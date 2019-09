Tähdentekijät: Henna ja Emma ovat syksyn valmentajatulokkaat

Petäjäisissä iloitaan uusista valmentajista, kuten Henna Rothoviuksesta ja Emma Siirilästä. Nuorissa osaajissa on urheiluseurankin tulevaisuus.

Henna ja Emma ovat syksyn valmentajatulokkaat

Julkaisemme Petäjäveden Petäjäisten 85. juhlavuoden kunniaksi juttusarjan Tähdentekijät, jossa esittelemme seuran valmentajia, jotka tekevät upeaa vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten hyväksi.

Nimi ja jaosto?

Multialainen Henna Rothovius, 18, ja petäjävetinen Emma Siirilä, 15, ovat lentopallojaoston uusia, nuoria valmentajia.

Ketä tai mitä joukkuetta valmennatte? Kuinka pitkään?

– Valmennamme Petäjäveden Petäjäisten lentopallon F-joukkuetta, jossa pelaa 1.-2. -luokkalaisia tyttöjä ja poikia. Myös eskari-ikäiset voivat tulla pelaamaan joukkueeseen.

– Aloitimme valmentamisen tänä syksynä jaoston vetäjän Sanna Piispasen ohjauksessa; itse suunnittelemme ja Sanna auttaa tarvittaessa. Aikaisemmin pelasimme Petäjäisissä niin pitkään, kun oli omanikäisten joukkue. On kiva, että lentopallo on taas elämässä mukana, vaikka sitten valmentajana.

Miksi olette lähteneet alun perin Petäjäisten toimintaan mukaan?

– Lentopallossa hienointa on se, että se on joukkuelaji, alun perin kavereiden innostamana lähdettiin pelaamaan kymmenisen vuotta sitten. Ehkä sellaista höntsälentistä olisi vielä mukava pelatakin, jos saisi porukan kasaan.

Mikä on valmentajan tärkein tehtävä?

– Valmentajien tehtävänä on opettaa lentiksessä eteenpäin.

Mitä toivotte valmennettavilta ja heidän vanhemmiltaan?

– Lapsilta toivomme iloisuutta, ja siitä se muukin sitten lähtee. Vanhemmilta toki toivomme, että lapsia tuodaan harkkoihin kerran viikossa.

Mitkä ovat valmentajan parhaita hetkiä?

– Omat valmennettavat ovat tosi innokkaita oppimaan uutta!

Entä haasteellisimpia?

– Hennalla on ehkä tällä hetkellä haasteellisinta kulkeminen julkisilla harjoituksiin kotoa Multialta, ja opiskelupaikka on taas Keuruun lukiossa.

– Muuten haastavaa on ehkä se, että 7-8-vuotiaat ovat aika innokkaita kaikessa.

Miten kuvailisit 85-vuotiasta urheiluseuraa Petäjäveden Petäjäisiä ja sen roolia tänä päivänä?

– Petäjävedellä on tiivis, pieni urheiluseura! – SK