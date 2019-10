Huomenna tärähtää X Kyläseppäralli!

Petäjäveden Urheiluautoilijat on järjestänyt sarjan osakilpailun helmikuussa 1993. Tuolloin reitillä nähtiin muun muassa Harri “Kallen isä” Rovanperä Ford Escortillaan. Lauantain kilpailussa tullaan näkemään samanlaisia autoja.

Kyläseppäralli pääsi mukaan F-rallisarjaan

Lauantaina 19.10. ajettava kymmenes Kyläseppäralli on F-rallisarjan tämän vuoden viimeinen osakilpailu.

– F-rallisarjan koko kärkijoukko on mukana, koska sijoitukset eivät ole vielä ratkenneet. Tästä rallistahan jaetaan puolitoistakertaiset pisteet, ja voi olla, että sarjan sijoitukset ratkeavat vasta viimeisellä, 25 kilometriä pitkällä erikoiskokeella, kilpailunjohtaja Alpo Kukkonen kertoo.

F-rallisarjan kilpailun järjestäminen tuli Petäjäveden Urheiluautoilijoille hieman yllättäen. – Olimme tammikuussa päättäneet, että järjestämme rallin. Silloin F-rallisarjan kilpailusta ei ollut mitään tietoa, erään toisen seuran oli tarkoitus järjestää tämä viimeinen osakilpailu. He eivät kuitenkaan pystyneet kilpailua järjestämään, vaan kysyivät meiltä kesäkuun lopulla, pystymmekö me järjestämään viimeisen osakilpailun, Kukkonen selvittää.

– Saimme järjestettyä koulutustilaisuuden Petäjävedellä rallin päätoimihenkilöille. Muuten F-rallisarjan kilpailun järjestäminen ei olisi onnistunut, sillä siinä vaaditaan päätoimihenkilöiltä tietynlaisia lisenssejä.

Erikoiskokeita 80 kilometriä

Kyläseppä-ralliin on ilmoittautunut 182 autokuntaa. Luokkia on 16, kaksivetoisten lisäksi nähdään nelivetoautoja. Mukana on myös nuottiluokat. Erikoiskokeita on viisi, erikoiskoekilometrejä noin 80.

– Reitin ovat tehneet Arto Kapanen ja Anssi Viinikka. Mukana on osittain Neste-rallista tuttuja teitä; eihän Petäjävedeltä löydy sellaisia rallikelpoisia teitä, joilla ei olisi koskaan ajettu rallia, Kukkonen sanoo. – Hyvin saimme teitä käyttöön, eli siitä kiitos tiekunnille.

– Tosi mielenkiintoisia pätkiä on mukana, Kyläsepän yrittäjä Vesa Strömberg kehuu.

Rallin lähtö on Kulttuurikeskuksen pihasta, siellä on myös rallin kilpailukeskus, huolto ja maali. Ensimmäinen auto lähtee reitille kello 11.01. Ensimmäisenä ajetaan kolme erikoiskoetta kirkonkylän pohjoispuolella ja sitten tullaan huoltoon noin yhden aikaan iltapäivällä.

Huollon jälkeen startataan kirkonkylän eteläpuoliselle lenkille, jossa ajetaan kaksi erikoiskoetta. Maaliin ensimmäiset tulevat vähän puoli neljän jälkeen iltapäivällä.

– Ralliautoja näkee myös Kyläsepän pihassa, sillä Kyläseppä on rallin virallinen tankkauspaikka, Strömberg toteaa.

Rallipaketteja karttoineen myydään Kyläsepäs-sä, kilpailukeskuksessa ja Moksissa. – Pääsylippuja myydään myös pikataipaleilla, Kukkonen kertoo.

Vip-autossa viisi kartturia

Ennen kilpailijoita reitin läpi ajaviin etuautoihin on saatu rallipiireissä tunnettuja kuljettajia. Kolmen nollan autoa ajaa Risto Laine ja kartturina on Ben Wickström, kahden nollan auton kuljettajana on Jussi Pummila ja kartturina Mika Häyhänen ja yhden nollan autoa ajaa Jarmo Kytölehto kartturinaan Janne Perälä.

