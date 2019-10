Elinan hääpuvusta tuli vauvojen enkelipukuja

Petäjävetinen luokanopettaja Elina Korkiavuori järjesteli syksyllä vaatekaappiaan ja jäi miettimään hääpukunsa kohtaloa. – Mietin myisinkö hääpukuni, säästänkö vai mitä sille tekisin. Olin jostain lukenut enkelipuvuista ja lähdin selvittämään asiaa. Nopeasti ajauduin Facebook-sivulle, jossa asiasta löytyikin tietoa ja tekijöitä. Laitoin viestiä Muuramessa asuvalle Päivi Koivistolle, jonka kanssa sovin puvun viemisestä.

Korkiavuoren häämekkoon sisältyi paljon muistoja, mutta nyt se pääsi enkelipukuina uuteen tärkeään tehtävään. Enkelipuvut on tarkoitettu vauvoille, jotka ovat kuolleet kohtuun tai menehtyneet pian syntymän jälkeen. Enkelipuvun tarvitsevat vauvat ovat usein niin pieniä, ettei sopivia valmisvaatteita löydy. Enkelipukuja tehdään noin kolmekiloisille, lähellä laskettua aikaa syntyneille vauvoille ja pienimmät taskukapalot ovat aivan kämmenenkokoisille pienokaisille. Materiaalina käytetään lahjoituksina saatuja käytettyjä, pestyjä hääpukuja. Koivisto ja lukuisat muut vapaaehtoiset ympäri Suomen tekevät pukuja ja toimittavat niitä sairaaloihin.

Korkiavuori laittoi hääpukukuvan ja enkelipukujen kuvat omalle Instagram- ja Facebook-sivuilleen, koska tiesi että pukuja kaivataan lisää. – Kahden viikon aikana kuusi kaveriani pyysi yhteystietoja, minne pukunsa lahjoittaa.

Korkiavuoren hääpuku oli uutena ostettu häihin vuonna 2005. – Kallis se oli, mutta en kyllä hintaa muista. Puku on kaksiosainen ja siihen kuului myös tiara. Puvussa oli sinistä, koska miehelläni Juhalla oli poliisin juhlapuku ja halusin omaanikin jotain sinistä. Alun perin olin ajatellut, että tekisin puvusta lapsille kastepuvun, mutta äitini teki yliopiston promootiomekostani kastepuvun, jolla onkin nyt jo kuusi poikaa kastettu. Hääpuku oli jäänyt vain kaappiin.

– Kun kokeilin pukua viimeisen kerran päälle, pojat pojat katsoivat ihan hiljaa pukua ja halusivat kantaa laahusta. Heistäkin oli hienoa, että pienenpienet vauvat saavat siitä sen ainoan pukunsa.

Kun enkelipukujen tekijä lähetti Korkiavuorelle kuvia, mitä on jo puvusta tehnyt, niin se laittoi ajattelemaan miten hyvin itsellä on asiat. – On tajuttoman tärkeää, että joku vapaaehtoisesti tekee tuollaista työtä, suurella sydämellä. Kyllä ne kuvat tuntuivat sydämessä asti.

Enkelipukujen tekijät ottavat mielellään vastaan sekä hääpukuja että muita mekkoja vastaan. Värillisistä mekoista tehdään esimerkiksi liivejä, kapaloiden sisäosia ja rusetteja. – Facebookissa löytyy Enkelipukuja ja muita ompeluksia -niminen sivusto; sieltä löytyy viestiketjusta eri alueiden tekijöitä ja heidän yhteystietonsa. Sivusto on todella koskettava. – SK

(Kuvat: Elina Korkiavuori ja Päivi Koivisto)