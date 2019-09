– Lapsiperheitä halutaan palvella hyvin ja perhekeskus kasaa palveluita selkeämmin saman katon alle, perhekeskusta koordinoiva Johanna Korpivaara (vasemmalla) sanoo. Hänen kauttaan voi yhdistysväki ja muut kiinnostuneet kysellä tilojen varaamisesta. Varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuth (oikealla) iloitsee siitä, että perhekeskus avaa vihdoin ovensa ja tuo sitä kautta eri toimijoita yhteen ja helpommin lapsiperheiden saataville.

Perhekeskus avataan ensi viikolla

Petäjäveden perhekeskus avaa ovensa Kulttuurikeskuksella maanantaina ja luvassa on koko viikoksi ohjelmaa. Perhekeskuksen tavoitteena on yhdistää lapsiperheiden, ja myöhemmin myös muiden ikäryhmien, palveluja saman katon alle, ja tarjota niitä matalalla kynnyksellä.

– Samaa yhteistyötä on eri toimijoiden välillä ollut aina, mutta nyt sitä tiivistetään ja tietoisuus muista toimijoista kasvaa, varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuth toteaa.

Entinen kirjaston näyttelytila on nyt kuntalaisten yhteinen olohuone, jonka sohville saa istahtaa kuka tahansa vauvasta vaariin ja leluilla saa leikkiä kirjastonkin asiakkaat. Haitariovi kirjaston puolella pidetään kiinni vain, kun vaikkapa avoin päiväkoti kokoontuu, jotta äänet eivät haittaa kirjaston väkeä.

Yhteisen olohuoneen lisäksi kaksi toimistohuonetta remontoitiin perhekeskuksen käyttöön. Kahvihuoneessa on iso kokouspöytä, jonka ääressä voi pitää palavereja, eväshetkiä tai vaihtaa kuulumisia. Taimmainen huone on äänieristetty ja sinne tulee kotoisasti nojatuolit ja pöytä. Sitä käyttävät asiakkaidensa kanssa Seututerveyskeskuksen toimintaterapeutti, puheterapeutti ja psykologi, joille on etsitty tiloja jo pitkään, sekä kunnan lapsi- ja perhepalvelut.

Eri toimijoille on varattu viikkokalenterista omat ajat. Perhekeskuksen myötä myös parin vuoden tauon jälkeen avoin päiväkoti -toiminta alkaa taas ja sen yhteydessä tarjotaan maksuton lounas Masuunissa. Myös MLL:n perhekahvila siirtyy pappilasta perhekeskukseen ja muutkin yhdistykset voivat hyödyntää uusia tiloja vaikkapa kokouksiinsa.

Kiinnostuneet voivat kysellä tiloja perhekeskusta koordinoivalta Johanna Korpivaaralta. Myöhemmin on tulossa varaussysteemi kunnan kotisivuille.

Lapsiperheiltä on kysytty toiveita ja niitä halutaan kuulla jatkossakin. Esimerkiksi lapsiparkkia ja muskaria on toivottu, ja niitä pyritäänkin jatkossa tarjoamaan.

Avoimien ovien viikko aloitetaan maanantaina 23.9. perhetyön esittäytymisellä ja aamiaistarjoilulla. Tiistaina paikalla on Keuruun perheneuvolan väkeä, keskiviikkona puheterapeutti ja MLL:n perhekahvila kokoontuu. Torstaina avoin päiväkoti esittäytyy. Ovet ovat avoinna päivittäin kello 9-13.

Perjantaina 27.9. vietetään Vauvanpäivää ja Petäjävedelläkin tapahtuu: aamupäivällä Miilulammen puistossa on yhteistä tekemistä ja jumppaa, perhekeskuksella on touhu- ja satutuokioita, muskaria, jumppaa sekä lasten uniasiaa. Edullinen lounas on Masuunissa. – SK

Kirjaston entinen näyttelytila toimii nyt osana uutta perhekeskusta ja koko kylän olohuoneesta toivotaan eri-ikäisten kuntalaisten luontevaa kohtaamispaikkaa. Sohvilla saa istua ja leluilla leikkiä aina kun väliovi on auki. Yksivuotias Iina Pajumäki testasi uusia leluja ja aikoo käydä äitinsä Milla Pajumäen kanssa avoimessa päiväkodissa, joka kokoontuu torstaisin ja perjantaisin. Luvassa on myös jumppaa ja muskaria.

Kirjaston entisistä toimistohuoneista remontoitiin viihtyisät tilat, joissa voi kokoontua ja toimia monipuolisesti. Pöydällä istuva pupujussi seikkailee säännöllisesti myös Instagram ja Facebook-päivityksissä, ne löytyvät nimellä ”Petäjäveden Perhekeskus”.