Kahden nollan ja yhden nollan auton välissä reitin ajaa VIP-auto, jota kuljettaa MM-tasollakin kilpaillut Jukka Ketomäki. Kartturit vaihtuvat joka erikoiskokeelle.

Ykkös-ek:lla, nimeltään Petäjäveden kunta, kartturina on kunnanjohtaja Eero Vainio, kakkos-ek:lla, nimeltään St1, kartturina nähdään St1:n aluepäällikkö Kimmo Talsi, kolmos-ek:lla, nimeltään Petäjäveden Osuuspankki, kartturina on Petäjäveden Osuuspankin toimitusjohtaja Jaakko Ylitalo, nelos-ek:lla, nimeltään Laakkonen, kartturina on Petäjäveden kunnan tekninen johtaja Matti Varis ja viimeisellä ek:lla, nimeltään Plus-katsastus, kartturina on Kyläsepän yrittäjä Vesa Strömberg.

Ek 1:n järjestää Jämsän Äijät, ek 2:n Laihian UA, ek 3:n Keuruun UA ja heitä avustaa Pengerjoen UA, ek 4:n Tullan UA ja ek 5:n ESRC Vilppulasta.

– Yksinään mikään seura ei pysty tekemään rallia, Kukkonen toteaa ja kertoo, että rallin järjestäminen on Petäjäveden UA:lle iso ponnistus.

Vesa Strömberg ja Alpo Kukkonen ovat tyytyväisiä Kyläsepän ja Petäjäveden Urheiluautoilijoiden yhteistyöhön. Strömbergkin pääsee ralliauton kyytiin yhtenä VIP-auton kartturina, VIP-auto ajaa reitin läpi ennen kilpailijoita.

Väkeä ja näkyvyyttä

Kyläseppäralli tuo Petäjävedelle Kukkosen arvion mukaan tuhansia ihmisiä, kun mukaan lasketaan kilpailijat, heidän huoltojoukkonsa ja katsojat.

– Rallipäivät ovat aina olleet vilkkaita kauppapäiviä. Eikä ainoastaan meillä, vaan myös muilla kylän yrittäjillä, Strömberg toteaa ja Kukkonen kertoo Petäjäveden majoitustilojenkin täyttyvän.

– Kyllä Kyläseppäralli tuo Petäjävedelle näkyvyyttä ja rallipiireissä Petäjävesi tunnetaan nimenomaan Kyläseppärallista.

Ensimmäinen Kyläseppäralli ajettiin syyskuussa 1986. – Aluksi Kyläseppäralli järjestettiin kahden tai kolmen vuoden välein. Minä olin itsekin ajamassa ainakin ensimmäisessä rallissa, ja tulin yleiskilpailussa kymmenenneksi. En asunut silloin Petäjävedellä, ja sattui niin hyvin, että meidän mökkitie oli pikataipaleena, Kukkonen muistelee. – Kyläseppäralleja on järjestetty sekä talvella että kesällä, suurin osa on ollut talviralleja. Mukana on ollut nimekkäitäkin kuskeja, muun muassa vuonna 1993 Harri Rovanperä kartturinaan Risto Pietiläinen, ja silloinkin Kyläseppäralli oli F-rallisarjan osakilpailu. Edellinen Kyläseppäralli ajettiin maaliskuussa 2008.

Kyläseppä on ollut rallin pääsponsorina alusta lähtien. – Meillä oli huoltamon lisäksi autokauppa, traktorikauppa, varaosamyymälä ja autokorjaamo. Vuonna 1985 olimme nostaneet Kyläseppä-kyltin seinälle, sitä ennen huoltamo oli tunnettu vain Petäjäveden Essona. Rallilla haluttiin vähän näkyvyyttä uudelle nimelle. Rallimyönteisiä olemme olleet aina, Vesa Strömberg kertoo.

– Petäjäveden Urheiluautoilijat, tai silloinen Petäjäveden Moottorikerho, ja Veljekset Strömberg ovat tehneet yhteistyötä jo 1960-luvulta lähtien Strömberg ja Kukkonen toteavat. – TL

Tervetuloa seuraamaan F-rallisarjan menoa!

