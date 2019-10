Kolaripeura varastettiin

Eilen torstaina iltapäivällä, vilkkaaseen työmatkaliikenteen aikaan, sattui henkilöauton hirvieläinkolari Kintauden kohdalla. Kysessä oli ilmeisesti valkohäntäpeura tai kauris, mutta eläimen ruho oli viety ennen kuin Petäjäveden riistanhoitoyhdistyksen väki ehti paikalle. Suomen lain mukaan kolarieläin on riistanhoitoyhdistyksen omaisuutta, joten kyseessä on rikos ja asiaa on käsitelty poliisin kanssa.

Melkein samassa paikassa kävi hirvikolari myös keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Kyseessä oli iso uroshirvi, jonka lihat huutokaupataan lauantaina 12.10. kello 11 Kyläsepän pihassa.

Molemmat kolarit sattuivat kunnan rajan ja Liisalanperän risteyksen välillä.

Riistanhoitoyhdistyksestä muistutetaan, että jos omenoita vie metsäneläinten ruuaksi, ne pitää viedä kauaksi metsään, eikä houkutella niillä eläimiä teille. – SK

Kuva: Suomen Riistakeskus / Mikael Wikström