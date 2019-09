Futiksella on iso merkitys Onni Kovaselle ja Chutidet Pisinille, jotka valmentavat 6-7-vuotiaiden joukkuetta.

Tähdentekijät: Chutidet ja Onni tekevät uusia, kirkkaampia tähtiä

Julkaisemme Petäjäveden Petäjäisten 85. juhlavuoden kunniaksi juttusarjan Tähdentekijät, jossa esittelemme seuran valmentajia, jotka tekevät upeaa vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten hyväksi.

Nimi ja jaosto?

Chutidet Pisin, 14, ja Onni Kovanen, 14, ovat seuran jalkapallomiehiä. Onni on pelannut aiemmin myös lentopalloa.

Ketä tai mitä joukkuetta valmennatte tai olet valmentaneet?

– Valmennamme 2012-2013 syntyneiden jalkapallojunnujen joukkuetta yhdessä Olli-Pekka Mäkelän kanssa. Joukkueessa on 10-20 pelaajaa ja mukana treeneissä on myös seuran nuorimpia urheilijoita aina 4-vuotiaasta lähtien. Valmennettavien treenejä on kerran viikossa. Lisäksi treenaamme miesten edustusjoukkueessa kaksi kertaa viikossa.

Kuinka pitkään olette tehneet valmennustyötä Petäjäisissä?

– Aloitimme valmentamisen viime talvena saman porukan kanssa futsalissa ja kesällä olimme Petäjäisten kesätyöntekijöinä; ja Chutidet oli valmentajana myös kesän jalkapalloleirillä.

Miksi olette lähteneet alun perin Petäjäisten toimintaan mukaan?

Onni aloitti nuorempana lentopallon pelaamisen, mutta kun joukkuetta ei enää syntynyt, hän vaihtoi vuonna 2016 jalkapalloon. Chutidet aloitti pelaamisen 9-vuotiaana KeuPassa ja seura meni vaihtoon, kun perhe muutti Petäjävedelle muutama vuosi sitten. – Futis on tekniikkalaji ja pitää osata pelata taktisesti ja järkevästi. Se on myös joukkuelaji, jossa kukaan ei voi pärjätä yksin.

Mikä on valmentajan tärkein tehtävä?

– Pitää antaa tietoa niin paljon kuin mahdollista pelaamisesta ja maalivahtijutuista. Pitää saada pelaajat kehittymään. Teemme harjoituksia myös jokaisen iän ja osaamistason mukaan. Peli on mukana joka treeneissä, mutta paljon tehdään leikin varjolla. Ihan pienetkin voivat tehdä jo syöttely- ja pallonhallintaharjoituksia.

– Tulevaisuudessa toivomme, että voimme valmentaa ja suorittaa valmennuskursseja. Myös pelaaminen miesten edustusjoukkueessa kiinnostaa, kunhan ikää tulee lisää Tällä hetkellä miesten joukkueessa väkeä riittää, mutta ehkä kärkipelaajista on pulaa.

Mitä toivot valmennettavilta ja heidän vanhemmiltaan?

– Toivomme, että lapsilla on hauskaa ja hyvä meininki, eikä mitään kiusaamista. Toivomme, että joukkueesta kasvaa hyvä, toimiva porukka. Nyt jo huomaa kuinka porukka on kehittynyt viime talvesta.

Mitkä ovat valmentajan parhaita hetkiä?

– Joukkue pelasi kauden alussa ensimmäiset pelinsä ja se oli kyllä ehdotonta kultaa ja kotipelissä oli paljon katsojia! On mahtava nähdä onnistumisia.

Entä haasteellisimpia?

– Valmentajana pitäisi osata ohjata ryhmää ja komentaa niin, ettei kuitenkaan huutaisi. Valmentaminen on vastuullista hommaa.

– Miten kuvailisit 85-vuotiasta urheiluseuraa Petäjäveden Petäjäisiä ja sen roolia tänä päivänä?

– Onhan tämä vanha ja arvokas seura. Petäjävesi on muutenkin hieno paikka ja hyviä kavereita on tullut juuri urheiluseuran kautta. – SK