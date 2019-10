Lukion yrittäjyyskurssilla opittua: “Elä itsesi näköistä elämää”

– Ei pidä ajatella epäonnistumisia, vaan asioissa voi joko onnistua tai oppia. Kun tehdään pahaltakin tuntuvia asioita, saavutetaan hyviä asioita. Myös työelämässä ne kivuliaimmat hetket vievät eteenpäin. Pitää olla myös valmis kaatumaan ja riittävän ajoissa.

Keski-Suomen Vuoden nuori yrittäjänä 2019 Johannes Karjula, KTM, vieraili viime perjantaina puhujana Petäjäveden lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden yrittäjyyskurssilla. Karjula piti mielenkiintoisen, melko raflaavankin, puheenvuoron olennaisista oivalluksista, joiden myötä voi päästä kohti kestävää yrittäjyyttä ja kokemuksellista elämää – samalla ne ovat oivalluksia siitä, miten kannattaa suhtautua työntekoon ja itseensä.

Myynti ja markkinointi on olennainen osa yrittäjyyttä: ilman niitä parhaatkaan tuotteet eivät liiku. – Pitää olla valmis myymään. Kyse ei ole siitä, kuka keksii parhaan tuotteen ensimmäisenä, vaan kuka ehtii tarjota sitä asiakkaalle ensimmäisenä.

Myynnissä, ja oikeastaan kaikessa tekemisessä, pitää myös olla valmistautunut kaatumaan riittävän monta kertaa, ja samalla ottaa opiksi ja kehittyä.

– Se, miten oli mahdollista, että Lasse Virén voitti olympiakultaa vaikka kaatui, johtui siitä, että hän kaatui riittävän ajoissa, Karjula vertaa.

Olennaista on myös, sekä yrityselämässä että ihmisyydessä muutenkin, että pitää keskittyä vain omaan tekemiseen. Karjula muistuttaa, että yrittäjyydessä myös nykytilanteeseen rakastuminen on tosi vaarallista. – Pitää olla hereillä ja säilyttää uteliaisuus.

Karjula kertoi oman yrittäjätarinansa kautta siitä, miten kovalla työnteolla ja menemällä kohti kiinnostavia asioita oli merkitystä menestyväksi yrittäjäksi pääsemisessä. Hän ei ollut suunnitellut alkavansa yrittäjäksi ja se, mitä hän halusi tehdä löytyi lopulta puolivahingossa.

Ensimmäisen toiminimensä hän perusti opiskellessaan yliopistossa rahoittaakseen elämistä. Karjula teki yritysten kotisivuja ja myi aluksi osaamistaan omalle lähi- ja tuttavapiirilleen. Nopeasti hänellä oli yli sata yritysasiakasta. Karjula on nykyisin mukana monen yrityksen hallinnossa.

Yhteensä yritykset työllistävät tänä vuonna noin 700 henkeä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 70 miljoonaa euroa.

Karjulan Trustmary Group Oy auttaa yrityksiä löytämään niiden tyytyväisimmät asiakkaat ja hyödyntää heiltä saatua tietoa. Kasvava yhtiö on moninkertaistanut liikevaihtonsa kolmen vuoden aikana, työntekijöitä on 40 ja toimipisteitä on myös Ruotsissa ja USA:ssa. Karjula oli myös perustamassa veljensä kanssa Satokausikalenteria, joka kasvoi isoksi tuotteeksi ja on palkittu kansainvälisestikin.

– Kenelle tahansa voi käydä sama, kannattaa kokeilla kaikkea ja olla monessa mukana.

Karjula puhui myös jaksamisesta ja pääviesti oli, että kannattaa pyrkiä elämään omannäköistä elämää. Usein ongelmat johtuvat siitä, että asiat hallitsevat elämää eikä itse. Suunnittelu ja kalenterointi kannattaa, jolloin pää vapautetaan siihen, missä se on hyvä: mielikuvitukselle, keskustelulle, läsnäoloon ja vuorovaikutukseen. – Ilman tavoitteita ei ole koskaan perillä. – SK

Johannes Karjula totesi, että heti tänään voi aloittaa muutoksen siihen, mihin haluaa riippumatta siitä, mitä on aikaisemmin elämässään kokenut. Jyväskylän yliopiston alumnikoordinaattori Heli Mäki puhui nuorille sisäisestä yrittäjyydestä. Lukion yrittäjyyskurssien opettaja Heli Vuoriniemen mukaan kurssit eivät ohjaa nuoria ainoastaan yrittäjyyteen, vaan tavoitteena on saada yrittäjämäinen ote koko elämään.