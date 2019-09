Perinteikäs Piesalan tila teki vaikutuksen

Tuomas Kytölehdon isännöimällä Piesalan tilalla vietettiin avoimien ovien päivää Suomen luonnon päivänä, kun muutenkin ympäri Suomen tutustuttiin luomutiloihin. – Maatilat vähenevät koko ajan, joten kyllä ihmisille pitää näyttää, millaista maatalousympäristö ja luonto ovat itsessään, Kytölehto tuumaa. Avoimien ovien päivä 31.8. veti toistasataa kävijää ja sää suosi. Avoimien ovien päivään tuli paljon Kytölehtojen sukulaisia ja tuttavia, petäjävetisiä ja naapuripitäjien väkeä, lapsiperheitä sekä alueen kesäasukkaita.

Tänä päivänä Piesalan tila tuottaa luomuna nurmea ja viljaa. Tila on toinen kahdesta Petäjävedellä olevasta kantatilasta. Se on perustettu vuonna 1564 upealle paikalle Piesasjärven rannalle. Tila on edelleen saman suvun asuttamana ja Tuomas Kytölehto on isännöinyt sitä vuodesta 2011. Maa- ja metsätaloutta harjoitetaan edelleen, mutta eläimiä – kanoja ja lampaita – on oikeastaan enää vain omaksi iloksi.

Nelikerroksinen päärakennus 1800-luvulta on kerrassaan upea ilmestys ja siinä asuu Tuomas Kytölehto puolisonsa Katjan kanssa, sekä isä Tauno Kytölehto. Kävijät pääsivät kurkistamaan talon sisään ja ihastuneita huokauksia kuultiin. Esille oli myös laitettua vanhaa esineistöä. Pihamaalla pääsi tutustumaan lampaisiin ja kanoihin ja naapuritilalta oli Mia Jokisen Nasu-poni kyyditsemässä pikkuväkeä. Pellolle oli koottu traktoreita ja työkoneita monelta eri vuosikymmeneltä. – SK