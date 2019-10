K-Market Porkkanassa oli eilen illalla käynyt vesi hyvin kaupaksi.

Vedensäästötalkoisiin on lähdetty hienosti mukaan

Keskiviikkona Petäjäveden kunta kehotti kaikkia kuntalaisia vedensäästötalkoisiin ja avasi eilen torstaina kotitalouksien vedenjakelupisteet, sillä kunnan päävedenottamo Syrjäharjussa jouduttiin sulkemaan tiistaina matalan pohjavesitilanteen sekä rankkasateiden aiheuttamien pintavesien sekoittumisen vuoksi.

Pelkona oli, että kuntalaiset alkavat hädissään hamstraamaan vettä, mutta eilen iltakuuden jälkeen tilanne on lähtenyt parempaan – eli talkoot tuottavat nyt tulosta. Kuntalaisten ansioista tilanne on saatu parantumaan ja tilanne on nyt hyvä, kunhan veden säästämistä jatketaan edelleen.

Vettä tulee nyt kahdesta vedenottamosta ja kuntalaisten vedenkäytön tulee puolittua, jotta vesi riittää jatkossakin. Ainakin viikonlopun yli kuntalaisten tulee säästää vettä edelleen ja olla vedenkäytössään maltillisia. Maanantaina katsotaan seuraavan kerran, miltä tilanne näyttää. Syrjäharjun vedenottamolla jatketaan näytteiden ottamista ja vaikka ne ovat olleet puhtaita, niitä jatketaan varotoimenpiteenä. Eilen vesijohtoveteen on lisätty varotoimenpiteenä myös klooria.

Lisävedenjakelua jatketaan kolmessa asukasjakelupaikassa Kyläsepän pihassa, kunnan varikolla ja paloasemalla, ja vedenjakelutilannetta päivystetään viikonlopunkin yli. Eilen vettä tuotiin jakelupisteisiin ja kunnan toimipisteisiin, päiväkoteihin ja kouluille säiliöautolla, johon mahtuu kahdeksan kuutiota vettä. Vettä toimittaa Vipe Oy ja säiliöt täytetään Kintaudella. Kintauden vesiosuuskunnan vesi tulee Jyväskylästä.

Petäjäveden vesikriisi johtuu luonnonilmiöistä: ääriolosuhteet laidasta toiseen eivät tee hyvää pohjavesitilanteelle. Tänä aamuna Petäjävedellä ihasteltiin ensilunta, mutta nyt kuitenkin toivotaan, että tulisi sadetta pitkään ja tasaisesti, jolloin pohjavesitilanne paranisi ja sadevesi ehtisi suodattua maan läpi.

Teknisen toimen väki on jo viime kesästä asti seurannut pohjavesitilannetta ja käynyt varautumissuunnitelmia läpi. Ensisijainen tavoite on saada uusi vedenottamo Syrjäharju2, mutta on myös muita suunnitelmia, joilla pystytään turvaamaan asukkaiden vedensaanti ennen sitäkin, jos tilanne niin vaatii. – SK