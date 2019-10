Tuija Lesonen, Päivi Romula (ent. Kaura-aho) ja Jonna Lahtinen löysivät leikekirjasta mukavia juttuja.

Päiväkerhoja jo 50 vuotta!

Seurakuntakodilla juhlistettiin sunnuntaina Petäjäveden seurakunnan päiväkerhojen 50-vuotista taivalta. Päiväkerho aloitettiin vuonna 1969 ja heti mukaan ilmoittautui niin paljon lapsia, että ryhmiä piti tehdä kaksi. Parhaimmillaan kerhoissa on käynyt reilusti yli sata lasta. Nyt kerhossa kävijöiden määrä on laskenut roimasti muutaman viime vuoden aikana.

– Kun minä aloitin seurakunnassa lastenohjaajana vuonna 1989, päiväkerhoissa oli 70 lasta ja aika pian määrä nousi 140 kerholaiseen, Päivi Romula (ent. Kaura-aho) muistelee. – Lapsia oli monena vuonna yli sata, ja ryhmissä oli yli 20 lasta. Täällä ei ollut oikein muuta kerhotoimintaa. Sivukyliltä tuleville seurakunta maksoi pientä kuljetusavustustakin, koska emme lähteneet järjestämään kerhoja sivukylille, vuonna 1997 lastenohjaajana aloittanut Jonna Lahtinen kertoo.

Kun maksuton esikoulu aloitti, kuusivuotiaitten kerholaisten määrä alkoi laskea. – Oli meillä ainakin pari vuotta eskarin aloittamisen jälkeenkin kuusivuotiaitten ryhmä. Se jäi pois sitten pikku hiljaa, Lahtinen ja Romula kertovat. – 1990-luvulla meillä oli paljon yhteistyötä koulun ja päiväkodin kanssa. 1999 Petäjäveden seurakunta sai valtakunnallisen Seurakuntateko-palkinnon, kun meillä oli pitkin vuotta päiväkerhojen 30-vuotisjuhlaan liittyviä tapahtumia. Vuosi aloitettiin hyvänmielenosoituksella koululaisten kanssa ja päätettiin kynttiläkirkkoon vanhalle kirkolle. Silloin saimme myös Aamumaa-leikkipuiston, jota tehtiin talkoilla ja Pirkko Koivunen oli siinä suuressa roolissa. Vanhemmat olivat muutenkin aktiivisesti mukana, muun muassa maalaamassa ja tekemässä verhoja, kun päiväkerhot muuttivat vanhaan talonmiehen asuntoon.

Lapsia vähemmän

Täällä hetkellä päiväkerholaisia on vain yhden ryhmän verran, kymmenen lasta. – Vielä muutama vuosi sitten kerholaisia oli 60, mutta määrä on melkein puolittunut vuosittain. Ikäluokatkin ovat pienentyneet reilusti, ja entistä suurempi osa lapsista on päiväkodissa, lastenohjaaja Tuija Lesonen toteaa. – Toki seurakunnan työntekijät käyvät vierailulla päiväkodissa ja järjestämmehän me myös nelivuotissynttäreitä, eli tapaamme edelleen lapsia. Meidän on vain mietittävä entistä enemmän keinoja, jotka sopivat tähän päivään.

Myös Päivi Romula on nykyisessä työssään Tikkurilan seurakunnan varhaiskasvatuksenohjaajana huomannut, että vanhemmat etsivät entistä enemmän toimintaa.

– Kerho kaksi kertaa viikossa ei riitä. Lapset halutaan järjestetyn varhaiskasvatuksen piiriin entistä useammin, Romula sanoo.

Päiväkerhojen sisältö on Lahtisen ja Romulan mukaan pysynyt vuosien saatossa samanlaisena.

– Kerhoissa tehdään edelleen käden töitä, ulkoillaan, lauletaan ja leikitään, pidetään kynttilähetki ja luetaan ruokarukous sekä syödään eväitä. Se eväiden syöminen on aina ollut tärkeä juttu. Ja eihän lasten kanssa touhuaminen ole muuttunut, lapset ovat edelleen lapsia.

Henkireikä arjen keskellä

Vaikka kerholaisten määrä on vähentynyt, kerhot koetaan edelleen tärkeiksi. Kaksi kertaa viikossa kokoontuvan päiväkerhon lisäksi Petäjäveden seurakunnassa toimii perhekerho, jonne lapset ja aikuiset tulevat yhdessä kerran viikossa. – Perhekerho on meille tosi tärkeä ja mieluinen paikka ja se tuo piristystä arkeen, Susanna Asunta kertoo. Hän käy perhekerhossa viisivuotiaan Vivianin, kaksivuotiaan Ellenin ja seitsemän kuukauden ikäisen Jasminin kanssa.

– Lapset saavat seuraa perhekerhossa ja se on aikuisillekin mukavaa yhdessä oloa. Siellä on vaikka mitä kivaa tekemistä, välitön ja leppoisa tunnelma ja ihana ilmapiiri. Ja yhteinen ruokailu on aivan ihana, Asunta kehuu. – Toivottavasti kerhotoiminta ei jää pois, se on monelle henkireikä arjen keskellä.

Myös Sirkku Kuukkanen on kokenut kerhotoiminnan tärkeäksi. – Kaikki lapset ovat olleet seurakunnan päiväkerhossa, ja itsekin olin pienenä, Kuukkanen toteaa ja kertoo, että nyt nuorimmaisenkin kerhoura on jo ohi, kun eskari alkoi. – Kovasti lapset tykkäsivät kerhosta, ja siellä he pääsivät ikäistensä seuraan. Kerhot ovat tärkeää toimintaa seurakunnassa.

Ruokailun ja kakkukahvien jälkeen sunnuntaisessa juhlassa päästiin nauttimaan Lastenteatteri Loihun eli Kimmo Riikosen ja Joonas Purojärven Mystinen matkalaukku -esityksestä. Matkalaukun sisällön tutkiminen oli Kytysen veljesten versio vanhasta televisio-ohjelmasta ”Valehtelijoiden klubi” eli laukusta löytyneille esineille keksittiin mitä ihmeellisimpiä käyttötarkoituksia. Huumorin lisäksi esityksessä oli mukana paljon musiikkia. – TL