Edellisestä sarjan osakilpailussa Heinolassa näytti siltä, että toivakkalaisella kuljettajaparilla Kristian Niemisellä – Valtteri Niemisellä on mahdollisuus sarjavoittoon. (Kuva: Marko Kyöstilä)

Vuodesta 1991 alkanut F-cup, vuoden 2016 alusta F-rallisarjaksi muuttuneen, suositun rallisarjan päätösosakilpailu ajetaan tänä vuonna Petäjäveden ympäristössä. Sarjaan kuuluu viisi osakilpailua. Sarjassa ratkaistaan mestaruudet useammassa eri luokassa: junioreissa, yleisessä, senioreissa. Voitosta ajetaan myös erikseen ns. pimeissä ja nuottiluokissa. Nuottiluokat on jaettu erikseen kaksi- ja nelivetoisiin autoihin.

Pimeässä ajavat eivät suinkaan aja pimeän vuorokauden aikaan, vaan he eivät ole tutustuneet reittiin etukäteen. Nuotista ajavat taas ovat saaneet tutustua reittiin etukäteen; X Kyläseppärallissa kilpailua edeltävänä perjantaina. Kuljettaja kertoo kartanlukijalle ohjeet, jotka hän haluaa sitten varsinaisessa kilpailussa kuulla. Erikoiskoe ajetaan toiseen kertaan ja kartanlukija lukee edellisellä ajokerralla saamansa merkinnät. Yleensä tutustumiskertoja on nuo edellä mainitut kaksi, kuten esimerkiksi Neste Rallissa.

X Kyläseppärallissa ajokertoja ei ole rajoitettu, joten jonkin erikoiskokeen voi kiertää vaikkapa kolmannenkin kerran. Tutustumisaikataulu on kuitenkin rajoitettu, joten määräänsä enempää ei reittiin ehdi tutustua.

Petäjävedellä tullaan näkemään kiihkeää kamppailua ja taistelua viimeisen erikoiskokeen maaliin saakka, sillä mestaruuksiin on mahdollisuus vielä useammalla kuljettajalla.

Sarjaan ei voi osallistua ihan millä tahansa ralliautolla, vaan auton on täytettävä tietyt tekniikkamääräykset. Joidenkin mielestä F-ryhmän autot ovat niitä ainoita oikeita ralliautoja. Ford Escortteja, Toyota Starletteja ja Corollia, Volvoja tai BMW:tä. Noita kaikkia nähdäänkin lauantaina. Suurin osa autoista on takavetoisia, joten näyttäviä luisuja on luvassa ja autojen äänetkin ovat musiikkia rallifanien korville.

Kilpailussa on luokkia myös sarjan ulkopuolella kilpaileville. Kilpailuun on mahdollisuus kaikilla Suomesta löytyvillä säännöt täyttävillä kilpa-autoilla. F-rallisarjaan osallistuvien perään lähtee hyvinkin erilaista kalustoa: uudempia autoja, joilla on ajettu SM-sarjaa, tai vanhempia historic-luokan autoja.

Myös kuljettajien iät vaihtelevat nuoresta jo kypsempää ikään ehtineisiin. Kilpailussa on mukana luokat myös nuorille alle 18-vuotiaille kuljettajille. Siihen luokkaan osallistuvalla pitää olla vähintään henkilöauton ajokortin omaava kartanlukija, joka ajaa siirtymä- eli yleisen liikenteen seassa ajettavat osuudet.

Kulttuurikeskus Miilussa tapahtuu aamun anivarhaisesta aina iltaan saakka, joten jos ei mieli metsään mennä, niin Miilun ympäristössä pääsee tutustumaan autoihin ja seuraamaan autojen huoltoa.

– Sari Ohra-aho / SK

Vuonna 1993 Kyläseppä-ralli oli myös F-sarjan osakilpailu ja silloin mukana olivat Harri Rovanperä ja Risto Pietiläinen.