Vedenjakelu jatkuu pakkasillakin

Vesikaivohuolto Vipe Oy:n kaivoasiantuntija Pertti Virtanen kertoo, että vedenjakelua pystytään jatkamaan myös pakkasilla. – Nykyisten säiliöiden metallihanat jäätyvät herkästi ja kun viime yönä oli pari astetta pakkasta, niin kyllä jo tänä aamuna hanat olivat pikkaisen jäässä. Nyt suunnitelmissa on, että yhdestä vedenjakeluautosta saisi jatkossa vettä, ja siinä on sellaiset systeemit, ettei vesi jäädy, Virtanen kertoo. Alustavasti on suunniteltu, että jakeluauto voisi olla kunnan varikolla, jossa on myös videovalvonta, mutta kunta tiedottaa siitä vielä.

Jakeluautoon mahtuu 7500 litraa vettä ja säiliö tankataan Keuruun verkostosta 30 kilometrin päässä kerran päivässä. – Sen aikaan vesi olisi poikki eli tunti kerran päivässä.

Viime torstaina alkaneen vedenkeittokehotuksen myötä petäjävetiset ovat hakeneet vettä entistä ahkerammin. Virtasen mukaan vettä menee noin 6000-8000 litraa päivässä. Hygieenisyydestä pidetään hyvää huolta ja vedenkierto on ollut nopeaa. Lisäksi kerran viikossa säiliöt vaihdetaan kokonaan ja ne desinfioidaan. – Kaksi päivää vanhempaa vettä ei ole missään, Virtanen sanoo. – SK

(Kuva: Anna-Maria Huuskonen)