästä epäpuhtauksia, ja vedenottamon sulkeminen tehtiin juuri oikeaan aikaan.

Samanlaisia ongelmia on lähdepohjaisen ottamon kanssa ollut ennenkin rankkasateiden aikaan keväisin ja syksyisin, mutta nyt tilanteen tekee hankalammaksi se, että kahden kuivan kesän jäljiltä pohjavedet ovat ennätysmatalalla. Nyt mietitään, kuinka Syrjäharjun vedenottamon vesi saataisiin puhdistetuksi, jotta ottamo saataisiin taas käyntiin. Syrjäharjun vedenottamon avaamisen myötä vesitilanne palautuisi ennalleen.

– Syrjäharju laitetaan takaisin päälle, kun tarvittavat toimenpiteet ottamolla on tehty ja näyttein on varmistettu, että vesi täyttää laatuvaatimukset ja -suositukset, Jyväskylän kaupungin ympäristöterveystarkastaja Piia Kepanen kertoo. Hän ei uskalla vielä ennustaa milloin vedenottamo saadaan taas käyntiin.

Viime viikosta asti vesijohtovesi on pumpattu Hätälän vedenottamolta ja se pumppaa pohjavettä hautausmaan alta. Lisäksi käynnissä on Kaivannon varaottamo. Nämä kaksi ottamoa tuottavat vettä kuitenkin vain puolet siitä, mikä on vesilaitoksen asiakkaiden tavanomainen vedenkäyttömäärä. Tämän vuoksi kunta kehotti viime keskiviikosta asti kuntalaisia vähentämään vedenkäyttöään ja torstaista alkaen avattiin kolme lisävedenjakelupistettä Kyläseppään, paloasemalle ja varikolle. Kuntalaisia on kehotettu säästämään vettä esimerkiksi hakemalla omiin astioihin käyttö- ja talousvettä jakelupisteiltä, vähentämään vessanvetoja ja hyödyntämään siinä sadevettä, vähentämään suihkussa käyntejä ja pyykinpesua. Vedensäästötalkoissa ovat mukana myös koulut, päiväkoti ja muut kunnan toimipisteet.

Vesilaitoksen asiakkaiden on pitänyt puolittaa vedenkäyttönsä, jotta kahden ottamon vesi riittää, eikä lopu kokonaan. Torstaista asti Litman vesitornin vesimäärä on ollut hyvällä tasolla eli kuntalaisten vedensäästötalkoot todella tepsivät vesitilanteeseen ja kaksi käytössä olevaa vedenottamoa toimivat nyt tällä kulutuksella hyvin.

Vesilaitoksen asiakkaita tiedotetaan tilanteen etenemisestä tekstiviestitse ja tietoa löytyy myös kunnan kotisivuilta. Vedensäästötalkoita ja vedenjakelua jatketaan nyt niin pitkään, kunnes toisin ilmoitetaan. Vedenjakelua jatkettaneen ainakin tämän viikon loppuun asti.

Jos tässä tilanteessa vedenkäyttö lisääntyisikin, ottamoiden kanssa tulisi ongelmia ja vesilaitos joutuisi katkaisemaan vedentulon kokonaan. Ottamoiden pohjavesien vähentyessä liikaa voisi Kepasen mukaan vesijohtoverkostoon tulla esimerkiksi mikrobeja, sameutta tai metalleja. Vedensäästötalkoita tuleekin nyt ehdottomasti jatkaa nykyiseen malliin.

Kepanen painottaa, että Petäjävedellä on kyse veden käyttörajoituksesta, jonka vesilaitos on itse asettanut. Mitään terveyshaittaa aiheuttavaa ei vesijohtovedessä ole havaittu.

Vedensäästötalkoot koskevat kunnan vesilaitoksen 2100 asiakasta. Kintauden vesiosuuskunnan, noin 200 talon, vesi tulee Jyväskylästä, eikä siellä veden kanssa ole mitään ongelmia.

Vesiongelmien myötä myös pitkään suunnitteilla ollut uuden vedenottamon Syrjäharju II rakentaminen on saanut vauhtia ja kunnanhallitus hyväksyi maanantaina yksimielisesti kuntarakennelautakunnan alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti uuden vedenottamon rakentamisen Syrjäharjuun, mikäli tämän viikkoiset koepumppaukset osoittavat hankkeen kannattavaksi. Kunta on jo aiemmin ostanut vedenottamoa varten maa-alueen. Syrjäharju II rakentamiseen tarvitaan tälle vuodelle 400.000 euron lisämääräraha. Valtuusto pitää asian tiimoilta ylimääräisen kokouksen 21.10. Syrjäharju II rakentaminen kestää muutaman kuukauden ja viimeistään sen valmistuttua kunnan vesitilanne rauhoittuu. – SK